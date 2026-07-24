Oni wylatują z PiS! Lista nazwisk ludzi wokół Morawieckiego

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-24 15:08

Trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Wszystko po sprzeciwie ludzi Mateusza Morawieckiego, którzy odmówili złożenia deklaracji lojalności. Jarosław Kaczyński zapowiedział pozbycie się ponad 30 osób, jednak w stowarzyszeniu byłego premiera jest ich więcej. Prezes PiS pominął w wyliczeniach europosłów oraz parlamentarzystów bez legitymacji partyjnej.

Kaczyński Morawiecki
Autor: Gadomski/Dąbrowski

Prawo i Sprawiedliwość zatrzęsło się w posadach. Kierownictwo partii chciało, by działacze zadeklarowali przynależność partyjną i złożyli stosowne oświadczenia. Niestety, nie do końca się to udało i osoby skupione wokół Mateusza Morawieckiego i stowarzyszenia "Rozwój Plus" zdecydowały się nie składać "lojalek". Tym samym Jarosław Kaczyński ogłosił, że z partią pożegna się ponad trzydzieści kilka osób. Warto jednak przypomnieć, że w kwietniu do stowarzyszanie Morawieckiego weszło w sumie 45 osób. Także były premier Morawiecki przyznał, że wokół niego jest ponad 40 osób. Skąd te różnice?

45 zwolenników Mateusza Morawieckiego to nie tylko politycy pracujący w Polsce, ale także europosłowie. Wśród osób  z PE zaangażowanych w stowarzyszenie byłego premiera znaleźli się m.in. Michał Dworczyk, Piotr Müller, a także Waldemar Buda. Natomiast Jarosław Kaczyński odnosił się do osób z parlamentu w Polsce, a tym samym pomniejszył liczbę osób, których dotyczyła sprawa.

Po drugie Kaczyński nie wziął pod uwagę polityków, którzy startowali z list PiS, są w klubie, ale nie mają legitymacji partyjnej. To choćby Agnieszka Ścigaj, Marek Jakubiak czy też Andrzej Gut-Mostowy. Nie są to członkowie Prawa i Sprawiedliwość, więc nie można ich usunąć. Usunąć można więc tylko tych, którzy są w partii. 

Kto wszedł do stowarzyszenia "Rozwój Plus"? Oto lista nazwisk

  1. Iza Antos
  2. Anna Baluch, posłanka
  3. Ryszard Bartosik, poseł
  4. Waldemar Buda, europoseł
  5. Zbigniew Chmielowiec, poseł
  6. Michał Cieślak, poseł
  7. Anna Cicholska, posłanka
  8. Janusz Cieszyński, poseł
  9. Elżbieta Duda, posłanka
  10. Michał Dworczyk, europoseł
  11. Robert Gontarz, poseł
  12. Andrzej Gut-Mostowy, poseł
  13. Marcin Gwóźdź, poseł
  14. Marcin Horała, poseł
  15. Paweł Jabłoński, poseł
  16. Marek Jakubiak, poseł
  17. Fryderyk Kapinos, poseł
  18. Łukasz Kmita, poseł
  19. Maria Koc, posłanka
  20. Wiesław Krajewski, poseł
  21. Andrzej Kryj, poseł
  22. Krzysztof Kubów, poseł
  23. Anna Kwiecień, posłanka
  24. Krzysztof Lipiec, poseł
  25. Grzegorz Lorek, poseł
  26. Marzena Machałek, posłanka
  27. Grzegorz Macko, poseł
  28. Mateusz Morawiecki, poseł
  29. Piotr Müller, europoseł
  30. Daniel Obajtek, europoseł, podpisał "lojalkę"
  31. Monika Pawłowska, posłanka
  32. Grzegorz Puda, poseł
  33. Paweł Rychlik, poseł
  34. Łukasz Schreiber, poseł
  35. Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka
  36. Sławomir Skwarek, poseł
  37. Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka
  38. Krzysztof Szczucki, poseł 
  39. Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł
  40. Agnieszka Ścigaj, posłanka
  41. Ryszard Terlecki, poseł
  42. Sylwester Tułajew, poseł
  43. Włodzimierz Tomaszewski, poseł
  44. Ireneusz Zyska, poseł
  45. Wojciech Zubowski, poseł
Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego
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JAROSŁAW KACZYŃSKI
MATEUSZ MORAWIECKI