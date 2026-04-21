Krzysztof Kwiatkowski bezlitosny! Mówi o "klątwie Bielana"

Sara Osiecka
2026-04-21 10:48

Nocne spotkanie na szczycie Prawa i Sprawiedliwości oraz rosnące napięcie w koalicji rządzącej przed kluczowymi głosowaniami w Sejmie – polska scena polityczna wrze. Senator Krzysztof Kwiatkowski na antenie „Expressu Biedrzyckiej” bezlitośnie punktuje strategię Nowogrodzkiej, wieszczy polityczny koniec Mateusza Morawieckiego i zapewnia o stabilności rządu Donalda Tuska, mimo medialnych doniesień o tarciach między koalicjantami.



  • Senator Krzysztof Kwiatkowski ocenia, że mimo opublikowanego zdjęcia uśmiechniętych polityków, Jarosław Kaczyński podjął już decyzję o odsunięciu Mateusza Morawieckiego. Uważa, że Kaczyński nie ufa lojalności Morawieckiego, co ma skutkować brakiem miejsc na listach wyborczych w 2027 roku dla jego zwolenników, a stowarzyszenie "Rozwój Plus" to próba zbudowania "szalupy ratunkowej".
  • Polityk drwi z roli Bielana w mediacji między Kaczyńskim a Morawieckim, przypominając jego burzliwą historię polityczną, w której często zmieniał partie i sojusze, co ma świadczyć o jego braku lojalności. Według Kwiatkowskiego, obecność Bielana jest "gwarancją katastrofy politycznej".
  • Donald Tusk jasno postawił sprawę, że głosowanie przeciwko minister to wykluczenie z koalicji. Mimo wcześniejszych napięć, senator Kwiatkowski wyraża ufność w lojalność partnerów z Trzeciej Drogi, podkreślając, że atak na ministerstwo klimatu jest próbą odwrócenia uwagi od problemów pozostawionych przez poprzedników i że ministerstwo skutecznie działa na rzecz uszczelnienia programu "Czyste Powietrze".

Mateusz Morawiecki, powołując stowarzyszenie „Rozwój Plus”, podjął próbę zbudowania własnej podmiotowości, co spotkało się z niezadowoleniem Jarosława Kaczyńskiego i groźbą wykluczenia jego ludzi z list wyborczych. Jednocześnie koalicja rządząca mierzy się z wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski, co stało się testem lojalności dla Trzeciej Drogi. Sytuacja wokół stowarzyszenia miała zostać jednak wyjaśniona podczas sześciogodzinnej kolacji prezesa PiS i byłego premiera u Adama Bielana.

Zdjęcie uśmiechniętych Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego przy herbacie, opublikowane przez Adama Bielana, senator Krzysztof Kwiatkowski nazywa czystą inscenizacją. Jego zdaniem, mimo deklaratywnej zgody, los byłego premiera jest już przesądzony.

- Prezes Kaczyński wydał wyrok polityczny na Mateusza Morawieckiego [...] z bardzo prostego względu: nie ma tam przekonania, że Mateusz Morawiecki będzie wobec niego lojalny – ocenił w "Expressie Biedrzyckiej".

Senator wskazuje, że Morawiecki nie może liczyć na miejsca na listach w 2027 roku, dlatego buduje struktury, które mogą stać się szalupą ratunkową. Jednocześnie ironizuje z obecności Adama Bielana jako „rozjemcy”, przypominając jego polityczną historię:

- Dotknięcie przez Adama Bielana to jest gwarancja katastrofy politycznej. [...] Adam Bielan, poseł AWS-u, później ucieka do PiS, PiS opuszcza, ucieka do PJN, później przechodzi do Porozumienia Jarosława Gowina [...], by później mu wbić krwawy polityczny nóż w plecy. Absolutnie wzorzec lojalności - stwierdził senator.

Test lojalności koalicji

Drugim wątkiem rozmowy jest sytuacja wewnątrz obozu rządzącego. Donald Tusk postawił sprawę jasno: głosowanie przeciwko ministrowi własnego rządu to bilet w jedną stronę poza koalicję. Mimo publicznych uszczypliwości między politykami Polski 2050 a resztą rządu, Kwiatkowski uspokaja nastroje.

- Jestem pełen ufności w lojalność naszych partnerów [...] nie podejrzewam, żeby koleżanki i koledzy z Polski 2050 kierowali się osobistymi emocjami, małostkowością - powiedział.

Senator broni również dorobku Pauliny Hennig-Kloski, wskazując, że atak na nią jest próbą odwrócenia uwagi od problemów, które pozostawili poprzednicy. Według niego, ministerstwo wreszcie uszczelnia „patologiczno-korupcyjny system” w programie „Czyste Powietrze”.

