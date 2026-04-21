Krzysztof Szczucki ma nadzieję na odwieszenie po kolacji Kaczyńskiego i Morawieckiego. "To byłaby kropka nad i"

Sześciogodzinna kolacja, określona jako nieoficjalna, miała na celu przełamanie napięć i wypracowanie wspólnego stanowiska, szczególnie w kontekście kontrowersji wokół nowej inicjatywy Morawieckiego. Zarówno Bielan, jak i Szczucki potwierdzają, że cel został osiągnięty, a emocje związane ze stowarzyszeniem zostały zażegnane.

Krzysztof Szczucki wyjaśnia, że głównym celem stowarzyszenia jest angażowanie ludzi, zwłaszcza przedsiębiorców, którzy nie chcą działać w strukturach partyjnych, ale są otwarci na współpracę w ramach niezależnej inicjatywy. Ma to być sposób na poszerzenie zasięgu wpływu poza tradycyjne struktury partyjne.

Po kolacji, Szczucki wyraża nadzieję, że jego zawieszenie w prawach członka PiS, wynikające prawdopodobnie z wstrzymania się od głosu w sprawie weta prezydenckiego, zostanie cofnięte. Uważa on, że spotkanie stworzyło sprzyjające warunki do wyjaśnienia jego sytuacji i przywrócenia go do partii.

Jak wcześniej ujawnił Bielan, spotkanie trwało ponad sześć godzin i miało charakter kolacji. To właśnie przy stole miało dojść do przełamania napięć i wypracowania wspólnego stanowiska. Według jego relacji, atmosfera była daleka od oficjalnej sztywności. Rozmowy toczyły się w spokojnym, bardziej prywatnym klimacie, co mogło sprzyjać szczerym ustaleniom. Z relacji Bielana wynika jasno, że cel został osiągnięty, mowa o „wspólnym kierunku”, co sugeruje próbę uporządkowania przekazu i działań politycznych. Na razie politycy wysyłają jeden sygnał, że porozumienie zostało zawarte, i to przy pierogach, plackach i herbacie.

Szczucki komentuje

Nocne rozmowy Kaczyńskiego i Morawieckiego trzeba czytać w szerszym kontekście. W ostatnich dniach w PiS dużo emocji wywołała nowa inicjatywa związana z byłym premierem – stowarzyszenie „Rozwój Plus”. To projekt, który dopiero się rozpoczyna, ale już na starcie stał się źródłem politycznych napięć. Właśnie dlatego znaczenie nocnego spotkania wykracza poza samą symbolikę wspólnej kolacji. Chodziło także o uporządkowanie sytuacji wokół nowej inicjatywy i uspokojenie nastrojów w obozie.

- Bardzo dobre spotkanie, pozytywnie. Zresztą mówiliśmy, że emocje niepotrzebnie narosły wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest porozumienie, wszystko wyjaśnione. Prezes Jarosław Kaczyński chce jedności, my chcemy jedności. Ta jedność będzie i stowarzyszenie będzie normalnie, spokojnie działało - skomentował Krzysztof Szczucki w "Porannym Ringu".

Zapytany, czemu stowarzyszenie miało powstać, odpowiedział bez wahania.

- Ono w swojej istocie ma sięgać dalej; sięgać do tych ludzi, do których partia polityczna sięgnąć nie może. Polską specyfiką jest niechęć do partyjności, do partii, kojarzy się z PZPR-em, kojarzy się z czymś negatywnym. Wielu przedsiębiorców nie chce włączać się w działalność ściśle partyjną, ale chętnie włączą się w prace tworzone przez stowarzyszenie - ocenił.

Nadzieje na odwieszenie

Niedawno rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wpisie na X, że decyzją prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego poseł Krzysztof Szczucki został tego dnia zawieszony w prawach członka PiS, a jego sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego ugrupowania prof. Karola Karskiego. Karski w rozmowie z PAP potwierdził, że postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie zostało już wszczęte.

Polityk nie wytłumaczył powodu zawieszenia posła, jednak media spekulowały, że może być to następstwem m.in. wstrzymania się przez Szczuckiego od głosowania nad prezydenckim wetem do obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Ostatecznie większość sejmowa nie zdołała odrzucić weta; przeciwko temu głosowało 180 posłów, w tym 175 spośród 177 zebranych posłów klubu PiS, a 2 posłów PiS, Szczucki i Paweł Jabłoński, wstrzymali się od głosu. Szczucki argumentował swoją decyzję, pisząc w oświadczeniu dla Polsat News, że "trzeba zreformować system tymczasowego aresztowania".

Po kolacji Kaczyńskiego i Morawieckiego, Krzysztof Szczucki ma nadzieję na odwieszenie.

- To byłaby piękna kropka nad i w procesie wyjaśniania tych wątpliwości. Jestem przekonany, że do odwieszenia dojdzie, w zaciszu partyjnych gabinetów pan prezes podpisze decyzję cofającą to zawieszenie - mówił. - Nie postrzegam swojej działalności jako jakiegoś zawinienia - dodał.

