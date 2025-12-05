Tusk twierdzi, że Koalicji Obywatelskiej jest mocniejsza po zjednoczeniu z innymi partiami.

Szef KO ostrzega przed zagrożeniami dla polskiej obecności w UE i NATO.

Premier krytykuje działań prezydenta RP w kontekście manifestacji eurosceptycznych.

Planowane wybory nowych władz w Koalicji Obywatelskiej.

Tusk przemawiał na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej

Zebranie Rady Krajowej w Warszawie miało na celu ustalenie harmonogramu wyborów nowych władz partii, co stanowi finalizację procesu transformacji Platformy Obywatelskiej w Koalicję Obywatelską, włączającą także członków Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej (KO) stwierdził, że ugrupowanie to jest więcej niż partią polityczną. Podkreślił, że KO nie ustanie w obronie polskich interesów, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Premier wyraził wdzięczność za możliwość wspólnego działania na rzecz przywracania nadziei milionom Polaków. Zaznaczył, że Polska, dzięki wspólnym wysiłkom, ma szansę stać się nie tylko liderem wzrostu gospodarczego i państwem stabilnym politycznie, ale także wzorem dla innych krajów walczących o demokrację i praworządność.

Nawiązując do zbliżającej się dziesiątej rocznicy powstania KOD, Tusk podkreślił, że będzie to „święto wszystkich tych, którzy nie opuścili rąk”.

Donald Tusk: póki KO jest u władzy, nikt nie wyprowadzi Polski do Europy

Podczas Rady Krajowej, Donald Tusk ocenił, że Koalicja Obywatelska jest „gwarantem zakorzenienia i trwałej obecności Polski zarówno w strukturach europejskich, jak i w NATO”. Jego zdaniem, utrzymanie Polski w tych organizacjach stanowi „poważne wyzwanie”, ponieważ „coraz wyżej podnoszą głowę ci, którzy nawet nie ukrywają swoich sympatii politycznych wobec Rosji i nie ukrywają swoich zamiarów, w tym wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej”.

Tusk z niepokojem odniósł się do manifestacji zwolenników Polexitu, w których, jak zauważył, uczestniczył również prezydent Rzeczpospolitej.

- Widzieliśmy ich na ulicach Warszawy i tylko z przykrością stwierdziliśmy, że na czele tych ludzi szedł także prezydent Rzeczpospolitej – mówił premier, krytykując osoby z transparentami nawołującymi do opuszczenia Unii Europejskiej.

- Póki Koalicja Obywatelska jest u władzy, póki jesteśmy silni, póki starcza nam wiary i nadziei, i tak długo, jak Polacy nam wierzą, Polska będzie bezpieczna. Nikt Polski nie wyprowadzi z Europy, z politycznego, cywilizacyjnego Zachodu, bo my stoimy na straży – podkreślił.

Premier: wygramy kolejne wybory

Premier stwierdził także, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był skoncentrowany „przede wszystkim na tym, żeby zagarniać do siebie i pod siebie wszystkie możliwe korzyści, w tym korzyści materialne”. Dodał, że proces rozliczeń przyśpiesza.

- Pokazujemy, że demokracja polega na tym, że każda władza musi odpowiadać za to co robi przed narodem. [...] Na tym polega to, co dzisiaj w Polsce budujemy. Nie ma i nie będzie bezkarności wobec ludzi władzy, którzy nadużywają swojej pozycji dla własnych korzyści materialnych przeciwko ludziom i to niezależnie o jakich ludzi chodzi - powiedział Tusk.

Premier stwierdził, że KO "wygra kolejne wybory, żeby złodziejstwo nie wróciło jako władza".

Wybory nowych władz KO

W trakcie niejawnej części posiedzenia Rady Krajowej planowane jest przyjęcie harmonogramu wyborów nowych władz KO na szczeblu lokalnym i krajowym. Rada Krajowa składa się z członków Zarządu Krajowego, posłów i senatorów, europarlamentarzystów oraz delegatów wybranych przez Rady regionów.

