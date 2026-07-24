Prof. Antoni Dudek przeanalizował sytuację w PiS. "Mam dla Morawieckiego złą wiadomość"

Ponad 30 posłów PiS nie podpisało tzw. "lojalki", co Jarosław Kaczyński zinterpretował jako rezygnację z członkostwa w partii z powodu przynależności do stowarzyszenia Rozwój Plus.

Politolog prof. Antoni Dudek stwierdził, że Mateusz Morawiecki nigdy nie miał szansy zostać spadkobiercą Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ "mentalnie do PiS nie pasuje".

Dalsza strategia Mateusza Morawieckiego i stowarzyszenia Rozwój Plus będzie zależała od wyników sondaży poparcia (obecnie od 2 do ponad 6 proc.), które zdecydują, czy będzie działał samodzielnie, czy szukał porozumienia.

W piątek 24 lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ponad 30 posłów nie podpisało stosownej "lojalki", nie rezygnując z członkostwa w stowarzyszeniu Rozwój Plus, a tym samym rezygnując z członkostwa w partii.

- We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu, gdzie przyjmiemy ten fakt do wiadomości. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać, i jakie są skutki niepodpisania. Podjęli decyzję jaką podjęli. Z jednej strony jest to związane ze stwardzieniem, ale też z tym, by podzielić naszą partię. Na stowarzyszenie nie dało się inaczej patrzeć, jak na podział partii - powiedział w swoim oświadczeniu.

Całą sytuację przeanalizował politolog, prof. Antoni Dudek w programie "Dudek o polityce".

- Mam dla premiera Morawieckiego złą wiadomość: panie premierze Morawiecki, pan nigdy nie miał szansy zostać spadkobiercą Jarosława Kaczyńskiego, bo po pan po prostu mentalnie do PiS nie pasuje. Zajęło trochę lat zrozumienie tego, ale myślę, że w tym roku już to pan do końca zrozumie. Co nie znaczy, że oni już nigdy nie będą w stanie się ze sobą porozumieć - powiedział.

Jak przyznał politolog, nie wiadomo, na jaki krok zdecyduje się teraz były premier. Decydujące mają się okazać sondaże poparcia, które już uwzględniają jego stowarzyszenie.

- Decydujące znaczenie będą miały sondaże, dlatego że nawet jeżeli nie zarejestruje w ciągu najbliższych tygodni nowej partii politycznej, to stowarzyszenie Rozwój Plus już jest umieszczane w sondażach i będzie umieszczane. W sondażach, które mieliśmy dotąd, wyniki są rozbieżne. Są takie, które dają niewiele ponad 2 proc., a są takie, które dają ponad 6 proc. Zobaczymy, jaka będzie średnia sondażowa w najbliższych miesiącach. Moim zdaniem to będzie miało wpływ na dalszą strategię Morawieckiego, który będzie próbował działać samodzielnie albo będzie próbował się z kimś dogadać jeśli będzie spadał poniżej progu 5 proc. - stwierdził.

Jest szansa na pojednanie?

Choć prof. Antoni Dudek nie wyklucza pojednania między PiS a stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, nie zakłada, aby stało się to w najbliższej przyszłości. Wiele ma zależeć od tego, jak były premeir poradzi sobie w nowej sytuacji.

- Wydaje mi się mało prawdopodobne, aby ponowne zjednoczenie nastąpiło jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi na zasadzie, że stowarzyszenie Morawieckiego jest koalicjantem PiS-u i z list PiS-u kandydują. Jeśli Morawieckiemu uda się przetrwać samodzielnie bądź w koalicji i będzie w następnym Sejmie, to nie wyklucza dogadania się na nowo z PiS-em - ocenił.

W swojej wypowiedzi ekspert zastanawiał się, czy Mateusz Morawiecki podzieli los Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, którzy postanowili założyć Suwerenną Polskę, a po druzgoczącej porażce w wyborach do Parlamentu Europejskiego ponownie zwarli siły z PiS. Jak zauważył politolog, aby zobaczyć, jakie konsekwencje dla całej polskiej sceny politycznej będzie miał rozłam, trzeba poczekać do sondaży, które pojawią się po wakacjach. Z ciekawością będzie także śledził wypowiedzi byłego premiera, zwłaszcza pod kątem jego nastawienia do Jarosława Kaczyńskiego. Do tej pory Mateusz Morawiecki nie wypowiadał się o prezesie PiS w krytyczny sposób, jednak nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądać teraz.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

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