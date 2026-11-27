Badanie Narodowego Banku Polskiego (NBP) z II kwartału 2026 roku wskazuje na coraz lepszą integrację Ukraińców w Polsce.

Około 60% imigrantów z Ukrainy nie doświadczyło negatywnych zachowań ze strony Polaków na tle narodowościowym, choć problem dyskryminacji jest widoczny w przestrzeni publicznej.

Niemal trzy czwarte Ukraińców ma wśród Polaków osobę, do której może zwrócić się w trudnej sytuacji, co świadczy o rozwijaniu więzi społecznych.

W Polsce przebywa około 1,5 mln imigrantów z Ukrainy, a NBP nie odnotował wyraźnych sygnałów migracji powrotnych ani zwiększonej emigracji do innych państw.

Ekonomiści NBP pod kierunkiem Beaty Dudek i Pawła Strzeleckiego wzięli pod lupę sytuację Ukraińców mieszkających nad Wisłą. Wnioski płynące z badania, które przytacza „Puls Biznesu”, dają do myślenia. Okazuje się, że rzeczywistość na polskich ulicach wygląda zupełnie inaczej, niż mogłyby to sugerować nagłówki o konfliktach narodowościowych.

Najmocniejszym dowodem na to, że bariery znikają, są relacje osobiste. Niemal trzy czwarte imigrantów z Ukrainy deklaruje, że ma wśród Polaków osobę, do której może zwrócić się w trudnej sytuacji. To jasny sygnał, że Polacy i Ukraińcy nie tylko pracują obok siebie, ale budują prawdziwe, ludzkie więzi.

Nie czują się tu obco

Z danych zgromadzonych w drugim kwartale 2026 r. wynika, że 60 proc. przybyszów z Ukrainy nie spotkało się z negatywnym zachowaniem ze strony Polaków motywowanym ich pochodzeniem. Kolejne 19 proc. ankietowanych przyznaje, że choć widzi takie sytuacje, to ich intensywność nie wzrosła w ostatnim czasie.

„Generalnie Polacy i obywatele Ukrainy nie żyją osobno, tylko razem. Tegoroczne badanie potwierdza, że problem istnieje przede wszystkim w przestrzeni publicznej” – podkreślają autorzy opracowania cytowani przez „Puls Biznesu”.

Około 20 proc. Ukraińców zauważyło jednak wzrost intensywności negatywnych zachowań.

Półtora miliona zostaje w Polsce

Obecnie szacuje się, że w naszym kraju przebywa około 1,5 miliona imigrantów z Ukrainy. Mimo że tempo napływu nowych osób nieco wyhamowało, eksperci nie zauważyli sygnałów świadczących o masowych wyjazdach na Zachód czy powrotach do ojczyzny.

W raporcie zaznaczono wyraźnie: na ten moment brak jest wyraźnych sygnałów migracji powrotnych lub zwiększonej emigracji do krajów trzecich. Choć badanie przeprowadzono krótko przed głośnymi w mediach doniesieniami o bójkach między przedstawicielami obu narodów, „Puls Biznesu” zaznacza, że wnioski raportu NBP nadal wydają się aktualne, a temat ten w ostatnich miesiącach ucichł.

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