Godzili się przy pierogach i herbacie. Ujawniamy kulisy ze spotkania Kaczyński–Morawiecki

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki spotkali się na kolacji, by zażegnać wewnętrzne spory w PiS.

Sześciogodzinne rozmowy przy tradycyjnych polskich potrawach, takich jak pierogi i placki ziemniaczane, zakończyły się porozumieniem.

Czy to spotkanie oznacza trwały rozejm i nowy wspólny kierunek dla partii?

– Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskry? Kto się lubi, ten się czubi – napisał Bielan. – @OficjalnyJK i @MorawieckiM dziękuję!

Ponad 6 godzin rozmów i polityczny przełom

Jak wcześniej wyjawił Bielan, spotkanie trwało ponad sześć godzin i miało charakter kolacji. To właśnie przy stole miało dojść do przełamania napięć i wypracowania wspólnego stanowiska.

– To była długa, ponad 6-godzinna kolacja. Doszło do porozumienia – mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Według jego relacji atmosfera była daleka od oficjalnej sztywności. Wręcz przeciwnie. Rozmowy toczyły się w spokojnym, bardziej prywatnym klimacie, co mogło sprzyjać szczerym ustaleniom.

Pierogi, placki i herbata. Symboliczna scena

Najbardziej zaskakuje jednak nie tylko polityczny wymiar spotkania, ale jego oprawa.

– Na stole królowała polska kuchnia, były pierogi ruskie, z mięsem, z kaszą i placki ziemniaczane. I obowiązkowa herbata – relacjonował nam Bielan.

Zdjęcie opublikowane przez Bielana pokazuje trzech polityków siedzących przy stole, przy deserach i napojach. Uwagę zwraca spokojna, swobodniejsza atmosfera. Są uśmiechy, nie ma śladu napięcia, a wspólna fotografia wydaje się domknięciem tego wieczoru. Nieprzypadkowo właśnie taki kadr trafił do sieci. To czytelny sygnał, że po wcześniejszych zgrzytach przyszła pora na rozmowę w spokojniejszym tonie.

Koniec napięć w PiS?

W ostatnich tygodniach w obozie Prawa i Sprawiedliwości narastały różnice zdań, a wypowiedzi polityków wskazywały na wewnętrzne tarcia. Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim miało je wygasić.

Z relacji Bielana wynika jasno, że cel został osiągnięty. Mowa o „wspólnym kierunku”, co sugeruje próbę uporządkowania przekazu i działań politycznych. Czy to trwały rozejm? Na razie politycy wysyłają jeden sygnał, że porozumienie zostało zawarte i to przy pierogach, plackach i herbacie.

„Rozwój Plus” zostaje

Nocne rozmowy Kaczyńskiego i Morawieckiego trzeba czytać w szerszym kontekście. W ostatnich dniach w PiS dużo emocji wywołała nowa inicjatywa związana z byłym premierem – stowarzyszenie „Rozwój Plus”. To projekt, który dopiero się rozpoczyna, ale już na starcie stał się źródłem politycznych napięć. Właśnie dlatego znaczenie nocnego spotkania wykracza poza samą symbolikę wspólnej kolacji. Chodziło także o uporządkowanie sytuacji wokół nowej inicjatywy i uspokojenie nastrojów w obozie.

Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi. @OficjalnyJK i @MorawieckiM dziękuję! pic.twitter.com/1sP6xb4eTu— Adam Bielan (@AdamBielan) April 21, 2026

Express Biedrzyckiej - Kazimierz Krupa