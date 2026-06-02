Żurek chce uchylenia immunitetu Jakiego. W grze także zatrzymanie

Waldemar Żurek przekazał wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.

Prokuratura chce zgody na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej.

Wniosek obejmuje także zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła.

Śledczy badają decyzje kadrowe w Służbie Więziennej z okresu, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości.

Waldemar Żurek wysłał wniosek do PE

Sprawa immunitetu Patryka Jakiego nabiera tempa. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła PiS do odpowiedzialności karnej. Dokument obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Bez decyzji Parlamentu Europejskiego śledczy nie mogą przedstawić Jakiemu zarzutów. Europoseł korzysta z immunitetu, a sprawa — jak przekazuje prokuratura — nie dotyczy wykonywania obecnego mandatu w PE, lecz okresu jego pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Chodzi o decyzje w Służbie Więziennej

Według ustaleń śledczych materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że Patryk Jaki, jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i osoba zastępująca ministra w sprawach dotyczących Służby Więziennej, miał przekroczyć uprawnienia oraz nie dopełnić obowiązków.

Prokuratura twierdzi, że Jaki wydał dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie, które doprowadziło do serii decyzji personalnych wobec jednego z funkcjonariuszy. Według śledczych decyzje te miały być bezpodstawne i niezgodne z prawem.

Sprawa dotyczy m.in. awansu, wyższego uposażenia oraz gwarancji powrotu funkcjonariusza na stanowisko lub stanowisko równorzędne po zakończeniu oddelegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokuratura podkreśla, że decyzje zapadały w czasie, gdy wobec tego funkcjonariusza toczyło się postępowanie dyscyplinarne.

Prokuratura mówi o szkodzie dla interesu publicznego

Z ustaleń prokuratury wynika, że kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej miało podejmować decyzje kadrowe na polecenie Jakiego, mimo że — zdaniem śledczych — nie zostały spełnione ustawowe przesłanki. Chodzi zarówno o rozwiązania przewidziane dla szczególnych potrzeb służby, jak i o przyznanie awansu.

Według prokuratury skutkiem tych działań było uzyskanie przez funkcjonariusza nieuprawnionego awansu oraz wyższego wynagrodzenia. Śledczy oceniają, że takie decyzje uderzały w interes publiczny i podważały zasady prawidłowej, opartej na obiektywnych kryteriach polityki kadrowej w Służbie Więziennej.

Dlaczego we wniosku jest zatrzymanie?

Wniosek do Parlamentu Europejskiego obejmuje również zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego. Według RMF24 taki element został wpisany z ostrożności procesowej, na wypadek utrudniania czynności przez europosła.

Na tym etapie nie przesądza to, że do zatrzymania rzeczywiście dojdzie. Najpierw sprawą zajmie się Parlament Europejski. Dopiero zgoda europosłów otworzyłaby drogę do dalszych czynności prokuratury wobec Jakiego.

Sprawa może uderzyć w obóz Ziobry

Wątek immunitetu Patryka Jakiego wpisuje się w szersze rozliczenia dotyczące Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Jaki był jednym z najbliższych politycznych współpracowników Zbigniewa Ziobry i przez lata odpowiadał za ważne obszary działania resortu.

Decyzja Waldemara Żurka przesuwa sprawę na poziom europejski. Teraz kluczowe będzie tempo prac w Parlamencie Europejskim i stanowisko komisji prawnej PE. Dopiero po decyzji europosłów okaże się, czy prokuratura będzie mogła formalnie przejść do kolejnego etapu postępowania.

TRUMP ZABRAŁ KASĘ Z RADY POKOJU?! | KIM I SZCZĘŚNIAK W EXPRESSIE BIEDRZYCKIEJ