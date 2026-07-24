Konta fundacji związanej z Republiką zajęte. Grabiec mówi o ponad 6,5 mln zł

Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu milionowej dotacji.

Jan Grabiec z KPRM ujawnia, że organizacja musi oddać ponad 6,5 mln zł, gdyż dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie.

Tomasz Sakiewicz, prezes Republiki, stanowczo nazywa działania fiskusa bezprawnymi. Sprawdź, jakie są szczegóły tego głośnego sporu o miliony.

Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media. Informację potwierdził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Sprawa dotyczy dotacji przyznanej fundacji w 2023 roku. Według KPRM organizacja powinna oddać 5,7 mln zł oraz naliczone odsetki.

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Jan Grabiec: dotację trzeba zwrócić

Grabiec poinformował o działaniach fiskusa w mediach społecznościowych. Powołał się na wyniki audytu Krajowej Administracji Skarbowej oraz późniejsze decyzje Kancelarii Premiera.

„Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale 5,7 mln zł nienależnie pobranej dotacji oraz 857 tys. odsetek trzeba zwrócić. Urząd Skarbowy na wniosek Kancelarii Premiera zajął konta Fundacji Niezależne Media w związku z wynikami audytu Krajowej Administracji Skarbowej z 2024 r. i decyzjami KPRM z 2025 i 2026 r. o zwrocie dotacji udzielonej w 2023 r. Dotacja została wówczas udzielona bez podstawy prawnej” – napisał Jan Grabiec w serwisie X.

Chodzi o pieniądze z rezerwy budżetowej, które wiosną 2023 roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki przyznał Fundacji Niezależne Media. Środki miały zostać przeznaczone na projekt szkoleniowy „Akademia Demokracji”.

Sakiewicz: konta zajęto bezprawnie

O blokadzie kont wcześniej mówił na antenie Telewizji Republika jej prezes Tomasz Sakiewicz. Przedstawił zupełnie inną ocenę działań urzędników.

– Z informacji, które dostajemy w tej chwili z urzędów skarbowych i z banku, wynika, że bezprawnie, całkowicie i pod każdym względem, formalnie i merytorycznie, zajęto konta Fundacji Niezależne Media – stwierdził Sakiewicz.

Szef Republiki zakwestionował także dokument, który miał stanowić podstawę zajęcia rachunków. Według niego widniało na nim komputerowo wpisane nazwisko szefa KPRM, ale brakowało podpisu własnoręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sakiewicz uważa, że fundacja wykonała projekt zgodnie z umową. Jak przekonuje, w ramach „Akademii Demokracji” przeszkolono 9 tys. osób, a końcowe sprawozdanie zostało wcześniej zaakceptowane przez Kancelarię Premiera.

Kontrolerzy zakwestionowali wydatki fundacji

Inaczej sytuację ocenili kontrolerzy skarbowi. Po audycie przeprowadzonym w 2024 roku uznali, że dotacja została przyznana bez podstawy prawnej, a część pieniędzy wydawano niezgodnie z zasadami równego traktowania.

Zastrzeżenia miały dotyczyć między innymi kosztów pakietów dla mężów zaufania. Kontrolerzy zwrócili również uwagę, że promocję projektu zlecano podmiotom powiązanym z fundacją, w tym Telewizji Republika i „Gazecie Polskiej”, bez przeprowadzenia przetargów lub konkursów ofert.

Fundacja i władze Telewizji Republika nie zgadzają się z ustaleniami kontroli. Sakiewicz zapowiada dalszą walkę w tej sprawie.

Poniżej galeria zdjęć: Janusz Kowalski na sylwestrze TV Republika

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