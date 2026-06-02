Marcin Porzucek przerwał milczenie ws. incydentu na lotnisku! Jak się tłumaczy?

Sara Osiecka
2026-06-02 17:46

Poseł PiS Marcin Porzucek znalazł się w centrum uwagi mediów po incydencie, który miał miejsce na Lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk wydał oświadczenie, w którym odniósł się do zdarzenia, tłumacząc je połączeniem alkoholu z lekami przeciwbólowymi i przepraszając za zaistniałą sytuację.

Autor: Adrian Grycuk/Wikipedia/ CC0 3.0
  • Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Porzucek, miał trudności z samodzielnym opuszczeniem samolotu i musiał zostać wyniesiony z pokładu przez personel wspomagający ratowników medycznych.
  • Marcin Porzucek publicznie przeprosił za zaistniałą sytuację, tłumacząc ją "połączeniem alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w jego chorobie", co nazwał "ogromną nieodpowiedzialnością".
  • Polityk zapewnił, że takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w jego życiu i zrobi wszystko, aby się nigdy nie powtórzyło.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek na Lotnisku Chopina w Warszawie. Jak podały media, w tym portal dziennika „Fakt”, pasażer rejsu z Rzeszowa do Warszawy, poseł Marcin Porzucek, miał trudności z samodzielnym opuszczeniem pokładu samolotu.

Według relacji świadków, po wylądowaniu załoga samolotu miała problem z nawiązaniem kontaktu z parlamentarzystą. Po opuszczeniu maszyny przez pozostałych pasażerów, konieczne okazało się wezwanie służb. Poseł miał zostać wyniesiony z samolotu przez personel wspomagający ratowników medycznych.

Porzucek wyniesiony z samolotu. Rzecznik dyscyplinarny PiS zabrał głos

Oświadczenie Marcina Porzucka

We wtorek, w odpowiedzi na medialne doniesienia, poseł Porzucek opublikował oświadczenie na platformie społecznościowej Twitter. W swoim wpisie wyjaśnił przyczyny zdarzenia oraz wyraził skruchę.

- Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło – napisał polityk.

