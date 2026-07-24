Piorunujące wieści tuż przed wystąpieniem Kaczyńskiego! W mediach aż huczy

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-24 11:55

Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego zaplanowano na godzinę 12:00. To wtedy prezes Prawa i Sprawiedliwości ma ogłosić, co dalej z partią i osobami, które nie podpisały "lojalek". Emocje w partii buzują, a wszystko może się skończyć potężnym rozłamem. Ty bardziej, że w mediach aż huczy o decyzji lidera PiS!

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawia do mikrofonów na tle biało-czerwonych flag. O szczegółach przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service Jarosław Kaczyński

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie przez m.in. działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem "Rozwój Plus" deklaracji „lojalności” wobec partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Spór o rolę frakcji w PiS to kulminacja rosnących napięć i rywalizacji o przyszły kształt partii. W nocy politycy PiS nalężący do środowiska skupionego wokół Morawieckiego raczej nie spali spokojnie, a w sieci pojawiały się ich kolejne wpisy.

Z samego rana Morawiecki udzielił wywiadu, w którym wprost przyznał, że z Prawa i Sprawiedliwości sam nigdzie się nie wybiera i absolutnie żadnych "lojalek" podpisywać nie zamierza. Nie szczędził też ostrych słów na temat osób, które są blisko prezesa: - Grupa intrygantów idzie na Nowogrodzką, obsiadła pana prezesa i stara się go przekonać, że teraz trzeba wszystko zmienić. A ja się pytam: co się zmieniło od kwietnia, kiedy stanąłem z panem prezesem na konferencji prasowej i powiedzieliśmy: są dwa płuca, oddychamy teraz tymi dwoma płucami - mówił.

O godzinie 12:00 Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie, które zakończy trwające zamieszanie. Tuż przed wyznaczoną godziną w mediach pojawiły się wieści dotyczące tego, co zrobi prezes. Z doniesień Polsat News wynika, że politycy, którzy odmówili podpisania deklaracji o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania zostaną skreśleni z listy członków Prawa i Sprawiedliwości, czyli zostaną wyrzuceni. Chodzi więc m.in. o Mateusza Morawieckiego. 

TEKST JEST AKUTALIZOWANY 

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JAROSŁAW KACZYŃSKI