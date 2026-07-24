Oni wylatują z PiS! Lista nazwisk ludzi wokół Morawieckiego

Prawo i Sprawiedliwość zatrzęsło się w posadach. Kierownictwo partii chciało, by działacze zadeklarowali przynależność partyjną i złożyli stosowne oświadczenia. Niestety, nie do końca się to udało i osoby skupione wokół Mateusza Morawieckiego i stowarzyszenia "Rozwój Plus" zdecydowały się nie składać "lojalek". Tym samym Jarosław Kaczyński ogłosił, że z partią pożegna się ponad trzydzieści kilka osób. Warto jednak przypomnieć, że w kwietniu do stowarzyszanie Morawieckiego weszło w sumie 45 osób. Także były premier Morawiecki przyznał, że wokół niego jest ponad 40 osób. Skąd te różnice?
45 zwolenników Mateusza Morawieckiego to nie tylko politycy pracujący w Polsce, ale także europosłowie. Wśród osób z PE zaangażowanych w stowarzyszenie byłego premiera znaleźli się m.in. Michał Dworczyk, Piotr Müller, a także Waldemar Buda. Natomiast Jarosław Kaczyński odnosił się do osób z parlamentu w Polsce, a tym samym pomniejszył liczbę osób, których dotyczyła sprawa.
Po drugie Kaczyński nie wziął pod uwagę polityków, którzy startowali z list PiS, są w klubie, ale nie mają legitymacji partyjnej. To choćby Agnieszka Ścigaj, Marek Jakubiak czy też Andrzej Gut-Mostowy. Nie są to członkowie Prawa i Sprawiedliwość, więc nie można ich usunąć. Usunąć można więc tylko tych, którzy są w partii.
Kto wszedł do stowarzyszenia "Rozwój Plus"? Oto lista nazwisk
- Iza Antos
- Anna Baluch, posłanka
- Ryszard Bartosik, poseł
- Waldemar Buda, europoseł
- Zbigniew Chmielowiec, poseł
- Michał Cieślak, poseł
- Anna Cicholska, posłanka
- Janusz Cieszyński, poseł
- Elżbieta Duda, posłanka
- Michał Dworczyk, europoseł
- Robert Gontarz, poseł
- Andrzej Gut-Mostowy, poseł
- Marcin Gwóźdź, poseł
- Marcin Horała, poseł
- Paweł Jabłoński, poseł
- Marek Jakubiak, poseł
- Fryderyk Kapinos, poseł
- Łukasz Kmita, poseł
- Maria Koc, posłanka
- Wiesław Krajewski, poseł
- Andrzej Kryj, poseł
- Krzysztof Kubów, poseł
- Anna Kwiecień, posłanka
- Krzysztof Lipiec, poseł
- Grzegorz Lorek, poseł
- Marzena Machałek, posłanka
- Grzegorz Macko, poseł
- Mateusz Morawiecki, poseł
- Piotr Müller, europoseł
- Daniel Obajtek, europoseł, podpisał "lojalkę"
- Monika Pawłowska, posłanka
- Grzegorz Puda, poseł
- Paweł Rychlik, poseł
- Łukasz Schreiber, poseł
- Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka
- Sławomir Skwarek, poseł
- Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka
- Krzysztof Szczucki, poseł
- Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł
- Agnieszka Ścigaj, posłanka
- Ryszard Terlecki, poseł
- Sylwester Tułajew, poseł
- Włodzimierz Tomaszewski, poseł
- Ireneusz Zyska, poseł
- Wojciech Zubowski, poseł