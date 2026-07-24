Oni wylatują z PiS! Lista nazwisk ludzi wokół Morawieckiego

Prawo i Sprawiedliwość zatrzęsło się w posadach. Kierownictwo partii chciało, by działacze zadeklarowali przynależność partyjną i złożyli stosowne oświadczenia. Niestety, nie do końca się to udało i osoby skupione wokół Mateusza Morawieckiego i stowarzyszenia "Rozwój Plus" zdecydowały się nie składać "lojalek". Tym samym Jarosław Kaczyński ogłosił, że z partią pożegna się ponad trzydzieści kilka osób. Warto jednak przypomnieć, że w kwietniu do stowarzyszanie Morawieckiego weszło w sumie 45 osób. Także były premier Morawiecki przyznał, że wokół niego jest ponad 40 osób. Skąd te różnice?

45 zwolenników Mateusza Morawieckiego to nie tylko politycy pracujący w Polsce, ale także europosłowie. Wśród osób z PE zaangażowanych w stowarzyszenie byłego premiera znaleźli się m.in. Michał Dworczyk, Piotr Müller, a także Waldemar Buda. Natomiast Jarosław Kaczyński odnosił się do osób z parlamentu w Polsce, a tym samym pomniejszył liczbę osób, których dotyczyła sprawa.

Po drugie Kaczyński nie wziął pod uwagę polityków, którzy startowali z list PiS, są w klubie, ale nie mają legitymacji partyjnej. To choćby Agnieszka Ścigaj, Marek Jakubiak czy też Andrzej Gut-Mostowy. Nie są to członkowie Prawa i Sprawiedliwość, więc nie można ich usunąć. Usunąć można więc tylko tych, którzy są w partii.

Kto wszedł do stowarzyszenia "Rozwój Plus"? Oto lista nazwisk

Iza Antos Anna Baluch, posłanka Ryszard Bartosik, poseł Waldemar Buda, europoseł Zbigniew Chmielowiec, poseł Michał Cieślak, poseł Anna Cicholska, posłanka Janusz Cieszyński, poseł Elżbieta Duda, posłanka Michał Dworczyk, europoseł Robert Gontarz, poseł Andrzej Gut-Mostowy, poseł Marcin Gwóźdź, poseł Marcin Horała, poseł Paweł Jabłoński, poseł Marek Jakubiak, poseł Fryderyk Kapinos, poseł Łukasz Kmita, poseł Maria Koc, posłanka Wiesław Krajewski, poseł Andrzej Kryj, poseł Krzysztof Kubów, poseł Anna Kwiecień, posłanka Krzysztof Lipiec, poseł Grzegorz Lorek, poseł Marzena Machałek, posłanka Grzegorz Macko, poseł Mateusz Morawiecki, poseł Piotr Müller, europoseł Daniel Obajtek, europoseł, podpisał "lojalkę" Monika Pawłowska, posłanka Grzegorz Puda, poseł Paweł Rychlik, poseł Łukasz Schreiber, poseł Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka Sławomir Skwarek, poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka Krzysztof Szczucki, poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł Agnieszka Ścigaj, posłanka Ryszard Terlecki, poseł Sylwester Tułajew, poseł Włodzimierz Tomaszewski, poseł Ireneusz Zyska, poseł Wojciech Zubowski, poseł

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