Blisko 110 tys. osób podpisało apel Akcji Demokracja o delegalizację Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Organizatorzy zapowiedzieli, że w grudniu przekażą zgromadzoną dokumentację prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi.

Akcja Demokracja zarzuca ugrupowaniu dopuszczanie przemocy i szerzenie nienawiści narodowościowej. Powołuje się przy tym na art. 13 Konstytucji RP.

O ewentualnej niezgodności działalności partii z konstytucją może orzec Trybunał Konstytucyjny. Sam apel nie rozpoczyna takiego postępowania.

Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej znaleźli się w centrum kolejnego politycznego sporu. Akcja Demokracja zapowiada formalne wystąpienie do prokuratora generalnego Waldemara Żurka w sprawie delegalizacji ugrupowania. Pod apelem organizacji podpisało się już blisko 110 tys. osób, a zbiórka nadal trwa. Jak ustaliło Radio ZET, dokumentacja ma zostać przekazana w grudniu.

Organizatorzy chcą, aby prokurator generalny wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności celów i działalności partii Brauna z ustawą zasadniczą. W uzasadnieniu wskazują na zachowania lidera ugrupowania, jego publiczne wypowiedzi oraz działania osób związanych z Konfederacją Korony Polskiej.

Nie oznacza to jednak, że partia została już objęta postępowaniem przed TK. Do uruchomienia takiej procedury potrzebny jest wniosek uprawnionego organu państwa.

Blisko 110 tys. podpisów pod apelem. Akcja Demokracja zapowiada ruch

Zbiórka podpisów rozpoczęła się 25 listopada 2025 roku. Akcja Demokracja od początku domagała się sprawdzenia, czy działalność Konfederacji Korony Polskiej narusza konstytucyjne zasady funkcjonowania partii politycznych.

Po roku organizacja poinformowała o zebraniu blisko 110 tys. podpisów. Jakub Kocjan z Akcji Demokracja przekazał Radiu ZET, że akcja będzie kontynuowana, a organizatorzy nie zamierzają wyznaczać sztucznego limitu poparcia.

– Nie zatrzymujemy zbiórki sztucznie przy jakimś okrągłym progu – powiedział Kocjan.

Według przedstawiciela organizacji duża liczba podpisów ma pokazać, że sprawą zainteresowana jest również część społeczeństwa, a nie wyłącznie inicjatorzy kampanii.

Organizacja zamierza przekazać Waldemarowi Żurkowi zarówno apel, jak i materiały dotyczące działalności partii Brauna. Decyzja o skierowaniu sprawy do Trybunału będzie jednak należała do prokuratora generalnego.

Dlaczego chcą zdelegalizować Konfederację Korony Polskiej?

Akcja Demokracja zarzuca środowisku Grzegorza Brauna przekraczanie granic dopuszczalnej działalności politycznej. W ocenie organizatorów apelu część zachowań lidera ugrupowania oraz osób z nim związanych może wyczerpywać przesłanki określone w art. 13 Konstytucji RP.

Wśród przykładów wymieniają niszczenie mienia, wyrywanie mikrofonów, incydenty w instytucjach państwowych i wypowiedzi interpretowane przez organizację jako groźby.

W uzasadnieniu pojawia się również hasło kampanii „Stop Ukrainizacji Polski” oraz zarzuty dotyczące antysemickich wystąpień Brauna.

Akcja Demokracja uważa, że nie wszystkie opisywane działania można traktować wyłącznie jako ostrą krytykę polityczną. Organizacja chce, aby uprawnione instytucje sprawdziły, czy program i rzeczywista działalność Konfederacji Korony Polskiej mieszczą się w granicach wyznaczonych przez konstytucję.

Jakub Kocjan przekazał Radiu ZET, że w ciągu ostatniego roku organizatorzy zgromadzili dodatkowe materiały dotyczące działalności polityka. Wskazał między innymi na nowe zarzuty prokuratorskie wobec Brauna, postępowanie IPN oraz aktywność grup związanych z jego środowiskiem.

Przedstawiciele Akcji Demokracja zwracają także uwagę na polityczne znaczenie Konfederacji Korony Polskiej i dyskusje dotyczące ewentualnej współpracy tego ugrupowania z innymi środowiskami prawicy.

Opisane zastrzeżenia są stanowiskiem organizatorów apelu. Stwierdzenie, czy działalność partii narusza art. 13 konstytucji, wymaga odrębnego postępowania i oceny przedstawionych dowodów.

Waldemar Żurek zdecyduje o kolejnym kroku. Co zrobi prokurator generalny?

Zgromadzenie podpisów nie wystarcza do wszczęcia postępowania w sprawie zgodności działalności partii politycznej z konstytucją.

Akcja Demokracja nie należy do podmiotów, które mogą samodzielnie skierować taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego zwróciła się do prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Minister sprawiedliwości wypowiadał się już wcześniej na temat możliwości zastosowania takiej procedury wobec Konfederacji Korony Polskiej.

W lutym 2026 roku przyznał w rozmowie z TVN24, że w jego ocenie istniałyby podstawy do jej uruchomienia. Zwracał jednak uwagę na ówczesną sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i wątpliwości dotyczące możliwości uzyskania rozstrzygnięcia.

W październiku, pytany o delegalizację partii Brauna, Żurek wskazywał, że liczba członków i sympatyków ugrupowania nie wyklucza zastosowania przepisów konstytucyjnych. Zaznaczał zarazem konieczność przeprowadzenia analizy prawnej.

