Nowy sondaż wyborczy CBOS: KO na czele, PiS utrzymuje pozycję

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską. zagłosowałoby 30,3% ankietowanych, co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało wynik z poprzedniego badania, uzyskując 20,7% poparcia.

Konfederacja Wolność i Niepodległość (ugrupowanie Sławomira Mentzena) zanotowała spadek o 0,8 pkt proc., uzyskując 12,5% poparcia. Konfederacja Korony Polskiej (partia Grzegorza Brauna) również straciła poparcie, uzyskując 7% głosów (spadek o 1,5 pkt proc.). Lewica zyskała 1,7 pkt proc., osiągając wynik 5,2%.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się: Partia Razem (3,8% poparcia), Polska 2050 (2% poparcia) oraz PSL (1,4% poparcia). Na inną partię zagłosowałoby 0,4% respondentów. Aż 14,3% badanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”, a 2,5% odmówiło odpowiedzi.

CBOS pokazał, jak wyglądałyby wyniki, gdy niezdecydowani zagłosowali

CBOS sprawdził również, jak wyglądałyby wyniki, gdyby pominąć głosy osób niezdecydowanych. W takim scenariuszu KO mogłaby liczyć na 35%, PiS na 24,8%, Konfederacja Wolność i Niepodległość na 14,2%, Konfederacja Korony Polskiej na 8%, Lewica na 6,2%, Razem na 4,4%, PSL na 3,7%, Polska 2050 na 2,7%, a inne partie na 1%.

Premier Donald Tusk odniósł się do wyników sondażu CBOS, pisząc na platformie X, że przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów procentowych. Dodał również: „I to przed krypto-aferą PiS”. Premier odnosił się do wyników biorących pod uwagę usunięcie głosów niezdecydowanych.

Sondaż został zrealizowany przez CBOS metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90%) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10%) w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

