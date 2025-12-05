Rafalska wraca do gry. Będzie doradzała prezydentowi: „Trzeba pokazać prestiż rodziny”

- Kulisy powrotu Elżbiety Rafalskiej do polityki
- Pierwsze cele nowej rady prezydenckiej
- Zapowiedzi zmian w narracji państwa o rodzinie
- Stanowisko Rafalskiej wobec „nagonki na rodzinę”
- Co oznacza to politycznie dla prezydenta Nawrockiego
Rada rusza, Rafalska wraca. „Rodzina musi znów stać w centrum”
Choć po zakończeniu rządów PiS Rafalska zniknęła z pierwszych stron gazet, prezydent Karol Nawrocki postanowił włączyć ją do grona swoich najbliższych doradców. Rada ds. Rodziny i Demografii rozpoczęła pracę wczoraj. To właśnie Rafalska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polityki społecznej Zjednoczonej Prawicy, ma według prezydenta odegrać w niej istotną rolę.
„Będę namawiała prezydenta, żeby dowartościować rodzinę”
W rozmowie z „Super Expressem” Rafalska nie ukrywa, że jej priorytety pozostają niezmienne:
– Będę namawiała prezydenta, żeby dowartościować rodzinę, szczególnie wielodzietną, pokazywać, jak ważną jest tkanką naszego społeczeństwa, jak prestiżową – zapowiada była minister.
Jej zdaniem w debacie publicznej trzeba odzyskać pozytywny język dotyczący rodzicielstwa:
– W dzisiejszej Polsce widzimy nagonkę na rodzinę, trzeba dać jej odpór.
Prestiż rodziny jako hasło nowej strategii Pałacu
W Pałacu Prezydenckim liczą, że Rafalska wniesie do rady doświadczenie z czasów tworzenia i prowadzenia programów społecznych. Wewnętrznie mówi się, że wizerunkowo może stać się jedną z twarzy prezydenckiej polityki prorodzinnej.
Hasło „prestiżu rodziny” ma być kluczowe w nowej strategii komunikacyjnej Pałacu, zwłaszcza w czasie, gdy wskaźniki demograficzne spadają, a podział polityczny wokół kwestii społecznych jest coraz głębszy.
Czy to zwiastun większego powrotu Rafalskiej?
W politycznych kuluarach mówi się, że powrót do doradzania prezydentowi może być dla Rafalskiej testem przed kolejnymi rolami publicznymi. Nie jest tajemnicą, że jej doświadczenie w polityce rodzinnej ma wysoką wartość dla prawicy.
