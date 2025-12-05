Śledztwo w sprawie Barbary Skrzypek zakończone. Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia

Umorzenie śledztwa ws. śmierci Barbary Skrzypek

Sekcja zwłok: rozległy zawał serca

Zawał nastąpił kilka godzin przed zgonem, trzy dni po przesłuchaniu

Śledczy: „Brak działań osób trzecich. Brak wpływu stresu”

Analiza monitoringu, opinie biegłych, przesłuchania świadków

Prokuratura kończy sprawę. „Nie było żadnych okoliczności zewnętrznych”

Reporter RMF FM ustalił, że prokuratura umorzyła postępowanie po przeanalizowaniu kilkuset stron akt, nagrań z monitoringu, opinii toksykologów i biegłych medycyny sądowej.

W uzasadnieniu decyzji śledczy piszą:

„Nie zaistniały żadne obiektywne okoliczności czy wydarzenia zewnętrzne, które mogłyby mieć wpływ na jej śmierć.”

To kluczowe, bo w przestrzeni publicznej pojawiały się sugestie, że przesłuchanie Barbary Skrzypek miało wpływ na jej stan zdrowia. Prokuratura tę tezę odrzuciła.

Kim była Barbara Skrzypek? Współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim przez lata

Barbara Skrzypek przez lata pozostawała jedną z najbardziej zaufanych współpracowniczek prezesa PiS. Zmarła 15 marca, trzy dni po przesłuchaniu w charakterze świadka w sprawie tzw. afery dwóch wież, dotyczącej niedoszłej inwestycji spółki Srebrna.

Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. Politycy PiS zwracali uwagę, że Skrzypek nie mogła skorzystać z pomocy pełnomocnika i twierdzili, że okoliczności przesłuchania mogły pogorszyć jej stan zdrowia.

Co wykazała sekcja zwłok?

Sekcja zwłok wskazała jednoznacznie:

rozległy zawał serca,

zawał miał miejsce kilka godzin przed śmiercią,

zdarzenie nastąpiło po upływie trzech dni od przesłuchania,

nie stwierdzono śladów udziału osób trzecich.

Śledczy uznali, że zgon był efektem procesów chorobowych.

Intensywne czynności: monitoring, biegli, świadkowie

Prokuratura przeanalizowała dokładnie cały okres od przesłuchania 12 marca do śmierci Skrzypek 15 marca:

zebrano nagrania z monitoringu,

przesłuchano osoby z jej otoczenia,

odtworzono szczegółowy przebieg ostatnich dni,

sprawdzono historię leczenia,

zasięgnięto opinii z zakresu kardiologii i toksykologii.

Konkluzja była jednoznaczna: brak przestępstwa, brak związku ze stresem przesłuchania.

Decyzja kończy spekulacje. Co dalej?

Umorzenie śledztwa oznacza, że prokuratura nie będzie prowadzić dalszych czynności w tej sprawie. Akt zgonu Barbary Skrzypek został zakwalifikowany jako wynik choroby, a nie czynników zewnętrznych. To kończy toczące się od marca dyskusje o ewentualnym wpływie przesłuchania na jej stan zdrowia.

