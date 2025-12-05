Rząd planuje przedstawić nowy projekt ustawy o kryptoaktywach po prezydenckim wecie.

Premier Tusk podkreśla konieczność szybkiego wprowadzenia regulacji z powodu zagrożeń związanych z praniem pieniędzy.

Ustawa ma implementować unijne przepisy MiCA i wzmocnić nadzór KNF nad rynkiem.

Prezydent argumentował weto obawami o nadmierne uprawnienia rządu w blokowaniu stron internetowych.

Premier Donald Tusk zapowiedział w Sejmie, że rząd "za chwilę" przedstawi projekt ustawy dotyczącej kryptoaktywów. Jednocześnie zaapelował do prezydenta i opozycji o poparcie tej inicjatywy. Tusk podkreślił, że nie zamierza prowadzić negocjacji z prezydentem w celu opracowania alternatywnego projektu regulującego ten obszar.

Weto prezydenta zaskoczeniem dla rządu

Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Wcześniej premier Tusk przedstawił posłom informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa, podczas zamkniętej części obrad.

Po zakończeniu obrad, premier określił sytuację związaną z ustawą o kryptoaktywach jako "paskudną". Jego zdaniem, od 1989 roku nie było w Polsce podobnej sytuacji. Tusk wyraził obawy dotyczące powiązań rynku kryptowalut z niebezpiecznymi środowiskami.

- Mamy do czynienia z bardzo groźnymi zjawiskami, gdzie są rosyjskie pieniądze, gdzie jest mafia (...). Pieniądze z tych bardzo groźnych dla Polski środowisk trafiały także na promocję polityczną – alarmował Tusk.

Premier zasugerował, że zawetowanie ustawy mogło być związane z podejrzanymi powiązaniami niektórych osób z tymi niebezpiecznymi środowiskami.

- My i tak złożymy tę ustawę. Za chwilę. Nie mówię, że dziś, ale będziemy dalej namawiać prezydenta i PiS-owską opozycję, żeby nie robili tego, bo robią bardzo złą rzecz – zapowiedział premier.

Tusk: brak czasu na negocjacje

Na pytanie o możliwość negocjacji z prezydentem Nawrockim w celu opracowania wspólnego projektu, Tusk odpowiedział, że "nie ma czasu". Podkreślił pilną potrzebę wprowadzenia ustawy, aby zapobiec negatywnym scenariuszom i umożliwić kontrolę nad sytuacją.

- My musimy mieć tę ustawę teraz, żeby zablokować złe scenariusze, żeby mieć narzędzia do kontroli tej sytuacji. Będę apelował, żeby bez zbędnej zwłoki natychmiast przyjąć po ponownym rozpatrzeniu tę ustawę – zadeklarował szef rządu.

Kancelaria prezydencka tłumaczyła weto obawami dotyczącymi nadmiernych uprawnień rządu w zakresie blokowania stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut. Zdaniem prezydenta, przepisy dotyczące blokowania domen były nieprzejrzyste i mogły prowadzić do nadużyć.

Co miała regulować zawetowana ustawa?

Celem zawetowanej ustawy, uchwalonej przez Sejm 7 listopada, było wdrożenie unijnych przepisów MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Ustawa przewidywała, że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). KNF miała zyskać odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Ustawa doprecyzowywała obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

W przypadku naruszenia przepisów, KNF mogłaby wpisywać do rejestru nieuczciwe domeny internetowe wykorzystywane do działalności w zakresie kryptoaktywów. Miało to na celu ochronę klientów i rynku przed nieuczciwymi podmiotami. Ustawa wprowadzała również odpowiedzialność karną za przestępstwa związane z emisją tokenów lub świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez zgłoszenia do KNF.

Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłyby wysokie kary finansowe, do 10 mln zł. Przepisy regulowałyby także działalność internetowych kantorów walutowych, które miałyby być objęte nadzorem KNF. Kantory miałyby prowadzić dla klientów indywidualne rachunki płatnicze, co zapewniłoby bezpieczeństwo środków klientów i umożliwiło swobodne dysponowanie nimi.