Na 27 listopada nie ma potwierdzenia, że prokurator generalny skierował wniosek przeciwko Konfederacji Korony Polskiej do TK.

W grudniu ma dopiero otrzymać dokumenty przygotowane przez Akcję Demokracja.

Czy w Polsce można zdelegalizować partię polityczną? Konstytucja przewiduje taką możliwość

Polska konstytucja gwarantuje swobodę tworzenia i działania partii politycznych. Ugrupowania mogą uczestniczyć w wyborach, przedstawiać swoje programy i zabiegać o poparcie obywateli.

Ustawa zasadnicza przewiduje jednak ograniczenia dotyczące organizacji, których cele lub działalność są sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku demokratycznego.

Artykuł 13 Konstytucji RP zakazuje istnienia partii odwołujących się w programach do totalitarnych metod i praktyk nazizmu, faszyzmu oraz komunizmu.

Zakaz obejmuje również organizacje, których program lub działalność zakłada albo dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, a także utajnienie struktur lub członkostwa.

Właśnie na przepisy dotyczące nienawiści narodowościowej i przemocy powołuje się Akcja Demokracja.

Istotne znaczenie ma przy tym rozróżnienie między poglądami politycznymi a działalnością, która rzeczywiście narusza konstytucję. Sama kontrowersyjność programu, krytyka rządu czy radykalne stanowisko w debacie publicznej nie wystarczają do zakazania funkcjonowania partii.

Kto może zdelegalizować partię Brauna? Decyduje Trybunał Konstytucyjny

O zgodności celów i działalności partii politycznych z konstytucją orzeka Trybunał Konstytucyjny.

Wniosek w takiej sprawie mogą skierować do niego określone organy państwa, w tym prezydent RP, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich czy grupa co najmniej 50 posłów albo 30 senatorów.

W postępowaniu konieczne jest przedstawienie dowodów wskazujących, że cele lub rzeczywista działalność danego ugrupowania naruszają przepisy konstytucji.

Znaczenie mogą mieć dokumenty programowe, uchwały władz partii, wypowiedzi osób kierujących ugrupowaniem i udokumentowane działania podejmowane w ramach jego działalności.

Ciężar udowodnienia niezgodności z konstytucją spoczywa na wnioskodawcy. Niedające się usunąć wątpliwości muszą zostać rozstrzygnięte na korzyść partii.

Dopiero orzeczenie Trybunału stwierdzające niezgodność celów lub działalności ugrupowania z konstytucją może prowadzić do jego wykreślenia z ewidencji partii politycznych.

Sprawa Brauna i Trybunał Konstytucyjny. Kolejny problem prawny

Ewentualne postępowanie dotyczące Konfederacji Korony Polskiej odbywałoby się w czasie trwającego sporu wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

W ostatnich miesiącach doszło do zmian w składzie i kierownictwie TK, których legalność i skutki są przedmiotem sporu politycznego oraz prawnego.

Akcja Demokracja nie ukrywa, że sytuacja Trybunału miała znaczenie dla terminu przygotowania formalnego wystąpienia.

Przedstawiciele organizacji liczą, że zmiany w funkcjonowaniu instytucji umożliwią skuteczne rozpatrzenie sprawy.

Samo skierowanie wniosku do TK nie gwarantowałoby jednak szybkiego rozstrzygnięcia. Przepisy nie określają sztywnego terminu, w jakim Trybunał musi wydać orzeczenie dotyczące delegalizacji partii.

Partia Brauna może zostać zakazana? W Polsce był już podobny przypadek

Sprawy dotyczące zgodności działalności partii politycznych z konstytucją należą w Polsce do rzadkości.

W grudniu 2025 roku Trybunał Konstytucyjny uznał cele i działalność Komunistycznej Partii Polski za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Postępowanie rozpoczęło się kilka lat wcześniej, gdy z wnioskiem wystąpił ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Na podstawie orzeczenia podjęto działania zmierzające do wykreślenia ugrupowania z ewidencji partii politycznych. Rozstrzygnięcie sądu rejestrowego zostało jednak zaskarżone.

Przykład KPP pokazuje, że droga od złożenia wniosku do zakończenia procedury może być długa i obejmować kolejne etapy postępowań prawnych.

W przypadku Konfederacji Korony Polskiej nie wiadomo jeszcze, czy prokurator generalny zdecyduje się wystąpić do Trybunału.

Co dalej z partią Grzegorza Brauna?

Akcja Demokracja zamierza w grudniu przekazać Waldemarowi Żurkowi dokumentację oraz blisko 110 tys. podpisów zebranych pod apelem o delegalizację Konfederacji Korony Polskiej.

Organizatorzy oczekują, że prokurator generalny przeanalizuje przedstawione materiały i podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Dalszy przebieg wydarzeń zależy od oceny prawnej dokumentacji, stanowiska prokuratora generalnego i ewentualnego postępowania przed TK.

Na obecnym etapie Konfederacja Korony Polskiej pozostaje legalnie działającą partią polityczną. Nie zapadło orzeczenie stwierdzające niezgodność jej celów lub działalności z konstytucją.

Zapowiadane działania Akcji Demokracja mogą doprowadzić do formalnego zbadania ugrupowania Brauna, jeśli uprawniony organ zdecyduje się wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

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