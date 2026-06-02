Wiadomo, kto jest kandydatem PiS na prezydenta Krakowa. Klamka zapadła

PiS ogłosiło Michała Drewnickiego swoim kandydatem na prezydenta Krakowa w nadchodzących przedterminowych wyborach.

Michał Drewnicki to doświadczony samorządowiec, wieloletni radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, a PiS podkreśla jego lokalne zaangażowanie i znajomość spraw miasta jako kluczowe atuty.

PiS zaapelowało do Konfederacji o poparcie Drewnickiego, sugerując możliwość współpracy prawicy w krakowskich wyborach prezydenckich.

2 czerwca po posiedzeniu komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał informację o wyborze kandydata na urząd prezydenta Krakowa. Został nim Michał Drewnicki.Rzecznik PiS podkreślił doświadczenie wybranego polityka.

- To wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. To wielka wartość, że ta decyzja wskutek dyskusji zapadła jednogłośnie - mówił. - Kierownictwo PiS zdecydowało się postawić akurat na tego polityka, ponieważ prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie i jest człowiekiem z całą pewnością znanym w środowisku. Od lat również jest znany Krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie na rzecz miasta. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach – dodał.

Michał Drewnicki, komentując swoją kandydaturę dla Interii, wyraził gotowość do intensywnej pracy i chęć zmiany dotychczasowej sytuacji w Krakowie.

- Z kampanią ruszamy oficjalnie w poniedziałek, najwyższy czas zerwać z tym marazmem, który panował w Krakowie od lat, przed nami bardzo ciężka praca, ale wierzę w to, że uda nam się wygrać. Od lat w swoich działaniach jako radny pokazuję, że Kraków leży mi na sercu - powiedział kandydat PiS.

Wybory na prezydenta Krakowa w nadchodzącej kadencji zapowiadają się na szczególnie interesujące, gdyż urzędujący prezydent Jacek Majchrowski nie będzie ubiegał się o reelekcję. Otwiera to pole dla nowych kandydatów z różnych ugrupowań politycznych, w tym dla przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, której kandydatem jest Aleksander Miszalski.

Apel o Jedność Prawicy

Przy okazji ogłoszenia kandydata, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości skierował również apel do Konfederacji. Rafał Bochenek zasugerował możliwość współpracy na prawicy w kontekście krakowskich wyborów.

- Chciałbym się zgłosić też z apelem do Konfederacji, że jeżeli mamy mówić o jedności na prawicy, to jest nasza też oferta do nich, aby rozważyli poparcie tego kandydata na urząd prezydenta miasta Krakowa - podkreślił.

