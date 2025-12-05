Rzecznik prezydenta: NFZ zbankrutował. Sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, mówi o dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia i konieczności pilnych działań rządu. Wyjaśnia też, jak prezydent wykorzystuje swoje prawo weta i inicjatywę ustawodawczą oraz jak Polska współpracuje z administracją Donalda Trumpa w sprawach bezpieczeństwa i procesu pokojowego na Ukrainie.

1. Karol Nawrocki

  • Ośrodek prezydencki alarmuje o bankructwie NFZ i zapaści polskiej służby zdrowia.
  • Prezydencki szczyt z przedstawicielami środowisk medycznych ma wymusić konkretne działania rządu.
  • Prezydent oczekuje konsultacji rządu z jego projektami ustaw, aby mogły być realnie rozważone przez Sejm i uniknąć „zamrażarki sejmowej”.
  • Polska utrzymuje bieżący kontakt z administracją Donalda Trumpa, przygotowując się do udziału w procesie pokojowym na Ukrainie.

NFZ w kryzysie – prezydent bije na alarm

Radio Plus: - Prezydent chce politycznie uderzyć w rząd wykorzystując pożar w służbie zdrowia, czy chce ten pożar gasić?

Rafał Leśkiewicz: - Pan Prezydent przede wszystkim widzi bardzo złą sytuację w polskiej służbie zdrowia. W zasadzie mamy do czynienia z bankructwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Widzimy to w raportach, słyszymy, o czym mówią lekarze i specjaliści. Słyszymy, o co mówi między innymi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który spotkał się dwa tygodnie temu z panem prezydentem. Pani minister Leszczyna mówiła o jakichś reformach w służbie zdrowia. Okazało się, że doprowadziła system do zapaści. Teraz mamy panią minister Sobierańską-Grendę, która przejęła schedę po minister Leszczynie i ten stan ciągle się pogłębia.

- To chce zrobić Karol Nawrocki?

- Przede wszystkim Pan Prezydent chce zmusić rząd do pracy i pewne działania już zostały podjęte.

- Rada Gabinetowa nie byłaby lepszym rozwiązaniem?

- Niekoniecznie. Rada Gabinetowa to tylko i aż posiedzenie rządu pod przewodnictwem pana prezydenta, ale to ma charakter bardziej informacyjny. Tam nie podejmuje się żadnych działań o charakterze wykonawczym. Poza tym rządzący niekoniecznie mogą chcieć mówić prawdę o tym, co faktycznie dzieje się w służbie zdrowia.

Szczyt medyczny zamiast Rady Gabinetowej

- Taki szczyt będzie bardziej skuteczny?

- Szczyt jest na pewno bardziej skuteczny, bo spotkamy się z przedstawicielami środowisk medycznych, a więc tych ludzi, którzy pracują w szpitalach, którzy pracują w ośrodkach zdrowia, którzy na co dzień spotykają się z ludźmi chorymi, a zapaść służby zdrowia jest olbrzymia. Jeżeli w tej chwili ponad 450 tys. osób czeka w kolejce na badania okulistyczne, 300 tys. osób czeka w Polsce na badania neurologiczne, a ponad 200 tys. Polaków czeka na badania kardiologiczne. Mówimy tutaj o ludziach, którzy powinni być natychmiast przyjęci, zdiagnozowani, którzy być może powinni natychmiast trafić pod stałą opiekę medyczną. Zresztą to spotkanie z panem prezydentem ma przede wszystkim pokazać jedną rzecz: jest źle i gotowe są rekomendacje dla rządu. Zresztą po tym, jak pan prezydent spotkał się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, raptem okazało się, że pan premier znajduje czas na to, by się spotkać z przedstawicielami służby medycznej.

Kolejki i niedobory – co zdaniem prezydenta nie działa w służbie zdrowia

- Jeżeli chodzi o tę katastroficzną, jak pan mówi, sytuację w służbie zdrowia i zapaść finansową, to może z tymi finansami nie jest tak źle? Deficyt rzędu 20 mld zł, to nie są jednak środki przesądzające o tym, że służba zdrowia czy NFZ bardziej jest bankrutem.

- Nie do końca się zgodzę, bo gdyby to nie było bankructwo, to znalazłyby się pieniądze na pokrycie kontraktów, które zawarł Narodowy Fundusz Zdrowia z poszczególnymi szpitalami. Gdyby NFZ nie był w tragicznej sytuacji, to nie zamykano by oddziałów położniczo-ginekologicznych. Czy naprawdę powinniśmy ograniczyć refundację leków i dostęp do darmowych leków dla osób w wieku powyżej 65 lat i dla dzieci?

