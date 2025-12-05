Będą wewnętrzne wybory w Koalicji Obywatelskiej. Marcin Kierwiński zdradził datę

Konrad Karpiuk
PAP
2025-12-05 22:30

Koalicja Obywatelska szykuje się do kolejnych zmian! Niebawem członkowie partii wybiorą swoich nowych liderów na wszystkich szczeblach. Sekretarz generalny KO, Marcin Kierwiński, ogłosił harmonogram wyborów, który obejmuje zarówno wybory w kołach, jak i bezpośrednie głosowania na szefów powiatów, regionów oraz przewodniczącego partii.

Marcin Kierwiński, KO

i

Autor: KRYSTIAN OLSZEWSKI / SUPER EXPRESS Kierwiński uzyskał najlepszy wynik w Warszawie - 143 179 głosów
  • Koalicja Obywatelska ustala harmonogram wyborów na wszystkich szczeblach.
  • Wybory w kołach KO ruszają 17 stycznia, a bezpośrednie głosowania 8 marca.
  • Każdy członek partii może kandydować na przewodniczącego KO.
  • Proces wyborczy jest szybki i dostosowany do ferii zimowych.

Marcin Kierwiński przedstawił kalendarz wyborczy Koalicji Obywatelskiej

Sekretarz generalny KO i szef MSWiA Marcin Kierwiński, przekazał szczegóły dotyczące kalendarza wyborczego:

- 17 stycznia 2026 roku rusza kalendarz wyborczy w Koalicji Obywatelskiej. Od 17 stycznia do 20 lutego będą wybory w strukturach kół KO, zaś 8 marca odbędą się wybory bezpośrednie szefów powiatów, szefów regionów oraz przewodniczącego partii. Gdyby była potrzebna druga tura, odbędzie się dwa tygodnie później - powiedział szef MSWiA.

Jak podkreślił Kierwiński, harmonogram został tak zaplanowany, aby uwzględnić terminy ferii zimowych, co ma ułatwić członkom partii udział w wyborach.

Liderzy zostaną wybrani w bezpośrednich wyborach

Koalicja Obywatelska stawia na bezpośredni wybór swoich liderów. Marcin Kierwiński przypomniał, że jest to cecha wyróżniająca partię:

- To jest bardzo szybki proces, a my jesteśmy partią, która na wszystkich poziomach przewodniczących wybiera w sposób bezpośredni - powiedział Kierwiński.

Taki model wyborów ma zapewnić większą reprezentatywność i zaangażowanie członków partii w proces decyzyjny.

Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego partii będzie możliwe do połowy stycznia. Kierwiński zaznaczył, że "każdy członek KO może się zgłosić."

Piątkowe posiedzenie Rady Krajowej było pierwszą radą w historii Koalicji Obywatelskiej, czyli partii, która powstała z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Głównym celem spotkania było przyjęcie kalendarza wyborczego, co stanowi ważny krok w procesie konsolidacji i rozwoju ugrupowania.

