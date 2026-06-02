CBA zabezpieczyło dokumenty ws. Roberta Telusa. W tle działki i rodzina posła

Robert Telus znów znalazł się w centrum zainteresowania służb i prokuratury. Według ustaleń TVN24 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w kwietniu prowadzili czynności w łódzkim oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie.

Zabezpieczone dokumenty mają dotyczyć działek i nieruchomości należących do byłego ministra rolnictwa oraz jego rodziny. Materiały zostały przekazane na polecenie służb. KOWR potwierdził, że czynności CBA miały związek z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym, a wymagane dokumenty i wyjaśnienia zostały wydane.

CBA działało na polecenie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Śledczy badają możliwe przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych przez posła na Sejm RP oraz innych urzędników publicznych w latach 2015–2023 na terenie województwa łódzkiego.

Śledztwo bez zarzutów, ale z wieloma wątkami

Postępowanie jest na razie prowadzone w fazie in rem. W języku prawniczym chodzi o śledztwo „w sprawie”, a nie przeciwko konkretnej osobie. Nikomu nie przedstawiono dotąd zarzutów.

Prokuratura przekazała, że gromadzony jest materiał dowodowy, a czynności prowadzą zarówno prokuratorzy, jak i funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA. Szczegółów na razie nie ujawnia, powołując się na dobro postępowania.

Według medialnych ustaleń sprawdzane są m.in. transakcje dotyczące działek, sprzedaż nieruchomości oraz umowy dzierżawy gruntów. W tle pojawiają się zarówno Robert Telus, jak i osoby z jego najbliższego otoczenia rodzinnego oraz politycznego.

Działki, KOWR i znajomi z biura poselskiego

Jednym z opisywanych wątków jest transakcja z sierpnia 2019 roku. Małgorzata i Robert Telusowie nabyli wtedy działkę o powierzchni 1,36 ha za 25 tys. zł podczas ustnego przetargu ograniczonego. W dokumentach KOWR wskazano, że pełnomocnikiem Małgorzaty Telus był Rafał Skoczylas, dyrektor biura poselskiego Roberta Telusa.

W sprawie pojawia się również nazwisko Kamila Gniatkowskiego, szefa biura poselskiego Antoniego Macierewicza i współpracownika KOWR, który miał zasiadać w komisji przetargowej. Zakupiona działka została później wykazana w oświadczeniach majątkowych Telusa jako grunty orne.

TVN24 opisuje także umowy, jakie Rafał Skoczylas zawierał z łódzkim KOWR między 2019 a 2023 rokiem. Chodziło m.in. o obsługę mediów społecznościowych, promocję podczas spotkań z rolnikami i wsparcie wydarzeń. Honoraria miały sięgać od 1600 zł za niespełna miesiąc pracy do ponad 10 tys. zł miesięcznie.

Telus nie odpowiedział na pytania

Według TVN24 Robert Telus nie odpowiedział na pytania dotyczące śledztwa i zabezpieczonych dokumentów. Redakcja miała kontaktować się z nim od 25 maja przez SMS, e-mail oraz adres biura poselskiego.

Wcześniej polityk zapewniał, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Tak odpowiadał m.in. po publikacjach dotyczących nieruchomości i transakcji opisywanych przez media.

Sprawa jest dla Telusa szczególnie kłopotliwa, bo polityk dopiero niedawno został odwieszony w prawach członka PiS. Wcześniej zawieszono go po ujawnieniu kontrowersji wokół sprzedaży 160-hektarowej działki w Zabłotni.

W tle głośna działka w Zabłotni

Afera z Zabłotnią była jednym z najgłośniejszych tematów dotyczących Telusa. Chodziło o sprzedaż 160 ha ziemi w miejscowości Zabłotnia wiceprezesowi firmy Dawtona. Transakcja została zrealizowana 1 grudnia 2023 roku za 22,8 mln zł, już po wyborach parlamentarnych, ale jeszcze przed przekazaniem władzy.

Wirtualna Polska ujawniła, że zgodę na sprzedaż wydało Ministerstwo Rolnictwa, którym wcześniej kierował Telus. Polityk tłumaczył później, że nie miał wiedzy o tej sprzedaży. Po wybuchu sprawy KOWR ogłosił, że nieruchomość wraca do zasobu Skarbu Państwa po cenie z daty nabycia.

Nowe ustalenia TVN24 nie dotyczą wyłącznie Zabłotni, ale pokazują, że sprawa nieruchomości związanych z Robertem Telusem i jego otoczeniem ma szerszy wymiar. CBA zabezpiecza dokumenty, prokuratura gromadzi materiał, a śledztwo obejmuje możliwe decyzje urzędnicze z kilku lat.

Sprawa może wrócić politycznie

Robert Telus był ministrem rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego i przez lata należał do rozpoznawalnych polityków PiS w sprawach wsi oraz rolnictwa. Dlatego informacje o działaniach CBA szybko nabrały politycznego ciężaru.

