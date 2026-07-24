Nazywają go „wetomatem”. Karol Nawrocki zaatakował rząd, padły słowa o „kuglarstwie”

Prezydent Karol Nawrocki w Dębicy stanowczo odparł zarzuty o blokowanie ustaw, zdecydowanie broniąc swojej polityki wet.

Podkreślił, że podpisał 245 ustaw, zawetował tylko 41, odrzucając miano "wetomatu" i nazywając działania rządu "kuglarstwem".

Poznaj mocne słowa prezydenta skierowane do rządzących i dowiedz się, dlaczego jest dumny z rekordowej liczby wet, zapowiadając kolejne.

Karol Nawrocki spotkał się z wyborcami w Dębicy. Jednym z głównych tematów jego przemówienia były prezydenckie weta oraz zarzuty polityków koalicji rządzącej, którzy oskarżają głowę państwa o blokowanie reform.

Prezydent przekonywał, że statystyki nie potwierdzają opinii, jakoby jego głównym zajęciem było odrzucanie ustaw. Jak wyliczał, od początku kadencji podpisał ich 245, a zawetował 41.

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Nawrocki: nie jestem notariuszem rządu

Prezydent zaznaczył, że nie zamierza automatycznie zatwierdzać każdej ustawy przyjętej przez parlament. Jednocześnie podkreślił, że mimo krytycznej oceny działań rządu podpisał zdecydowaną większość przedstawionych mu regulacji.

„Podpisałem 245 ustaw jako prezydent, choć nie jestem notariuszem rządu, mimo mojej bardzo krytycznej oceny sprawności i polityki prowadzonej przez obecny rząd” – mówił.

Nawrocki zapewniał, że każda decyzja jest poprzedzona analizą. Jak tłumaczył, nie kieruje się sympatiami politycznymi, lecz tym, czy przepisy będą korzystne dla obywateli.

Prezydent odpowiada na określenie „wetomat”

Karol Nawrocki odniósł się również do przezwiska używanego przez jego krytyków. Politycy koalicji rządzącej nazywają go „wetomatem”, wskazując na rekordową liczbę odrzuconych ustaw.

Prezydent odpowiedział, że jego przeciwnicy pomijają znacznie większą liczbę ustaw, pod którymi złożył podpis.

„Niektórzy mają problem z matematyką i ze statystyką, nazywając mnie 'wetomatem'. Tymczasem podpisałem 245 ustaw, to zdecydowanie więcej niż zawetowałem” – stwierdził. „To już pozostawiam umiejętnościom czy możliwościom matematycznym tych, którzy nie widzą w statystyce – 245 na 41 – faktu, że podpisałem zdecydowanie więcej niż zawetowałem” – dodał.

Rekordowa liczba wet Karola Nawrockiego

Choć prezydent eksponuje liczbę podpisanych ustaw, 41 wet jest najwyższym wynikiem spośród prezydentów III RP.

Dla porównania Aleksander Kwaśniewski w ciągu dwóch kadencji zawetował 35 ustaw, Lech Wałęsa 27, a Andrzej Duda 19. Politycy koalicji rządzącej przekonują, że decyzje Nawrockiego utrudniają realizację zapowiadanych zmian.

Sam prezydent nie zamierza jednak zmieniać swojego podejścia. Podczas wystąpienia w Dębicy powiedział, że jest dumny z podjętych decyzji.

„Dlatego podjąłem 41 wet i jestem z tego dumny, a zawsze, gdy będzie taka konieczność, powiem głosem Polek i Polaków: nie, stop, cofnijcie się” – zapowiedział.

Mocne słowa pod adresem rządu

Nawrocki przekonywał, że jednym z zadań prezydenta jest powstrzymywanie rządzących, gdy proponowane przez nich rozwiązania są niekorzystne dla obywateli. W tym kontekście skierował do przedstawicieli rządu wyjątkowo ostre słowa.

„Albo powiedzieć czasami rządzącym: porzućcie swoje kuglarstwo, przestańcie nas oszukiwać” – dodał.

Weto do ustawy o statusie osoby najbliższej

Jedna z ostatnich decyzji Nawrockiego dotyczyła ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Prezydent odmówił jej podpisania. Argumentował, że proponowane przepisy mogłyby prowadzić do osłabienia szczególnego statusu małżeństwa, które zgodnie z konstytucją jest związkiem kobiety i mężczyzny.

Decyzja spotkała się z ostrą krytyką przedstawicieli koalicji rządzącej. Politycy rządu zarzucili prezydentowi, że po raz kolejny zablokował rozwiązanie oczekiwane przez część społeczeństwa.

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Express Biedrzyckiej - prof. BRODZIŃSKA-MIROWSKA