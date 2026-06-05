Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kogo wystawi KO? Trzy nazwiska w grze

Przypomnijmy, że 24 maja w Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Teraz miasto czekają przedterminowe wybory na nowego włodarza miasta. Znanych jest już kilka nazwisk osób, które zamierzają startować w przyspieszonych wyborach, to m.in. Aleksandra Owca z Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, reprezentujący PiS Michał Drewnicki.

Natomiast Marian Banaś oraz Marianna Schreiber sami zapowiedzieli, że zamierzają kandydować w wyborach. Na razie nie wiadomo, kto będzie reprezentował KO, decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Natomiast z potencjalnymi osobami, które mogłyby podjąć się tego zadania, trwają rozmowy.

Kraków będzie wybierał prezydenta. Kto z KO zawalczy o fotel włodarza miasta?

W grze są trzy główne nazwiska: senator KO Moniki Piątkowskiej, europosła, byłego ministra kultury i byłego szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą, Pawła Kowala. Jednak, jak zauważają rozmówcy PAP, kluczowe jest też to, czy osoby te są zainteresowane kandydowaniem. - Sienkiewicz jest silnym nazwiskiem, ale nie mam żadnych przesłanek, by sądzić, że chce podjąć się tej roli i o nią zabiega. Być może dobrym pomysłem jest osoba, która jest o proweniencji politycznej związanej z szeroko pojętą koalicją rządzącą, ale niekoniecznie jest osobą partyjną - komentował w rozmowie z PAP jeden z regionalnych działaczy.

Wspomniana Monika Piątkowska, Pełniła funkcję m.in. pełnomocnika prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego ds. marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta. Jednak małopolscy politycy nie ukrywają, że ostateczną decyzję ws. kandydata podejmie premier Donald Tusk. Kiedy może zostać ogłoszone nazwisko kandydata KO na prezydneta Krakowa? Z pewnością w najbliższych tygodniach. W najbliższy poniedziałek o godz. 17 nazwisko swojego kandydata na prezydenta Krakowa ma ogłosić Nowa Lewica.

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