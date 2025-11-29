Oto żołnierz Tuska do zadań specjalnych. Zobacz, jaki naprawdę jest Waldemar Żurek

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przyspiesza rozliczenia poprzedniej władzy, stając się kluczową postacią rządu Donalda Tuska.

Żurek, dawny krytyk zmian w sądownictwie wprowadzanych przez Zbigniewa Ziobrę, teraz ściga byłego ministra, co wywołuje ostrą ripostę Ziobry.

Ich wspólna przeszłość i obecne konflikty pokazują, jak diametralnie zmieniły się relacje między dwoma prawnikami z Krakowa.

Jakie są prawdziwe motywy działań Żurka i czy jego historia z czasów PRL-u ma wpływ na dzisiejszą politykę? Dowiedz się więcej!

Przyspieszył rozliczenia

Za rządów PiS był dyżurnym krytykiem zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanych przez Zbigniewa Ziobrę (55 l.). Teraz jako Prokurator Generalny ściga byłego ministra i chce postawić go nie tylko przed sądem, ale też Trybunałem Stanu. - Skoro nie potrafi mnie pan skutecznie zatrzymać, to wymyślił pan teraz Trybunał Stanu. A może od razu gilotynę? – pyta zaczepnie Ziobro. Waldemar Żurek trafił do rządu zaledwie cztery miesiące temu i z miejsca stał się pierwszoplanową postacią ekipy Donalda Tuska. Przyspieszył proces rozliczania poprzedniej władzy, który dla wielu wyborców KO jest jednym z ważniejszych zadań stojących przed tą formacją.

Dwaj prawnicy z Krakowa

Dzieli ich dzisiaj wszystko, a kiedyś całkiem dużo łączyło. Urodzili się w tym samym roku w Krakowie, studiowali prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obaj mieli mocno prawicowe poglądy. Żurek wstąpił do KPN jeszcze w czasach PRL, Ziobro zaangażował się politycznie w latach 90-tych. Po ukończeniu studiów obecny minister wybrał aplikację sędziowską i karierę w tym zawodzie. Przez lata odpowiadał za kontakty z mediami w Sądzie Okręgowym w Krakowie, od 2010 roku zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa. Właśnie tam spotkał się z nim Tomasz Rzymkowski (39 l.), aktualnie niezrzeszony poseł. - Przede wszystkim wspominam go jako człowieka bardzo elokwentnego i starającego się rozmawiać ze wszystkimi. Był bardzo aktywny podczas posiedzeń KRS i zawsze miał swoje zdanie – wspomina ówczesny poseł Kukiz’15. Rzymkowski przypomina sobie pewien zaskakujący, z dzisiejszej perspektywy, fakt. – Waldemar Żurek był wtedy bardzo zaprzyjaźniony z panią profesor Krystyną Pawłowicz. Zawsze bardzo serdecznie ze sobą rozmawiali – uśmiecha się poseł i dodaje, że też miał dobre relacje z rzecznikiem rady.

Polityk w todze, czy ikona walki o praworządność?

O Żurku zrobiło się głośno, kiedy w 2017 roku brał udział w protestach przeciwko wprowadzanym przez PiS zmianom w sądownictwie. Przeciwnicy widzieli w nim polityka w todze, oskarżając o angażowanie się w spory ideologiczne zamiast orzekania, zwolennicy upatrywali w Żurku „ambasadora praworządności”. Przez lata uruchomiono wobec niego ponad dwadzieścia postępowań dyscyplinarnych. Wszystkie zarzuty, min w tym dotyczące fałszowania orzeczeń, zostały uchylone już po zmianie władzy w 2023 roku. Role się odwróciły i teraz rzecznicy dyscyplinarni mają postępowania za to co robili wobec obecnego ministra. - Przez te dziesięć lat przeszedł absolutną metamorfozę. To co PiS wyrabiał mocno się nam nim odbiło i dlatego dzisiaj jest tak autentyczny. Mnie życiorys Żurka imponuje, to jest facet, który zna życie, a tylko osoby, które znają życie, są w stanie proponować innym dobre zmiany i wytyczać kierunek – mówi zachwycony Witold Zembaczyński.

Kompletnie nie zgadza się z nim Janusz Kowalski (47 l.). - Jeżeli chodzi o agendę Waldemara Żurka, to jest wyłącznie jeden punkt. Zemsta. Nie sposób nawet obiektywnie wskazać choćby jednej pozytywnej rzeczy, którą ten człowiek robi, dlatego że on wyłącznie jest skupiony na zemście i na rozwalaniu wymiaru sprawiedliwości w interesie wąskiej grupki, czyli organizacji takich jak Iustitia – twierdzi polityk PiS.

Z kolei Tomasz Rzymkowski zwraca uwagę na to, jak niejednoznaczną postacią jest następca Adama Bodnara (48 l.). - Byłem świadkiem takiej rozmowy w pierwszym programie Polskiego Radia, pomiędzy Waldemarem Żurkiem i Adamem Słomką. Ten drugi krytykował sędziego za to, że jest przedstawicielem kasty, układu itd. A Żurek ze stoickim spokojem odpowiedział: „Adam, przecież ja u Ciebie w 1988 roku w ogródku działkowym składałem przysięgę wstępując do KPN-u”. Słomka momentalnie zbladł – podsumowuje Tomasz Rzymkowski.

