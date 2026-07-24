Kryzys w PiS narasta. Dworczyk uderza: „Obecny kryzys jest wywołany przez wąską grupę ludzi”

Według europosła PiS obecny konflikt nie wynika z różnic programowych, lecz z walki o wpływy wewnątrz ugrupowania. W rozmowie z Piotrem Salakiem w RMF FM Dworczyk nie pozostawił wątpliwości, kogo obarcza odpowiedzialnością za kryzys.

– Obecny kryzys jest wywołany przez wąską grupę ludzi, którzy realizując jakieś swoje partykularne interesy, próbują wywalić Mateusza Morawieckiego i nas, jego współpracowników z partii – powiedział na antenie RMF FM.

„Ci ludzie chcą nas pouczać”

W dalszej części rozmowy Dworczyk jeszcze ostrzej odniósł się do przeciwników wewnątrz PiS. – Ci ludzie odchodzili już z Prawa i Sprawiedliwości, opowiadali straszne rzeczy i o PiS-ie i o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim. No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym PiS-owcem.

Zapytany o nazwiska osób odpowiedzialnych za konflikt nie chciał ich rozwijać, choć przyznał, że część wskazywanych publicznie polityków należy do grona osób, które w jego ocenie utraciły zaufanie.

„Politycznie to jest po prostu niemądre”

Dworczyk przyznał, że wciąż ma nadzieję na pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości i nie wierzy, że kierownictwo zdecyduje się na wyrzucenie jego oraz innych polityków związanych z Mateuszem Morawieckim.

– Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, bo ani od strony etycznej czy prawnej, nie ma ku temu przesłanek, a politycznie to jest po prostu niemądre, dlatego że osłabia to naszą formację polityczną, Prawo i Sprawiedliwość, zamiast jej wzmacniać.

Jednocześnie zaznaczył, że środowisko Morawieckiego nie przygotowuje scenariusza secesji. – My nie robimy żadnej secesji. W najgorszym razie to co może się zdarzyć, że zostaniemy wyrzuceni z partii, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.

PiS przed kluczowymi decyzjami

Rozmowa w RMF FM odbyła się tuż przed zapowiedzianym wystąpieniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wypowiedzi Michała Dworczyka pokazują jednak, że konflikt wewnątrz ugrupowania osiągnął poziom niespotykany od lat. Polityk otwarcie mówi o „intrygach”, „wąskiej grupie ludzi” i próbie usunięcia środowiska Mateusza Morawieckiego z partii. Niezależnie od decyzji władz PiS jedno jest pewne, kryzys wewnętrzny stał się dziś jednym z najpoważniejszych problemów największej partii opozycyjnej.

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