Konsultacje ustaw – prezydent chce dialogu z rządem

- Pan prezydent chce, by rząd konsultował z nim projekty ustaw, zanim wyśle je do Sejmu. A czy Karol Nawrocki konsultuje z rządem albo z Sejmem projekty ustaw? Jeżeli prezydent ma takie oczekiwania, to może sam też powinien to robić?

- Trochę inaczej wygląda droga legislacyjna, jeżeli chodzi o rząd, Sejm, a trochę inaczej, jeżeli chodzi o pana prezydenta. On ma jakby swoją inicjatywę ustawodawczą, którą w sposób bezpośredni kieruje do Sejmu.

- Ale pan prezydent mógłby się spotkać z liderami partii politycznych, które w tym Sejmie mają większość i zapytać ich, czy dany projekt ma w ogóle szansę na ich przychylność.

- Tu nie ma symetrii. Pan prezydent z ekspertami, których zaprasza do współpracy, przygotowuje projekt ustawy, przygotowuje ocenę skutków wprowadzenia takich przepisów, pokazuje źródła finansowania. Trafia to do Sejmu i to jest ten moment, w którym rząd i parlamentarzyści mogą rozmawiać z przedstawicielami pana prezydenta na temat konkretnych rozwiązań. Tyle tylko, że najpierw muszą mieć szansę, by o tym projekcie porozmawiać. Bo jeżeli projekt trafia do Sejmu i od razu znajduje się w zamrażarce sejmowej pana marszałka Czarzastego, to nie mają na to szans. I jeszcze jedno.

- Tak?

- Rządzący od dwóch lat mówili o 58 konkretach dotyczących polityki zdrowotnej, które miały być załatwione ustawami załatwione. Zostało z tego zrealizowane mniej niż osiem. Pozostałe są albo w jakiejś fazie realizacji, o której my nie wiemy, albo w ogóle nie są realizowane. To pokazuje, że rządzący nie konsultują żadnego projektu z panem prezydentem. A wie pan dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ich po prostu nie mają.

- Część mają. Gdyby nie mieli żadnych projektów to nie byłoby tyle wet pana prezydenta.

- To jest jedynie 17 wet pana prezydenta i to naprawdę w przypadku ustaw, które zawierały złe rozwiązania dla Polski i Polaków.

- Tylko albo aż.

- Karol Nawrocki jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej korzysta ze swoich prerogatyw opisanych w art. 144 Konstytucji. Ma prawo składać weto, ale przy okazji proponuje inne rozwiązania ustawodawcze.

Leśkiewicz: mamy kontakt z administracją Trumpa

- Kiedy Karol Nawrocki ostatni raz rozmawiał z Donaldem Trumpem? Dzieje się tak dużo, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo, że takie rozmowy mogłyby być wykorzystane dla dobra Polski.

My mamy na bieżąco kontakt z administracją prezydenta Donalda Trumpa. W ostatnich kilku czy kilkunastu dniach rozmowy między Donaldem Trumpem a Karolem Nawrockim nie było. Nie oznacza to jednak, że my się nie kontaktujemy na bieżąco z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa w regionie są dla nas kluczowe. Przypomnę, że podczas wizyty 3 września pan prezydent załatwił najważniejszą rzecz dla Polski, czyli stałą obecność kontyngentu blisko 10 000 żołnierzy amerykańskich w Polsce.

- Ale jeżeli tyle się teraz dzieje w kontekście ewentualnego pokoju na Ukrainie i Polska się przecież pojawiała w jednej z propozycji amerykańskich, to chyba warto by było najwyższym poziomie konsultować te sprawy.

- Przede wszystkim dajmy prezydentowi Trumpowi dokończyć proces pokojowy na Ukrainie.

- Dajmy dokończyć prezydentowi Trumpowi bez nas?

- Nie, nie bez nas. Polska musi uczestniczyć w procesie pokojowym na Ukrainie. Problem polega na tym, że rządzących nie było przy stole w Genewie. Nie uczestniczą, w kluczowych rozmowach, które dotyczą pokoju na Ukrainie i teraz ustami ministra Sikorskiego i wielu innych polityków Koalicji Obywatelskiej mówią: „Panie Prezydencie, co pan zrobił?”.

- Ale jeżeli prezydenci Polski i USA mają tak dobre kontakty, to dziwię się, że w ostatnim czasie one nie są bardziej intensywne.

- One są. Dyplomacja lubi ciszę i nie o wszystkim warto i trzeba mówić publicznie.

Rozmawiał Jacek Prusinowski, tw

