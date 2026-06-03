Alarm w mieszkaniu mamy prezydenta. Wiceszef MSWiA o nowych ustaleniach

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-03 10:22

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w porannym wywiadzie zabrał głos na temat fałszywych alarmów, które postawiły na nogi służby. Jedną z głośniejszych akcji była ta w mieszkaniu mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Wiceminister przyznał, że są nowe ustalenia w tej sprawie.

Alarm w mieszkaniu mamy prezydenta. Wiceszef MSWiA o nowych ustaleniach

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Autor: Adam Burakowski/ East News
  • W ostatnim czasie doszło do fali fałszywych alarmów, które objęły m.in. siedzibę TV Republika, mieszkanie Tomasza Sakiewicza, posesję Jarosława Kaczyńskiego oraz interwencję w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego 23 maja wieczorem.
  • Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował o "pewnych ustaleniach" w sprawie alarmu dotyczącego matki prezydenta, a także o tymczasowym aresztowaniu czterech osób w związku z fałszywymi alarmami.
  • Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek podkreślił, że policja ustaliła grupę osób odpowiedzialnych za fałszywe alarmy, co jest znaczącym sukcesem w kontekście dotychczasowej niskiej wykrywalności tego typu przestępstw.

Niedawno doszło do fali fałszywych alarmów, m.in. w siedzibie TV Republika, w mieszkaniu redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza , a także na posesji Jarosława Kaczyńskiego. jedną z najgłośniejszych akcji była jednak ta w mieszkaniu mamy prezydneta Polski.  W sobotę (23 maja) wieczorem po fałszywym alarmie doszło do interwencji służb w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego: - Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że namierzona zostanie osoba, która stoi za tym fałszywym alarmem, jeżeli chodzi o matkę pana prezydenta. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie, bo bardzo poważnie podchodzimy do tej sprawy od pierwszych godzin, kiedy pojawiły się te fałszywe alarmy - przyznał kilka dni temu minister Marcin Kierwiński. Sprawę fałszywych alarmów komentował także premier Donald Tusk. 

Teraz nowe światło na sprawę rzucił wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek. W rozmowie z radiem Zet pytany o to wydarzenie przyznał: - Są już pewne ustalenie w zakresie tego fałszywego alarmu związanego z mieszkaniem mamy prezydenta. Komunikację pozostawiam policji i prokuratorowi - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, konkretnych szczegółów jednak nie podał. 

Dodatkowo Czesław Mroczek wyjaśnił, że jeśli chodzi o fałszywe alarmy to jest już czterech tymczasowo aresztowanych, a to znaczy, że materiał dowodowy zweryfikował już sąd uznając, że są przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztu. - Mamy ustaloną grupę osób, która wywoływała fałszywe alarmy i to jest wielki sukces policji, bo do tej pory wykrywalność była na poziomie kilku procent – przekazał Czesław Mroczek z MSWiA.

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CZESŁAW MROCZEK
FAŁSZYWY ALARM