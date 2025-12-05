Rafalska wraca do gry. Będzie doradzała prezydentowi: „Trzeba pokazać prestiż rodziny”

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-05 13:33

Elżbieta Rafalska, była minister rodziny i twórczyni programu 500 plus, wraca do politycznej pierwszej ligi. Karol Nawrocki zaprosił ją do prezydenckiej Rady ds. Rodziny i Demografii, której prace zainaugurowano wczoraj. W rozmowie z „Super Expressem” Rafalska zapowiada, że będzie „namawiała prezydenta do dowartościowania rodziny, szczególnie wielodzietnej” i przeciwstawienia się, jak to ujęła, „nagonce na rodzinę w dzisiejszej Polsce”.

Elżbieta Rafalska

i

Autor: Andrzej Lange/SUPER EXPRESS Elżbieta Rafalska
  • Kulisy powrotu Elżbiety Rafalskiej do polityki
  • Pierwsze cele nowej rady prezydenckiej
  • Zapowiedzi zmian w narracji państwa o rodzinie
  • Stanowisko Rafalskiej wobec „nagonki na rodzinę”
  • Co oznacza to politycznie dla prezydenta Nawrockiego

Rada rusza, Rafalska wraca. „Rodzina musi znów stać w centrum”

Choć po zakończeniu rządów PiS Rafalska zniknęła z pierwszych stron gazet, prezydent Karol Nawrocki postanowił włączyć ją do grona swoich najbliższych doradców. Rada ds. Rodziny i Demografii rozpoczęła pracę wczoraj. To właśnie Rafalska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polityki społecznej Zjednoczonej Prawicy, ma według prezydenta odegrać w niej istotną rolę.

„Będę namawiała prezydenta, żeby dowartościować rodzinę”

W rozmowie z „Super Expressem” Rafalska nie ukrywa, że jej priorytety pozostają niezmienne:

– Będę namawiała prezydenta, żeby dowartościować rodzinę, szczególnie wielodzietną, pokazywać, jak ważną jest tkanką naszego społeczeństwa, jak prestiżową – zapowiada była minister.

 Jej zdaniem w debacie publicznej trzeba odzyskać pozytywny język dotyczący rodzicielstwa:

– W dzisiejszej Polsce widzimy nagonkę na rodzinę, trzeba dać jej odpór.

Prestiż rodziny jako hasło nowej strategii Pałacu

W Pałacu Prezydenckim liczą, że Rafalska wniesie do rady doświadczenie z czasów tworzenia i prowadzenia programów społecznych. Wewnętrznie mówi się, że wizerunkowo może stać się jedną z twarzy prezydenckiej polityki prorodzinnej.

Hasło „prestiżu rodziny” ma być kluczowe w nowej strategii komunikacyjnej Pałacu, zwłaszcza w czasie, gdy wskaźniki demograficzne spadają, a podział polityczny wokół kwestii społecznych jest coraz głębszy.

Śledztwo w sprawie Barbary Skrzypek zakończone. Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia

Czy to zwiastun większego powrotu Rafalskiej?

W politycznych kuluarach mówi się, że powrót do doradzania prezydentowi może być dla Rafalskiej testem przed kolejnymi rolami publicznymi. Nie jest tajemnicą, że jej doświadczenie w polityce rodzinnej ma wysoką wartość dla prawicy.

Poniżej galeria zdjęć: Rafalska z wnukami na placu zabaw

Rafalska z wnukami na placu zabaw
15 zdjęć
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy powrót Elżbiety Rafalskiej do polityki rodzinnej wzmocni prezydenta?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ELŻBIETA RAFALSKA