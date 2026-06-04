Wielu chce zawalczyć o fotel prezydenta Krakowa. Kto ma realne szanse?

Kraków odwołał prezydenta w referendum, co uruchomiło polityczne trzęsienie ziemi: miastem tymczasowo rządzi komisarz Stanisław Kracik, a partie szykują się do przedterminowych wyborów, które mają odbyć się w sierpniu.

Koalicja Obywatelska wciąż nie ma kandydata, PiS wystawia Michała Drewnickiego, a mniejsze ugrupowania – od Konfederacji po Razem – ogłosiły już swoje nazwiska; w grze są też Marian Banaś, Daria Gosek‑Popiołek i celebrytka Marianna Schreiber.

Najmocniejszym nazwiskiem pozostaje Łukasz Gibała, inicjator referendum i główny rywal Miszalskiego z 2024 r., który zapowiada, że decyzję o starcie ogłosi po konsultacjach ze swoim środowiskiem.

Wybory na prezydenta Krakowa

24 maja w wyniku referendum odwołany został prezydent drugiego największego miasta w Polsce – Krakowa. O odwołanie Aleksandra Miszalskiego zabiegał klub radnych „Kraków dla Mieszkańców", a formalnym inicjatorem był przewodniczący tego klubu Łukasz Gibała (48 l.), który przegrał wybory dwa lata wcześniej z Miszalskim. Zdaniem Gibały, podczas dwuletniej kadencji Miszalskiego miasto znalazło się w stanie paraliżu decyzyjnego, a współpraca prezydenta z radą miasta praktycznie nie istniała. Odwołanie prezydenta Krakowa dodało wielu politykom wiatru w żagle i uruchomiło zapowiedzi kolejnych referendów. Szanse na odwołanie włodarza innego miasta są nikłe, ale wszystkie ugrupowania szykują się już do przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, do których dojdzie prawdopodobnie w sierpniu. Do tego czasu miastem rządzi komisarz Stanisław Kracik (76 l.).

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Koalicja Obywatelska zwleka z ogłoszeniem swojego kandydata. Lider KO, premier Donald Tusk (69 l.), wraz z innymi członkami kierownictwa partii, rozwiązał niedawno małopolskie struktury. Dotychczasowego szefa regionu, Miszalskiego, zastąpiła komisarz regionalna, wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela (62 l.). Media informują, że rozważany jest wspólny kandydat KO i PSL. Może nim być senator Monika Piątkowska (51 l.), która dostała się do wyższej izby parlamentu z poparciem KO, a wcześniej związana była z PSL i Polską 2050. Co istotne, urodzona w Zakopanem Piątkowska od czasu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim związana jest z Krakowem. W latach 2003–2012 pełniła funkcję dyrektorki Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Współtworzyła m.in. Strategię Rozwoju Krakowa oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. W 2009 r. została pełnomocniczką prezydenta Jacka Majchrowskiego (79 l.) ds. marki Kraków.

Drewnicki kandydatem PiS

Kogo wystawi PiS? Na stole było kilka nazwisk, m. in. posłanki Małgorzaty Wassermann (51 l.), która zasiada w Sejmie od 2015 r. Pod uwagę brany jest też poseł Łukasz Kmita (41 l.), w latach 2020–2023 wojewoda małopolski. Na giełdzie nazwisk był też były prezydent Andrzej Duda (54 l.). Ostatecznie partia postawił na kandydaturę radnego Michała Drewnickiego (36 l.), który angażował się w referendum o odwołanie Miszalskiego.

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Swoich wybrańców ogłosiły już mniejsze ugrupowania. Konfederacja postawiła na przedsiębiorcę i sekretarza Nowej Nadziei Bartosza Bocheńczaka (37 l.). Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania, krakowską radną Aleksandrę Owcę (34 l.). Radna i działaczka społeczna Grażyna Zofia Świat (46 l.) będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Z kolei kandydatem Konfederacji Korony Polskiej będzie nieznany polityk, przedsiębiorca Michał Klimek.

Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś (71 l.). – Chcę, by soboty i niedziele były wolne od opłat za parkowanie. Wycofam zakaz wjeżdżania diesli do centrum miasta. Trzeba się zastanowić nad kształtem metra – tak Banaś zapowiedział swój program w RMF FM.

Z ringu MMA do ratusza

Nowa Lewica planuje wystawić do wyborów swoją krakowską posłankę, Darię Gosek-Popiołek (41 l.), która już opowiada w mediach o swojej wizji Krakowa, lecz wciąż nie potwierdza startu.

Murowanym kandydatem w wyścigu do fotela prezydenta Krakowa jest Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach prezydenckich w 2024 r., który poinformował jednak, że decyzję o ewentualnym starcie w przyspieszonych wyborach podejmie wkrótce po konsultacjach ze swoimi współpracownikami.

Zaskakująca jest zapowiedź startu w wyborach celebrytki Marianny Schreiber (34 l.), byłej żony polityka PiS Łukasza Schreibera (39 l.), która zdobyła popularność po udziale w programie „Top Model”. W ostatnich latach zaczęła również startować w galach MMA, gdzie stoczyła kilka walk jako zawodniczka freak‑fightowa. Schreiber ogłosiła już kilka swoich postulatów wyborczych, w tym: zawieszania polskiej flagi na każdym rondzie i „Kraków ma być dumny ze swojej chrześcijańskiej i patriotycznej tożsamości.”

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Sonda Która z tych osób byłaby najlepszym prezydentem Krakowa? Jan Hoffman Łukasz Gibała Bartosz Bocheńczak Aleksandra Owca Daria Gosek-Popiołek Stanisław Kracik Stanisław Mazur Ireneusz Raś Paweł Śliz Rafał Komarewicz Andrzej Kulig Barbara Nowak Łukasz Kmita Michał Drewnicki Małgorzata Wassermann Marek Pęk Marian Banaś Paweł Kowal Bogdan Klich Bartłomiej Sienkiewicz Grzegorz Braun Andrzej Duda Marianna Schreiber Jarosław Królewski żadna z tych osób nie nadaje się na prezydenta Krakowa