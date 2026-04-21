Nowa partia Mateusza Morawieckiego? Wiemy, jak zagłosowaliby wyborcy!

Wyborcy PiS są podzieleni: 50% zagłosowałoby na partię Morawieckiego, 50% nie poparłoby jej - wynika z sondażu "Super Expressu".

Wśród wszystkich Polaków poparcie jest niskie: 16% deklaruje głos, 84% jest przeciw.

Eksperci wskazują, że część elektoratu szuka umiarkowanej prawicy, ale zaufanie do nowych inicjatyw politycznych jest ograniczone.

Awantura wokół "Rozwoju Plus"

Utworzenie stowarzyszenia „Rozwój Plus” zaniepokoiło polityków PiS, choć Mateusz Morawiecki zapewniał, że nie chce konkurować z partią Jarosława Kaczyńskiego (77 l.), a jedynie ją wspierać w „obalaniu rządu Tuska”.

A gdyby Morawiecki założył partię, to czy oddałbyś na nią głos w wyborach? Na tak zadane pytanie połowa wyborców PiS odpowiedziała „tak”, a druga połowa – „nie”. – Nie jest tajemnicą, że nie całemu elektoratowi podoba się obecnie przyjęta strategia, którą reprezentuje kandydat na premiera, Przemysław Czarnek (49 l.). Są osoby, które mają prawicowe poglądy, ale chcą, by były prezentowane w sposób umiarkowany. Sondaż pokazuje, że aktywność Mateusza Morawieckiego wpisuje się w oczekiwania części elektoratu – mówi politolog dr Bartłomiej Machnik.

16 proc. z nas popiera byłego premiera

A jak wygląda poparcie dla ewentualnej partii Morawieckiego w ogóle ankietowanych? 16 proc. z nas jest gotowych oddać na nią głos, a 84 proc. nie zrobiłoby tego. – Polacy pamiętają, że powstawało wiele podobnych stowarzyszeń, więc zaufanie do inicjatywy "Rozwój plus" jest mniejsze. Nie bez znaczenia jest też znaczący negatywny elektorat Mateusza Morawieckiego – dodaje ekspert.

Dwa płuca PiS

Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że w PiS będą "dwa płuca", czyli będzie miejsce zarówno na poglądu Czarnka i poglądy Morawieckiego. Czy to dobra decyzja? - Jest to moim zdaniem najlepsze wyjście z tej sytuacji w jakiej PiS się znalazł - uważa dr Machnik.

Opisane badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 20-21 kwietnia roku na próbie 1054 dorosłych Polaków.

