Wiadomo, kto jest kandydatem PiS na prezydenta Krakowa. Klamka zapadła

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-02 18:55

PiS ujawniło nazwisko swojego kandydata na stanowisko prezydenta Krakowa. Partia postawiła na Michała Drewnickiego, wieloletniego samorządowca, który ma reprezentować ugrupowanie w nadchodzącej walce o fotel prezydenta miasta.

Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • PiS ogłosiło Michała Drewnickiego swoim kandydatem na prezydenta Krakowa w nadchodzących przedterminowych wyborach.
  • Michał Drewnicki to doświadczony samorządowiec, wieloletni radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, a PiS podkreśla jego lokalne zaangażowanie i znajomość spraw miasta jako kluczowe atuty.
  • PiS zaapelowało do Konfederacji o poparcie Drewnickiego, sugerując możliwość współpracy prawicy w krakowskich wyborach prezydenckich.

2 czerwca po posiedzeniu komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał informację o wyborze kandydata na urząd prezydenta Krakowa. Został nim Michał Drewnicki.Rzecznik PiS podkreślił doświadczenie wybranego polityka.

- To wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. To wielka wartość, że ta decyzja wskutek dyskusji zapadła jednogłośnie - mówił. -  Kierownictwo PiS zdecydowało się postawić akurat na tego polityka, ponieważ prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie i jest człowiekiem z całą pewnością znanym w środowisku. Od lat również jest znany Krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie na rzecz miasta. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach – dodał.

Michał Drewnicki, komentując swoją kandydaturę dla Interii, wyraził gotowość do intensywnej pracy i chęć zmiany dotychczasowej sytuacji w Krakowie.

- Z kampanią ruszamy oficjalnie w poniedziałek, najwyższy czas zerwać z tym marazmem, który panował w Krakowie od lat, przed nami bardzo ciężka praca, ale wierzę w to, że uda nam się wygrać. Od lat w swoich działaniach jako radny pokazuję, że Kraków leży mi na sercu - powiedział kandydat PiS.

Kim jest Michał Drewnicki? Został kandydatem PiS na prezydenta Krakowa

Wybory na prezydenta Krakowa w nadchodzącej kadencji zapowiadają się na szczególnie interesujące, gdyż urzędujący prezydent Jacek Majchrowski nie będzie ubiegał się o reelekcję. Otwiera to pole dla nowych kandydatów z różnych ugrupowań politycznych, w tym dla przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, której kandydatem jest Aleksander Miszalski.

Apel o Jedność Prawicy

Przy okazji ogłoszenia kandydata, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości skierował również apel do Konfederacji. Rafał Bochenek zasugerował możliwość współpracy na prawicy w kontekście krakowskich wyborów.

- Chciałbym się zgłosić też z apelem do Konfederacji, że jeżeli mamy mówić o jedności na prawicy, to jest nasza też oferta do nich, aby rozważyli poparcie tego kandydata na urząd prezydenta miasta Krakowa - podkreślił.

W naszej galerii zobaczysz postać Michała Drewnickiego:

Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki
Galeria zdjęć 14
Sonda
Czy Michał Drewnicki to dobry kandydat na prezydenta Krakowa?
"Nawrocki to prawicowy radykał”. Ekspert odsłania drugie dno afery wokół Orderu!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW