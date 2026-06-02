Kim jest Michał Drewnicki? Został kandydatem PiS na prezydenta Krakowa

PiS ogłosiło Michała Drewnickiego swoim kandydatem na prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach, podkreślając jego doświadczenie i zaangażowanie w sprawy lokalne.

Michał Drewnicki jest doświadczonym, 34-letnim samorządowcem, wieloletnim radnym i obecnym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, co było kluczowym argumentem za jego nominacją.

Kandydat PiS jest silnie związany z Krakowem od urodzenia, pełni również funkcje Pełnomocnika PiS w Krakowie i rzecznika partii w Małopolsce, co podkreśla jego lokalne korzenie i znaczącą pozycję w regionalnych strukturach partii.

Decyzja o nominacji Michała Drewnickiego zapadła po posiedzeniu komitetu politycznego PiS. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, podkreślił jego doświadczenie, stwierdzając, że to wieloletni samorządowiec, wieloletni radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Podkreślił, że decyzja zapadła jednogłośnie.

Kariera Michała Drewnickiego

Michał Drewnicki, urodzony 34 lata temu w krakowskim Szpitalu Żeromskiego w Nowej Hucie, jest związany z Krakowem od urodzenia. Prywatnie jest mężem Małgorzaty i ojcem dwóch córek, Weroniki i Marysi. Wychowywał się w Mistrzejowicach na osiedlu Złotego Wieku, a obecnie mieszka na Podgórzu. Kandydat podkreśla, że od rodziców przejął takie wartości jak wiara, szacunek do ludzi, odpowiedzialność oraz miłość do rodziny i Polski. Jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jego kariera samorządowa rozpoczęła się jeszcze w czasie studiów, kiedy został radnym dzielnicy. W tym okresie intensywnie pracował nad innowacyjnymi projektami rozwojowymi dla swojej dzielnicy. W 2012 roku jego działalność została doceniona, gdy w konkursie "Dziennika Polskiego" otrzymał tytuł Najlepszego Radnego Nowej Huty. Dwa lata później, bazując na swoich doświadczeniach, napisał książkę o kulisach krakowskiego samorządu. Wśród jego inicjatyw z tego okresu wymienia się organizację "Żywych Lekcji Historii", wprowadzenie niskopodłogowych tramwajów do Mistrzejowic i Nowej Huty, a także liczne inwestycje i remonty. Był również ekspertem Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach warsztatów Smart Governance i współtworzył strategiczny dokument SMART_KOM dotyczący rozwoju Smart City w Krakowie.

Kariera w Radzie Miasta Krakowa

W 2014 roku Michał Drewnicki został wybrany do Rady Miasta Krakowa, stając się wówczas najmłodszym radnym w mieście, z wynikiem 1684 głosów. Skupił się na problemach takich jak "patodeweloperka", paraliż komunikacyjny oraz brak konsultacji z mieszkańcami, często krytykując prezydenta Krakowa i współrządzącą Platformę Obywatelską. Był autorem licznych projektów uchwał i interpelacji, w tym dotyczących ochrony osiedli przed nadmierną zabudową, renowacji dzieł sztuki plenerowej oraz jawności kontrowersyjnych decyzji budowlanych. Zwołał również dwie nadzwyczajne sesje w sprawie chaotycznej zabudowy i paraliżu komunikacyjnego.

Jego aktywność została ponownie doceniona w 2017 roku, kiedy zdobył tytuł Osobowość Roku w plebiscycie Dziennika Polskiego. W 2018 roku uzyskał reelekcję z rekordowym wynikiem ponad 7200 głosów, co było najlepszym rezultatem dla kandydata PiS do Rady Miasta. W konsekwencji został rekomendowany przez partię i wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, pełniąc tę funkcję przez sześć lat. W 2022 roku otrzymał Medal 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego.

Po nieudanym starcie w wyborach do Sejmu w 2023 roku, wiosną 2024 roku ponownie kandydował do Rady Miasta Krakowa, uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów PiS w Krakowie, a w maju 2024 roku ponownie powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

W swojej pracy radnego Michał Drewnicki aktywnie działał na rzecz ochrony Krakowa przed agresywną zabudową deweloperską, m.in. broniąc łąk w Mistrzejowicach i Nowej Hucie oraz Lasu Czyżyńskiego. Był inicjatorem powstawania i zagospodarowania parków (np. w Swoszowicach) w celu poprawy komfortu życia mieszkańców i ochrony przyrody. Wspierał rozwój komunikacji miejskiej, zgłaszając projekty uchwał i interpelacje, a także blokował podwyżki cen biletów i podatków miejskich. Prowadził również kontrole urzędowe i zgłaszał sprawy do Najwyższej Izby Kontroli w przypadku zagrożenia środków publicznych, jak w przypadku spółki Kraków5020. Był także autorem listu otwartego i protestu przeciwko powołaniu Janusza Palikota do rady krakowskiej instytucji kultury.

Od grudnia 2023 roku Michał Drewnicki pełni funkcję Pełnomocnika PiS w Krakowie, jest także rzecznikiem PiS w Małopolsce. Deklaruje gotowość do pomocy, słuchania i spotkań z ludźmi, co potwierdza setkami podjętych interwencji.

