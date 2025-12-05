Tusk alarmuje ws. bezpieczeństwa Polski. „To ma kluczowe znaczenie”

Tusk na mównicy: „To ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski”

Po godzinie 11 zakończyła się tajna część posiedzenia Sejmu. Premier Donald Tusk przedstawił w niej, jak podano, „pilną informację na temat bezpieczeństwa państwa”. Po wznowieniu obrad natychmiast pojawił się na mównicy i przeszedł do ostrej ofensywy.

– To, co teraz powiem, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski – zaczął premier, zwracając uwagę na prezydenckie weto dotyczące regulacji rynku kryptowalut.

„W najlepszym wypadku — niekompetencja”. Ostra diagnoza premiera

Premier uderzył bezpośrednio w Pałac Prezydencki:

– W najlepszym wypadku to niekompetencja ekspertów. Prezydent zawetował ustawę bez wiedzy na temat tego ulubionego przykładu: porównania objętości ustawy polskiej i czeskiej – mówił Tusk. Wyjaśnił, że: – Ustawa z Czech jest krótsza tylko dlatego, że przepisy są tam rozrzucone w 30 ustawach. U nas są zebrane w jednej.

Tusk sugerował, że decyzja prezydenta opierała się na fałszywej przesłance i może szkodzić bezpieczeństwu państwa w obszarze cyberzagrożeń i rynku finansowego.

Starcie z Januszem Kowalskim. „Może pan złożyć wniosek”

W trakcie wystąpienia Tuska z sali padł okrzyk posła Janusza Kowalskiego, który wezwał premiera do odtajnienia całego posiedzenia.

Reakcja premiera była chłodna i natychmiastowa.

– Może pan złożyć wniosek o odtajnienie. Naprawdę, będę zobowiązany – odparł Tusk.

Na sali zawrzało. Kowalski jednak nie powtórzył apelacji.

- Ogarnijcie się, to nie jest żadna polityka. Mówimy o sytuacji, w której firma, wiodąca firma na rynku, współfinansowana przez rosyjskie pieniądze, której nazwę przekazałem na niejawnym posiedzeniu, która czuje się jak panowie na salonach prawicy... Czy do was dociera, że firma, w tle której są zaginieni ludzie, rosyjska kasa, jest równocześnie sponsorem działań, którymi zainteresowani są najwyżsi funkcjonariusze partyjni i liderzy opinii publicznej z prawej strony? - stwierdził premier.

