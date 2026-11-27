Zaczęło się od reakcji Donalda Tuska na weto Karola Nawrockiego do ustawy podatkowej.

Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki – napisał premier.

Wieczorem profil Koalicji Obywatelskiej na X poszedł krok dalej. „Premiera już w te Święta!” — zapowiedziała KO, publikując grafikę stylizowaną na plakat filmowy. W centrum znalazł się Nawrocki upodobniony do zielonego stwora. Pod spodem widnieje napis: „Nawrocki. Niższych podatków nie będzie”. Wpis opatrzono hasztagami „KosztowneWeto” i „SzkodliweWeto”.

Premiera już w te Święta! #KosztowneWeto #SzkodliweWeto https://t.co/oIw5yOYBiy— Koalicja Obywatelska (@Obywatelska_KO) November 27, 2026

Kim jest Grinch? Chciał ukraść Boże Narodzenie

Grinch to bohater stworzony przez amerykańskiego pisarza i ilustratora Theodora Seussa Geisela, znanego jako Dr. Seuss. Jego świąteczna historia ukazała się w 1957 roku w książce „How the Grinch Stole Christmas!”. Samotny złośliwiec mieszka w pobliżu Ktosiowa i nie znosi bożonarodzeniowej radości jego mieszkańców. Postanawia więc odebrać im święta. Przebrany za Mikołaja, z pomocą psa Maxa, kradnie prezenty, ozdoby i jedzenie. Liczy, że zamiast śpiewów usłyszy rozpacz.

Historia ma jednak przewrotny finał: świąt nie udaje się ukraść razem z prezentami. Mieszkańcy nadal świętują, a Grinch przechodzi przemianę i oddaje zabrane rzeczy.

Jego imię stało się określeniem kogoś, kto psuje innym świąteczną radość. To właśnie na tym skojarzeniu opiera się polityczny przytyk.

Pałac odpowiada: najlepiej spojrzeć w lustro

Porównanie nie pozostało bez odpowiedzi. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpisał Tuskowi:

Panie Premierze, nie każda ustawa zapakowana w świąteczny papier jest prezentem dla Polaków. A Grincha najlepiej poszukać przed lustrem.

I tak nasi politycy prowadzą debatę na poważny, zdawałoby się, temat podatków.

Co zawetował Nawrocki?

Ustawa miała podnieść pierwszy próg PIT ze 120 do 130 tys. zł i wprowadzić stawkę 24 proc. dla dochodów ponad 130 tys. do 150 tys. zł. Stawka 32 proc. obejmowałaby dopiero nadwyżkę ponad 150 tys. zł. Według Ministerstwa Finansów skorzystałoby na tym około 3,5 mln podatników. Jednocześnie pakiet podnosił CIT z 19 do 22 proc. dla firm z rocznymi przychodami przekraczającymi 50 mln euro, zwiększał daninę solidarnościową z 4 do 5 proc. i obniżał limit przychodów uprawniających do wyboru ryczałtu z 2 mln do 250 tys. euro.