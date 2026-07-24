Jedno zdjęcie Kaczyńskiego krąży po sieci. Podpisał oświadczenie o przynależności do PiS

Wielkie wrzenie w PiS. Może dojść do rozłamu!

Rozpad PiS stanie się faktem? Wiele na to wskazuje. O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, które założył były premier Mateusz Morawiecki. Na nic zdały się rozmowy w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim miało odbyć się jako rozmowa konstruktywna, ale taka, która nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, takie wieści przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

Rozmowa Kaczyńskiego z Morawieckim. Złożono propozycje

Jednocześnie Rafał Bochenek poinformował, że prezes Jarosław Kaczyński podczas rozmowy złożył „szereg kompromisowych propozycji”, w tym nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia „Rozwój Plus” do czasu wyborów parlamentarnych oraz „przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem”. Co więcej, rzecznik opublikował w sieci także zdjęcie prezesa Kaczyńskiego, który sam... podpisał deklarację przynależności do Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes Jarosław Kaczyński złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem. Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji. Rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż p. wiceprezes Matusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii. Tylko PiS w jedności, z ambitnym programem i konkretnymi prorozwojowymi projektami może odsunąć Tuska od władzy. P.S. Pan prezes Jarosław Kaczyński – jak każdy członek PiS dobrze życzący Polsce – podpisał oświadczenie o przynależności do partii. Siła w jedności Patriotów! Działajmy razem - napisał Bochenek i pokazał zdjęcie podpisującego deklarację prezesa.

Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes @OficjalnyJK złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: ▶️ nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej… pic.twitter.com/rW0bOSvfJC— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 23, 2026

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Sonda Czy konflikt wokół stowarzyszenia „Rozwój Plus” doprowadzi do rozłamu w PiS? Tak, podział jest coraz bardziej prawdopodobny Nie, politycy osiągną kompromis Trudno powiedzieć