Będą wewnętrzne wybory w Koalicji Obywatelskiej. Marcin Kierwiński zdradził datę

- Koalicja Obywatelska ustala harmonogram wyborów na wszystkich szczeblach.
- Wybory w kołach KO ruszają 17 stycznia, a bezpośrednie głosowania 8 marca.
- Każdy członek partii może kandydować na przewodniczącego KO.
- Proces wyborczy jest szybki i dostosowany do ferii zimowych.
Marcin Kierwiński przedstawił kalendarz wyborczy Koalicji Obywatelskiej
Sekretarz generalny KO i szef MSWiA Marcin Kierwiński, przekazał szczegóły dotyczące kalendarza wyborczego:
- 17 stycznia 2026 roku rusza kalendarz wyborczy w Koalicji Obywatelskiej. Od 17 stycznia do 20 lutego będą wybory w strukturach kół KO, zaś 8 marca odbędą się wybory bezpośrednie szefów powiatów, szefów regionów oraz przewodniczącego partii. Gdyby była potrzebna druga tura, odbędzie się dwa tygodnie później - powiedział szef MSWiA.
Jak podkreślił Kierwiński, harmonogram został tak zaplanowany, aby uwzględnić terminy ferii zimowych, co ma ułatwić członkom partii udział w wyborach.
Liderzy zostaną wybrani w bezpośrednich wyborach
Koalicja Obywatelska stawia na bezpośredni wybór swoich liderów. Marcin Kierwiński przypomniał, że jest to cecha wyróżniająca partię:
- To jest bardzo szybki proces, a my jesteśmy partią, która na wszystkich poziomach przewodniczących wybiera w sposób bezpośredni - powiedział Kierwiński.
Taki model wyborów ma zapewnić większą reprezentatywność i zaangażowanie członków partii w proces decyzyjny.
Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego partii będzie możliwe do połowy stycznia. Kierwiński zaznaczył, że "każdy członek KO może się zgłosić."
Piątkowe posiedzenie Rady Krajowej było pierwszą radą w historii Koalicji Obywatelskiej, czyli partii, która powstała z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Głównym celem spotkania było przyjęcie kalendarza wyborczego, co stanowi ważny krok w procesie konsolidacji i rozwoju ugrupowania.