Jedno zdjęcie Kaczyńskiego krąży po sieci. Podpisał oświadczenie o przynależności do PiS

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-24 8:18

Termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego postawione działaczom PiS, także tym, którzy zasilają stowarzyszenie "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego, minął o północy. Wcześniej zaś sam prezes PIS złożył oświadczenie, że należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński. Na miniaturze prezes PiS podpisuje dokument. O sytuacji w partii przeczytasz na SE Polityka.
Autor: SE/X Rafał Bochenek

Wielkie wrzenie w PiS. Może dojść do rozłamu!

Rozpad PiS stanie się faktem? Wiele na to wskazuje. O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, które założył były premier Mateusz Morawiecki. Na nic zdały się rozmowy w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim miało odbyć się jako rozmowa konstruktywna, ale taka, która nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, takie wieści przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

Rozmowa Kaczyńskiego z Morawieckim. Złożono propozycje  

Jednocześnie Rafał Bochenek poinformował, że prezes Jarosław Kaczyński podczas rozmowy złożył „szereg kompromisowych propozycji”, w tym nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia „Rozwój Plus” do czasu wyborów parlamentarnych oraz „przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem”. Co więcej, rzecznik opublikował w sieci także zdjęcie prezesa Kaczyńskiego, który sam... podpisał deklarację przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. 

Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes Jarosław Kaczyński złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem. Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji. Rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż p. wiceprezes Matusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii. Tylko PiS w jedności, z ambitnym programem i konkretnymi prorozwojowymi projektami może odsunąć Tuska od władzy. P.S. Pan prezes Jarosław Kaczyński – jak każdy członek PiS dobrze życzący Polsce – podpisał oświadczenie o przynależności do partii. Siła w jedności Patriotów! Działajmy razem - napisał Bochenek i pokazał zdjęcie podpisującego deklarację prezesa. 

Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego
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JAROSŁAW KACZYŃSKI
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