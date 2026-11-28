Mateusz Morawiecki opublikował w piątek wieczorem zdjęcie ze spotkania z Andrzejem Dudą, enigmatycznie informując, że "porozmawiali o polskich sprawach".

Były prezydent Duda nie zamieścił żadnej relacji z tego spotkania.

Spotkanie to ma miejsce w kontekście rozłamu w PiS, gdzie Morawiecki założył stowarzyszenie "Rozwój Plus", które planuje samodzielny start w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

W piątkowy wieczór, tuż po godzinie 21, na profilu Mateusza Morawieckiego pojawiła się fotografia, która natychmiast wywołała lawinę spekulacji. Widzimy na niej byłego premiera oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudę, siedzących przy stole przy dwóch różnych filiżankach. Choć post został opublikowany późnym wieczorem, zdjęcie wyraźnie wykonano w świetle dziennym.

„Porozmawialiśmy o polskich sprawach” – napisał lakonicznie Mateusz Morawiecki, oznaczając w swoim wpisie Andrzeja Dudę. Były prezydent zachował w tej kwestii wyjątkową powściągliwość – nie zamieścił u siebie żadnej relacji ani komentarza dotyczącego tego spotkania. Lider Rozwoju Plus nie zdradził również, gdzie dokładnie do niego doszło ani jak długo trwała ich narada.

Rozłam na prawicy

Spotkanie polityków odbyło się w gorącym okresie dla środowiska związanego z Prawem i Sprawiedliwością. Mateusz Morawiecki stoi obecnie na czele stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w wyniku głębokiego kryzysu wewnątrz partii Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że pod koniec lipca upłynął termin ultimatum, jakie prezes PiS postawił swoim parlamentarzystom. Kaczyński nakazał im rezygnację z członkostwa w zewnętrznych stowarzyszeniach politycznych, grożąc wykluczeniem z szeregów ugrupowania. Grupa ponad 40 polityków skupionych wokół Morawieckiego nie podporządkowała się tej decyzji.

Mimo nacisków ze strony władz partii, politycy skupieni wokół byłego premiera nie złożyli wymaganych deklaracji. Argumentowali wtedy, że jedynie rozwijają nową inicjatywę społeczną i nie zamierzają odchodzić z PiS. Sytuacja stała się jednak znacznie bardziej klarowna na początku października, kiedy Mateusz Morawiecki ogłosił, że stowarzyszenie Rozwój Plus wystartuje samodzielnie w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

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