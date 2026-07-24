Włodzimierz Czarzasty o sytuacji w PiS. Co teraz wydarzy się w Sejmie?

Ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Bezpośrednią przyczyną odejść było ultimatum postawione parlamentarzystom PiS, nakazujące rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniach politycznych, w tym w stowarzyszeniu "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego.

Włodzimierz Czarzasty z Lewicy ocenił, że zaistniała sytuacja może doprowadzić do powstania nowego klubu parlamentarnego i zmian w układzie sił w Sejmie.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do obserwowanych podziałów w największej partii opozycyjnej podczas swojej wizyty w województwie podkarpackim. Przyznał, że Lewica nie odczuwa zaniepokojenia z tego powodu.

- Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi – skomentował.

Wyraził jednak zdziwienie listą posłów, którzy pozostali w partii u boku Jarosława Kaczyńskiego, wymieniając Dariusza Mateckiego, Mariusza Goska i Przemysława Czarnka. Porównując obecny kształt partii do jej początków.

Włodzimierz Czarzasty, pełniący funkcję marszałka Sejmu, przewiduje, że zaistniała sytuacja może pociągnąć za sobą istotne zmiany w parlamencie.

- Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało – stwierdził, podkreślając, że jako marszałek Sejmu może jedynie obserwować rozwój wypadków. - Jak ta partia była powoływana przez pana Lecha Kaczyńskiego, to ona miała inny obraz i inaczej wyglądała. [...] Okazuje się, że można upaść tak nisko - ocenił.

Mimo dynamicznej sytuacji w obozie opozycji, klub parlamentarny Lewicy deklaruje, że nie koncentruje się na wewnętrznych problemach PiS. Jak podkreślił Czarzasty, Lewica "nie przejmuje się za bardzo podziałami w PiS-ie". Zamiast tego, ich priorytetem jest realizacja własnego programu politycznego.

- Przejmujemy się tym, jak można realizować nasz program i jak wszystko w przyszłości może wyglądać – podsumował wicemarszałek Sejmu.

Podział w PiS

Doniesienia o rozłamie w PiS potwierdził wcześniej Jarosław Kaczyński, prezes partii. Poinformował on, że ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Zapowiedział również, że we wtorek Komitet Polityczny PiS "przyjmie ten fakt do wiadomości".

Podłożem tych wydarzeń było ultimatum postawione parlamentarzystom PiS. Do północy z czwartku na piątek mieli oni czas na złożenie oświadczenia, że nie należą do żadnych stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W praktyce dotyczyło to stowarzyszenia "Rozwój Plus", założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z decyzją władz PiS, niezłożenie wymaganego oświadczenia było równoznaczne z uznaniem, że dana osoba postawiła się poza strukturami partii.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Włodzimierz Czarzasty:

32

Sonda Czy Mateusz Morawiecki powinien zbudować własną partię? Tak, nie ma już dla niego miejsca w PiS Nie, powinien walczyć o pozostanie w PiS Powinien wycofać się z polityki Trudno powiedzieć