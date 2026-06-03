Nawrocki nadal liderem, ale już nie samotnym. Nowy sondaż miesza w czołówce

Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania z wynikiem 46,4 proc.

Radosław Sikorski awansuje na drugie miejsce i notuje duży wzrost.

Donald Tusk zamyka podium, ale nie ufa mu ponad połowa badanych.

Krzysztof Bosak mocno zyskuje i coraz wyraźniej dobija do politycznej czołówki.

Karol Nawrocki nadal pierwszy, ale już bez wyjątkowej przewagi

Najnowszy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu pokazuje, że Karol Nawrocki utrzymuje pierwsze miejsce w rankingu polityków. Prezydentowi ufa 46,4 proc. badanych. W tej grupie 28,9 proc. deklaruje, że ufa mu zdecydowanie, a 17,5 proc. — że raczej mu ufa.

W porównaniu z poprzednim miesiącem Nawrocki traci jednak 2,7 pkt proc. Jego wynik wraca więc w okolice marcowego poziomu. Jednocześnie rośnie znaczenie drugiej części badania: prezydentowi nie ufa 42,8 proc. ankietowanych.

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Dla Nawrockiego najważniejsze jest to, że nadal ma więcej ocen pozytywnych niż negatywnych. Tyle że nie jest już w tym osamotniony. Właśnie ten atut, dotąd wyróżniający go na tle innych polityków, zaczyna się rozmywać.

Radosław Sikorski wraca na drugie miejsce

Największym beneficjentem nowego badania w ścisłej czołówce jest Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych wraca na drugie miejsce i może mówić o bardzo dobrym wyniku. Zaufanie do niego deklaruje 42,7 proc. badanych, czyli aż o 5,3 pkt proc. więcej niż w kwietniu.

Sikorski ma również dodatni bilans zaufania. Nie ufa mu 40,9 proc. ankietowanych, a więc mniej niż grupa tych, którzy wystawiają mu pozytywną ocenę. W praktyce szef MSZ przejmuje część przewagi, którą dotąd w rankingu miał tylko Nawrocki.

Podium zamyka Donald Tusk. Premierowi ufa 36,6 proc. badanych, czyli o 2,6 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie nieufność wobec szefa rządu pozostaje bardzo wysoka — wynosi 51,4 proc.

Bosak mocno rośnie. Konfederacja ma powód do satysfakcji

Ciekawie wygląda także środek rankingu. Mateusz Morawiecki pozostaje najwyżej ocenianym politykiem opozycji z PiS, ale lekko traci. Byłemu premierowi ufa 35,7 proc. badanych, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim pomiarze.

Tuż za nim jest Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 35,2 proc.. Marszałek Sejmu praktycznie utrzymuje wcześniejszy poziom, bo traci zaledwie 0,1 pkt proc.

Najmocniejszy ruch wykonuje jednak Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji ma 35 proc. zaufania, co daje wzrost aż o 4,9 pkt proc. To jeden z największych skoków w całym zestawieniu. Bosak znalazł się już bardzo blisko Morawieckiego i Czarzastego, a przy takim tempie może w kolejnych badaniach realnie walczyć o miejsce w pierwszej piątce.

Mentzen słabnie, Czarnek lekko odbija

Nie wszyscy po prawej stronie mogą być zadowoleni. Sławomir Mentzen traci 2,1 pkt proc. i ma obecnie 25,5 proc. zaufania. Przy wyraźnym wzroście Bosaka wynik drugiego lidera Konfederacji wygląda znacznie słabiej.

Lekką poprawę notuje Przemysław Czarnek. Polityk PiS, wskazywany przez partię jako kandydat na premiera, ma 26,9 proc. zaufania, czyli o 1,7 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Nadal nie wraca jednak do marcowego poziomu.

Jarosław Kaczyński pozostaje niemal bez zmian. Prezesowi PiS ufa 29,7 proc. badanych, co daje minimalny spadek o 0,1 pkt proc. W realiach ostatnich napięć wokół prawicy taki wynik pokazuje raczej stabilizację niż nowy impuls.

Hołownia, Pełczyńska-Nałęcz i Braun na końcu

Końcówka rankingu jest szczególnie niekorzystna dla Polski 2050. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu i były lider ugrupowania, ma 18,4 proc. zaufania. To spadek o 1,3 pkt proc.

Jeszcze niżej znalazła się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z wynikiem 16,4 proc.. Liderka Polski 2050 również traci, choć nieznacznie — 0,8 pkt proc.

Stawkę zamyka Grzegorz Braun. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej ufa 16,4 proc. badanych, ale nie ufa mu aż 65,8 proc. To najwyższy poziom negatywnych wskazań wśród polityków wymienionych w badaniu.

Sondaż z ostrzeżeniem dla liderów

Nowy ranking IBRiS pokazuje kilka ważnych przesunięć. Nawrocki nadal prowadzi, ale jego przewaga nie wygląda już tak wyjątkowo. Sikorski wyraźnie wraca do gry i jako jeden z nielicznych polityków ma dodatni bilans zaufania. Tusk pozostaje na podium, choć wysoka nieufność wobec premiera nadal ciąży jego notowaniom.

Najciekawszym sygnałem może być jednak wynik Bosaka. Lider Konfederacji rośnie szybko i zbliża się do polityków, którzy dotąd wydawali się poza jego zasięgiem. W rankingu zaufania nie ma jeszcze trzęsienia ziemi, ale widać wyraźnie, że układ sił zaczyna się przesuwać.

Sondaż IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 22–23 maja 2026 r. metodą CATI na próbie 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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