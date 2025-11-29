Na raka chorują także politycy. I coraz częściej informują o swojej diagnozie

Senator Kwiatkowski wygrał z rakiem

Nowotwór nie wybiera i według statystyk na złośliwego raka może zachorować co trzeci Polak. Politycy nieczęsto informują o problemach ze zdrowiem — zwykle dowiadujemy się o nich, gdy czują się już bardzo źle albo po ich śmierci. Przypominamy, że na raka prostaty, który dał przerzuty do kręgosłupa, zmarł w 2015 r. były premier w rządzie SLD Józef Oleksy (+ 68 l.).

Senator Krzysztof Kwiatkowski (54 l.) jest zaś przykładem, że z chorobą można wygrać. Na nieoperacyjnego chłoniaka zachorował w latach 90. podczas studiów. Pokonał raka po spędzeniu dwóch lat w szpitalach. - Nie mam żadnych wątpliwości, że taka choroba zmienia człowieka na kilku płaszczyznach – powiedział kilka lat temu w rozmowie z Polskim Radiem.

W 2021 r. poseł Suwerennej Polski Tadeusz Cymański (70 l.) poinformował o swoim nowotworze przewodu pokarmowego. Był to mięsak, który został przez chirurgów wycięty i polityk wygrał walkę z chorobą. – Ludzie starsi, jak ja, powinni robić badania. Warto zrobić na przykład USG klatki piersiowej, bo w zależności od wielkości wykrytego nowotworu są różne rokowania – mówił Cymański „Super Expressowi” w 2022 r.

Zbigniew Ziobro przeszedł poważne operacje

W 2023 r. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zachorował na raka przełyku i przeszedł dwie skomplikowane operacje w Brukseli. Choroba wyraźnie go zmieniła, polityk miał trudności z przełykaniem pokarmu.

W listopadzie 2025 r. o swojej chorobie nowotworowej poinformował zaś poseł KO Paweł Bliźniuk – W tym roku Movember ma dla mnie osobisty wymiar. Mam nowotwór. I walczę — napisał na platformie X i zachęcił mężczyzn do badań.

Posłanka KO Katarzyna Piekarska pierwszy raz dowiedziała się, że ma raka piersi w 2022 r. Dzięki leczeniu pokonała wówczas chorobę. Niedawno jej choroba wróciła i Piekarska przeszła 21 listopada operację usunięcia piersi. – No cóż — rak niestety polubił moje piersi (nawet mu się nie dziwię). Ale dzięki temu, że badam się regularnie, wiem o chorobie – napisała posłanka KO w mediach społecznościowych, a w rozmowie z nami poprosiła, aby trzymać za nią kciuki. Kiedy publikowaliśmy ten tekst, posłanka KO już wyszła ze szpitala, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

Trzymamy więc kciuki za wszystkich cierpiących na nowotwory i życzymy powrotu do zdrowia.