Najnowszy sondaż wyborczy CBOS. Tusk z coraz większą przewagą

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-12-05 19:32

Jak wynika z najnowszego sondażu CBIS, Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, a Prawo i Sprawiedliwość ma niecałe 10 punktów procentowych mniejsze poparcie. Konfederacja zanotowała nieznaczny spadek, ale wciąż może być dużym ugrupowaniem w Sejmie.

Mamy nowego Marszałka Sejmu! Były prezydent szokuje! Rzecz wątpliwie moralna

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Wyniki najnowszego sondażu CBOS dotyczącego preferencji wyborczych Polaków.
  • Porównanie poparcia dla poszczególnych partii politycznych: KO, PiS, Konfederacja, Lewica.
  • Analiza zmian w poparciu dla partii w porównaniu z poprzednim badaniem.
  • Komentarz premiera Donalda Tuska na temat wyników sondażu.

Nowy sondaż wyborczy CBOS: KO na czele, PiS utrzymuje pozycję

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską. zagłosowałoby 30,3% ankietowanych, co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało wynik z poprzedniego badania, uzyskując 20,7% poparcia.

Konfederacja Wolność i Niepodległość (ugrupowanie Sławomira Mentzena) zanotowała spadek o 0,8 pkt proc., uzyskując 12,5% poparcia. Konfederacja Korony Polskiej (partia Grzegorza Brauna) również straciła poparcie, uzyskując 7% głosów (spadek o 1,5 pkt proc.). Lewica zyskała 1,7 pkt proc., osiągając wynik 5,2%.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się: Partia Razem (3,8% poparcia), Polska 2050 (2% poparcia) oraz PSL (1,4% poparcia). Na inną partię zagłosowałoby 0,4% respondentów. Aż 14,3% badanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”, a 2,5% odmówiło odpowiedzi.

CBOS pokazał, jak wyglądałyby wyniki, gdy niezdecydowani zagłosowali

CBOS sprawdził również, jak wyglądałyby wyniki, gdyby pominąć głosy osób niezdecydowanych. W takim scenariuszu KO mogłaby liczyć na 35%, PiS na 24,8%, Konfederacja Wolność i Niepodległość na 14,2%, Konfederacja Korony Polskiej na 8%, Lewica na 6,2%, Razem na 4,4%, PSL na 3,7%, Polska 2050 na 2,7%, a inne partie na 1%.

Premier Donald Tusk odniósł się do wyników sondażu CBOS, pisząc na platformie X, że przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów procentowych. Dodał również: „I to przed krypto-aferą PiS”. Premier odnosił się do wyników biorących pod uwagę usunięcie głosów niezdecydowanych.

Sondaż został zrealizowany przez CBOS metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90%) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10%) w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Polityka SE Google News
JAKUBIAK: TUSK POWINIEN SPALIĆ SIĘ ZE WSTYDU | Poranny RIng
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