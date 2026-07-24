Prof. Antoni Dudek przeanalizował sytuację w PiS. "Mam dla Morawieckiego złą wiadomość"

- Ponad 30 posłów PiS nie podpisało tzw. "lojalki", co Jarosław Kaczyński zinterpretował jako rezygnację z członkostwa w partii z powodu przynależności do stowarzyszenia Rozwój Plus.
- Politolog prof. Antoni Dudek stwierdził, że Mateusz Morawiecki nigdy nie miał szansy zostać spadkobiercą Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ "mentalnie do PiS nie pasuje".
- Dalsza strategia Mateusza Morawieckiego i stowarzyszenia Rozwój Plus będzie zależała od wyników sondaży poparcia (obecnie od 2 do ponad 6 proc.), które zdecydują, czy będzie działał samodzielnie, czy szukał porozumienia.
W piątek 24 lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ponad 30 posłów nie podpisało stosownej "lojalki", nie rezygnując z członkostwa w stowarzyszeniu Rozwój Plus, a tym samym rezygnując z członkostwa w partii.
- We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu, gdzie przyjmiemy ten fakt do wiadomości. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać, i jakie są skutki niepodpisania. Podjęli decyzję jaką podjęli. Z jednej strony jest to związane ze stwardzieniem, ale też z tym, by podzielić naszą partię. Na stowarzyszenie nie dało się inaczej patrzeć, jak na podział partii - powiedział w swoim oświadczeniu.
Całą sytuację przeanalizował politolog, prof. Antoni Dudek w programie "Dudek o polityce".
- Mam dla premiera Morawieckiego złą wiadomość: panie premierze Morawiecki, pan nigdy nie miał szansy zostać spadkobiercą Jarosława Kaczyńskiego, bo po pan po prostu mentalnie do PiS nie pasuje. Zajęło trochę lat zrozumienie tego, ale myślę, że w tym roku już to pan do końca zrozumie. Co nie znaczy, że oni już nigdy nie będą w stanie się ze sobą porozumieć - powiedział.
Jak przyznał politolog, nie wiadomo, na jaki krok zdecyduje się teraz były premier. Decydujące mają się okazać sondaże poparcia, które już uwzględniają jego stowarzyszenie.
- Decydujące znaczenie będą miały sondaże, dlatego że nawet jeżeli nie zarejestruje w ciągu najbliższych tygodni nowej partii politycznej, to stowarzyszenie Rozwój Plus już jest umieszczane w sondażach i będzie umieszczane. W sondażach, które mieliśmy dotąd, wyniki są rozbieżne. Są takie, które dają niewiele ponad 2 proc., a są takie, które dają ponad 6 proc. Zobaczymy, jaka będzie średnia sondażowa w najbliższych miesiącach. Moim zdaniem to będzie miało wpływ na dalszą strategię Morawieckiego, który będzie próbował działać samodzielnie albo będzie próbował się z kimś dogadać jeśli będzie spadał poniżej progu 5 proc. - stwierdził.
Jest szansa na pojednanie?
Choć prof. Antoni Dudek nie wyklucza pojednania między PiS a stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, nie zakłada, aby stało się to w najbliższej przyszłości. Wiele ma zależeć od tego, jak były premeir poradzi sobie w nowej sytuacji.
- Wydaje mi się mało prawdopodobne, aby ponowne zjednoczenie nastąpiło jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi na zasadzie, że stowarzyszenie Morawieckiego jest koalicjantem PiS-u i z list PiS-u kandydują. Jeśli Morawieckiemu uda się przetrwać samodzielnie bądź w koalicji i będzie w następnym Sejmie, to nie wyklucza dogadania się na nowo z PiS-em - ocenił.
W swojej wypowiedzi ekspert zastanawiał się, czy Mateusz Morawiecki podzieli los Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, którzy postanowili założyć Suwerenną Polskę, a po druzgoczącej porażce w wyborach do Parlamentu Europejskiego ponownie zwarli siły z PiS. Jak zauważył politolog, aby zobaczyć, jakie konsekwencje dla całej polskiej sceny politycznej będzie miał rozłam, trzeba poczekać do sondaży, które pojawią się po wakacjach. Z ciekawością będzie także śledził wypowiedzi byłego premiera, zwłaszcza pod kątem jego nastawienia do Jarosława Kaczyńskiego. Do tej pory Mateusz Morawiecki nie wypowiadał się o prezesie PiS w krytyczny sposób, jednak nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądać teraz.
W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki: