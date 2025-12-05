Czarzasty nie wytrzymał po wecie Nawrockiego. Apeluje: "Zróbmy akcję"

Czarzasty apeluje o masową akcję ws. ustawy łańcuchowej
- Zachęca: „Wszędzie zamieszczajmy apel o odrzucenie weta”
- Mówi: „To nie partia. To psy. To nasze pociechy”
- Na stole: los ustawy, którą poparł wcześniej także Jarosław Kaczyński
- Do odrzucenia weta potrzeba 3/5 głosów w Sejmie
PILNE. Prezydent podpisał nowelizację. NFZ dostanie 3,6 mld zł
„Zróbmy wielką akcję”. Czarzasty apeluje do całej Polski
W czwartek Włodzimierz Czarzasty opublikował krótkie, ale emocjonalne nagranie na platformie X. Zwrócił się nie tylko do swoich wyborców, ale do wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od sympatii politycznych.
– Zróbmy wielką akcję. Wszędzie, gdzie możemy, zamieszczajmy apel: popieram odrzucenie weta prezydenta w sprawie ustawy łańcuchowej – mówi marszałek Sejmu.
Wezwał także do pisania wiadomości do posłów i senatorów, by pokazali, że rozumieją wagę sprawy.
– Niech wiedzą, że takie mamy serca i taką potrzebę — bez względu na to, czy głosowaliście na PiS, Lewicę, Platformę, PSL czy Polskę 2050.
„Tu nie chodzi o partię, chodzi o psy”. Polityk mówi wprost o emocjach Polaków
Czarzasty podkreślał to, czego politycy zazwyczaj unikają wprost: że ta sprawa dotyczy uczuć i empatii.
– Tu nie chodzi o partię, chodzi o psy. Chodzi o nasze pociechy. Zróbmy to przed Wigilią, proszę. Ja już to zrobiłem. W ludziach, w nas, siła.
Wideo odbiło się szerokim echem, bo temat ustawy łańcuchowej od wielu miesięcy porusza opinię publiczną. To jedna z najbardziej emocjonalnych regulacji ostatnich lat, dotycząca warunków życia psów, w tym zakazu trzymania na uwięzi oraz wymogów dla kojców.
Co zablokował prezydent Karol Nawrocki?
We wtorek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę łańcuchową, nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Projekt zakładał nie tylko koniec trzymania psów na łańcuchach, ale też szczegółowe regulacje dotyczące wielkości i konstrukcji kojców.
Jeszcze tego samego dnia prezydent wysłał do Sejmu własną propozycję legislacyjną. Czarzasty zapowiedział, że weto zostanie poddane głosowaniu, a Sejm przygotowuje się do batalii o większość 3/5.
Jak zagłosuje PiS? Kaczyński: „Dajemy wybór”
Jarosław Kaczyński, pytany o decyzję klubu PiS, przedstawił niejednoznaczne stanowisko.
– Dajemy wybór – powiedział. Wyjaśnił, że posłowie PiS mogą głosować przeciw odrzuceniu weta lub wstrzymać się od głosu, co „faktycznie oznacza to samo”.
Zaznaczył jednocześnie:
– Za odrzuceniem weta nie można głosować.
To o tyle znaczące, że w poprzednim głosowaniu nad ustawą łańcuchową 49 posłów PiS było „za”, w tym sam prezes Kaczyński.
– Jesteśmy za dobrym traktowaniem zwierząt, ale część tej ustawy jest niewykonalna – dodał.
Według Kaczyńskiego prezydencka propozycja powinna zostać przyjęta „bardzo szybko”.
Poniżej galeria zdjęć: Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie