Rok po wyborach Nawrocki psuje krew Kaczyńskiemu

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-06 4:00

Karol Nawrocki (43 l.) podczas kampanii wyborczej potrafił określić siebie jako „decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego (77 l.)”. To zwiastowało prezydenturę zgodną z linią Prawa i Sprawiedliwości. Jednak rok po wygranych wyborach Nowogrodzka powoli traci kontrolę nad politycznym wychowankiem. Prezydent wbrew apelom lidera PiS powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego (72 l.) na nowego I prezesa Sądu Najwyższego.

Kulisy rozmowy Karol Nawrocki - Jarosław Kaczyński o tym, co trzeba dalej zrobić. Donald Tusk w tle

i

Autor: SE/Marek Kudelski/Paweł Dąbrowski Kulisy rozmowy Karol Nawrocki - Jarosław Kaczyński "o tym, co trzeba dalej zrobić". Donald Tusk w tle
  • Karol Nawrocki, jeszcze niedawno polityczny wychowanek PiS, zaczyna podejmować decyzje wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu.
  • Kością niezgody było podpisanie ustawy o PIP i powołanie Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa SN.
  • Pierwszy rok prezydentury pokazał, że Nawrocki coraz częściej prezentuje własną linię polityczną.
  • W PiS narasta frustracja i poczucie zdrady, a eksperci przewidują dalsze konflikty, bo prezydent próbuje budować własne środowisko na prawicy.

Scenariusz pisany był przy Nowogrodzkiej

Droga Karola Nawrockiego na szczyty władzy była ściśle związana z Prawem i Sprawiedliwością – najpierw jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, później prezesa IPN. Gdy w listopadzie 2024 r. w krakowskiej hali Sokół Jarosław Kaczyński ogłaszał poparcie dla jego „bezpartyjnej” kandydatury, mało kto wierzył w jego pełną niezależność. Sam Nawrocki podsycał te głosy, mówiąc o prezesie partii, że to właśnie jego decyzje kształtowały polską rzeczywistość, a on sam jest jedną z nich.

Gdy w sierpniu 2025 r. Nawrocki wprowadzał się do Pałacu, otoczył się sprawdzonymi kadrami z PiS. Paweł Szefernaker (39 l.) został szefem gabinetu, Marcin Przydacz (39 l.) objął Biuro Polityki Międzynarodowej, a Zbigniew Bogucki (46 l.) stanął na czele Kancelarii Prezydenta. Przez pierwsze miesiące prezydent realizował scenariusz Nowogrodzkiej i seryjnie wetował rządowe ustawy, takie jak lex Kamilek, ustawa o „aktywnym rolniku” czy ustawa o KRS. Uderzanie w koalicję rządzącą było w pełni na rękę Kaczyńskiemu, choć eksperci zwracali uwagę, że Nawrocki ma poglądy radykalniejsze i bardziej wyraziste niż umiarkowani członkowie PiS, bliższe środowiskom konfederackim.

Czerwcówka polityków! Jedni dusili prawdziwki, inni świętowali w Gdańsku

Wiosna przyniosła pierwsze konflikty

Jeszcze w połowie marca, po zawetowaniu ustawy wprowadzającej program SAFE, na Nowogrodzkiej strzelały korki od szampana. PiS domagało się weta, grzmiąc o zagrożeniu dla suwerenności armii, a Nawrocki uległ tym naciskom, ignorując apele szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (45 l.).

Sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać za sprawą na razie dwóch decyzji, które w PiS uznano za zdradę. Pierwszą z nich było podpisanie 2 kwietnia nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Decyzja ta zapadła wbrew oficjalnym i głośnym postulatom polityków PiS, którzy domagali się weta lub skierowania przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej (co wstrzymałoby ich wejście w życie). Ustawa nadaje nowe kompetencje inspektorom. Prezydent zdecydował się na ruch kompromisowy: podpisał ustawę, dzięki czemu weszła w życie, ale jednocześnie skierował ją do TK w trybie kontroli następczej, krytykując rząd za brak dialogu społecznego.

Nawrocki nadal liderem, ale już nie samotnym. Nowy sondaż miesza w czołówce

W maju Karol Nawrocki zdecydował się zaś na powołanie sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego, co stało w całkowitej sprzeczności z jednoznacznym stanowiskiem PiS. Jarosław Kaczyński domagał się innego kandydata, gdyż Kapiński kojarzony jest z uniewinnieniem Lecha Wałęsy od zarzutu współpracy z SB w 2000 r. Podobno Nawrocki wolał posłuchać w kwestii tej nominacji podszeptów Mateusza Morawieckiego (58 l.). – Po stronie prezydenta jest podejmowanie najlepszych dla Polski decyzji, a nie zajmowanie się komentarzami czy kwestiami publicystycznymi – skomentował swoją decyzję prezydent.

Nawrocki krytykowany przez jądro PiS

Według naszych informacji, Jarosław Kaczyński wściekł się na Nawrockiego. Zresztą nie tylko on. – Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób Cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu – taka była reakcja byłego szefa BBN, historyka Sławomira Cenckiewicza (55 l.) na decyzję ws. I prezesa SN.

Eksperci wskazują, że podobnych konfliktów na linii PiS – Pałac Prezydencki będzie coraz więcej. - Karol Nawrocki będzie chciał budować własną pozycję, a nawet własne środowisko, będące „satelitą” między Konfederacją a otoczeniem Mateusza Morawieckiego. Otoczenie prezydenta widzi, że Prawo i Sprawiedliwość ma ogromne problemy, więc bezpośrednie identyfikowanie się z tą partią może być niekorzystne. Ta walka o odróżnienie się od PiS będzie jeszcze mocniejsza. Prezydent coraz jaśniej prezentuje swoje zdanie i działania, czego przykładem jest chociażby inicjatywa odebrania odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu - komentuje politolog dr Bartłomiej Machnik. 

Nawrocki na procesji z rodziną
Galeria zdjęć 27
PROF. DUDEK I BRUTALNA PRAWDA O SOJUSZU POLSKI Z USA! "JESTEŚMY UZALEŻNIENI I NIESUWERENNI!"
Sonda
Czy Karol Nawrocki pokazuje niezależność od Jarosława Kaczyńskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
KAROL NAWROCKI