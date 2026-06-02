Pilne! Nawrocki zawetował kolejną ustawę. „Nie jestem notariuszem rządu”

Weronika Fakhriddinova
2026-06-02 13:47

Karol Nawrocki ogłosił kolejne decyzje w sprawie ustaw przyjętych przez parlament. Prezydent podpisał pięć ustaw, ale jedną odesłał do Sejmu. Chodzi o przepisy rozszerzające system SENT, czyli elektroniczny nadzór nad przewozem towarów, m.in. o transport betonu. Nawrocki tłumaczył, że jego rolą nie jest automatyczne podpisywanie ustaw przygotowanych przez rząd. „Prezydent nie jest notariuszem rządu” — podkreślił.

Autor: Kancelaria Prezydenta/ X (Twitter)
  • Karol Nawrocki zawetował jedną z ustaw przyjętych przez parlament.
  • Chodzi o przepisy rozszerzające system SENT m.in. na przewóz betonu.
  • Prezydent podpisał jednocześnie pięć innych ustaw.
  • W oświadczeniu mówił, że nie jest „notariuszem rządu”, lecz „strażnikiem obywateli”.

Nawrocki zawetował ustawę o systemie SENT

Karol Nawrocki poinformował o swoich najnowszych decyzjach legislacyjnych. Prezydent podpisał pięć ustaw, ale jednej odmówił podpisu. Weto dotyczy nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

W praktyce chodziło o rozszerzenie systemu SENT, który służy do monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych. Nowe przepisy miały objąć także przewóz betonu. Nawrocki w 10-minutowym oświadczeniu przekonywał, że jego decyzja wynika z oceny skutków ustawy dla obywateli i przedsiębiorców.

— Prezydent nie jest notariuszem rządu i jest strażnikiem obywateli. Taka zasada zawsze mi przyświeca — mówił Karol Nawrocki.

Pięć ustaw z podpisem prezydenta

Jednocześnie prezydent zaznaczył, że nie blokuje wszystkich rozwiązań przyjmowanych przez parlament. Tego samego dnia podpisał pięć ustaw.

Wśród nich znalazły się przepisy dotyczące ochrony przyrody i możliwości odstraszania dużych zwierząt chronionych, systemu umów elektronicznych, elektronicznych licytacji w egzekucji administracyjnej, zasad wykonywania zawodu radcy prawnego oraz krajowego rejestru psów i kotów.

Nawrocki próbował w ten sposób pokazać, że każdą ustawę rozpatruje osobno. Podpis pod pięcioma aktami i weto wobec jednego projektu mają być dowodem na to, że decyzje zapadają po analizie, a nie według partyjnego automatu.

Kolejne spięcie z rządem

Weto Nawrockiego wpisuje się w coraz ostrzejszy spór między Pałacem Prezydenckim a rządem. Prezydent już wcześniej podkreślał, że będzie korzystał ze swoich uprawnień, jeśli uzna, że ustawa uderza w interes obywateli albo została przygotowana bez wystarczającej refleksji.

Słowa o tym, że prezydent „nie jest notariuszem rządu”, są politycznie czytelnym sygnałem. Nawrocki nie zamierza występować w roli osoby, która jedynie zatwierdza decyzje większości parlamentarnej. Każde kolejne weto będzie jednak podnosiło temperaturę sporu z gabinetem Donalda Tuska.

