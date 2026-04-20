Prywatna kolacja Morawieckiego i Kaczyńskiego! Zdjęcia wiele ujawniają

Mateusz Morawiecki powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus", które ma skupiać posłów PiS niezadowolonych z obecnej sytuacji, co wywołało wewnętrzne napięcia w partii.

Prezes PiS wyraził dezaprobatę dla inicjatywy Morawieckiego i zagroził, że posłowie, którzy dołączą do stowarzyszenia, mogą stracić miejsce na listach wyborczych w 2027 roku.

Znani politycy PiS, tacy jak Piotr Müller, Michał Dworczyk czy Ryszard Terlecki, zgłosili swój udział w inicjatywie Morawieckiego, co może mieć istotne konsekwencje dla ich przyszłości politycznej w partii.

Przyczyną obecnego kryzysu w PiS jest inicjatywa Mateusza Morawieckiego, który postanowił powołać stowarzyszenie "Rozwój Plus". Organizacja ta ma działać na polu eksperckim i skupiać posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy, jak sugeruje Morawiecki, są niezadowoleni z obecnej sytuacji na prawej stronie sceny politycznej. Mateusz Morawiecki potwierdził swoje spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Wyraził nadzieję na zbliżenie stanowisk, mimo że w chwili obecnej są one znacząco rozbieżne.

- Sądzę, że dojdzie do porozumienia i zajmiemy się ważnymi dla Polaków sprawami. Jesteśmy umówieni, zresztą bardzo często ze sobą rozmawiamy. Mogę powiedzieć, że biorę od samego początku udział w spotkaniach kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości – powiedział.

Były premier konsekwentnie utrzymuje, że pozostaje częścią Prawa i Sprawiedliwości, a jego głównym celem jest „odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska”. Zapowiedział również aktywną mobilizację w kampanii.

- Będę dążył do tego, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli jeszcze liczniej reprezentowani w przyszłym parlamencie. (...) Potrafię zakasać rękawy i ruszyć do boju. Będę walczył do ostatniego dnia przed ciszą wyborczą – zadeklarował.

Kolacja Morawieckiego i Kaczyńskiego

Udało nam się przyłapać Jarosława Kaczyńskiego, kiedy ten wybierał się na kolację z byłym premierem. Opuścił dom swojego kuzyna, w którym obecnie mieszka, a na ulicy już czekali ochroniarze i samochód. W dłoni polityk trzymał białą, papierową torbę i czarną aktówkę. Patrząc jednak na minę prezesa, wyraźnie widać, że był w dobrym humorze, a wręcz przeciwnie - jego twarz wyrażała powagę i skupienie. Jak zwykle ubrał się niezwykle elegancko w garnitur, białą koszulę i czarny krawat. Na wierzch narzucił czarny płaszcz.

Reakcja Kaczyńskiego na "Rozwój Plus"

Pomysł utworzenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" spotkał się z dezaprobatą części kierownictwa PiS oraz polityków z tzw. frakcji "maślarzy". Jarosław Kaczyński, w piątkowej wypowiedzi, zagroził, że każdy poseł, który zdecyduje się dołączyć do stowarzyszenia, może stracić miejsce na liście wyborczej w 2027 roku. Prezes PiS wielokrotnie podkreślał, że nowe inicjatywy nie powinny być budowane na bazie posłów partii.

Mimo wyraźnego sprzeciwu prezesa partii, do stowarzyszenia "Rozwój Plus" zgłosiło się już około 40 polityków PiS. Wśród nich znajdują się m.in.: Piotr Müller, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Waldemar Buda, Marcin Horała, Paweł Jabłoński i Ryszard Terlecki. Ich udział w inicjatywie Morawieckiego może mieć istotne konsekwencje dla ich przyszłości politycznej w PiS.

Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim było próbą zażegnania narastającego kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości. Wynik rozmów i dalsze kroki obu polityków będą miały kluczowe znaczenie dla wewnętrznej spójności partii oraz jej przyszłej strategii politycznej.

