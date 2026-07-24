Karol Nawrocki podjął decyzje ws. kolejnych ustaw. "Nie będę automatycznie podpisywał wszystkiego, co uchwali parlament"

Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt ("ustawę łańcuchową"), zakazującą stałego trzymania psów i kotów na uwięzi. Podkreślił, że ta decyzja jest efektem wcześniejszego prezydenckiego weta, które zmusiło ustawodawców do stworzenia "rozsądniejszego i skuteczniejszego" prawa, co uznaje za dowód na sensowność i skuteczność jego interwencji.

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, powołując się na poważne wątpliwości konstytucyjne. Głównym powodem jest próba opodatkowania działalności z mocą wsteczną, co prezydent uznał za sprzeczne z zasadą "Lex retro non agit".

Podpisał również szereg innych kluczowych ustaw, w tym: nowelizację o voucherach dla klientów biur podróży, nowelizację o Krajowej Sieci Onkologicznej (zwracając uwagę na potrzebę dalszych działań w służbie zdrowia) oraz ustawę regulującą rynek sztucznej inteligencji, wdrażającą unijny AI Act.

Jedną z najważniejszych ustaw, którą prezydent Karol Nawrocki sygnował w piątek, jest nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, powszechnie nazywana "ustawą łańcuchową". Przepisy te wprowadzają zakaz stałego trzymania psów i kotów na uwięzi. Prezydent podkreślił symboliczne znaczenie tej decyzji.

- Ta decyzja ma znaczenie szczególne, bo pokazuje, że presja prezydenckiego weta ma sens – oświadczył.

Jak wyjaśnił, jego wcześniejsza odmowa podpisania pierwotnej wersji tej ustawy zmusiła ustawodawców do intensywniejszej pracy.

- To doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli - o to mi chodziło. Został osiągnięty zamierzony cel – tłumaczył prezydent.

Prezydent wyraził zadowolenie z możliwości podpisania nowej wersji projektu, wskazując, że przeszedł on "fundamentalne zmiany".

- Cieszę się, że dziś, po fundamentalnych zmianach mogę go podpisać – stwierdził.

Prezydent przypomniał, że pierwotna wersja ustawy była "źle przygotowana, przeregulowana i nakładała na ludzi obowiązki, których wielu obywateli nie było w stanie spełnić", a koszty adaptacji kojców byłyby zbyt wysokie.

- Powiedziałem wówczas jasno: cel ochrony zwierząt jest słuszny, ale prawo musi być możliwe do wykonania. Państwo nie może troski o dobrostan zwierząt zamieniać w kolejną finansową karę dla obywateli – zaznaczył prezydent.

Dodał, że obecna ustawa jest lepsza, zyskała pozytywny odbiór m.in. samorządu rolniczego. Wprowadza ona "generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania". Jednocześnie, jak podkreślił prezydent, "usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich". Właściciele zwierząt otrzymają 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

- To jest prawdziwy kompromis – podkreślił prezydent. - Nie kompromis polegający na rezygnacji z wartości, lecz kompromis, który pozwala te wartości skutecznie realizować – dodał.

Karol Nawrocki podsumował swoje stanowisko wobec procesów legislacyjnych.

- Nie będę automatycznie podpisywał wszystkiego, co uchwali parlament. Będę wymagał od rządu lepszej pracy. Dzisiejsza ustawa pokazuje, że ta metoda działa - oznajmił.

Zmiany w turystyce, służbie zdrowia i SI

Prezydent złożył również podpis pod nowelizacją ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Przepisy te umożliwiają biurom podróży proponowanie klientom voucherów w zamian za odwołane wycieczki.

- To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa – ocenił prezydent.

Kolejną zatwierdzoną ustawą jest nowelizacja dotycząca Krajowej Sieci Onkologicznej. Kluczową zmianą, jaką wprowadza, jest pełna informatyzacja procesu leczenia onkologicznego oraz zniesienie nadmiarowych obowiązków administracyjnych szpitali.

- Chorzy na nowotwory nie potrzebują kolejnych formularzy dublujących się infolinii ani administracyjnego chaosu. Potrzebują szybkiej diagnozy, sprawnej informacji i skutecznego leczenia. Dlatego popieram ograniczenie zbędnej biurokracji, rozwój elektronicznej karty pacjenta oraz umożliwienie szpitalom sprawniejszego organizowania konsyliów - uzasadnił.

Mimo pozytywnych zmian, Karol Nawrocki zaznaczył, że "to ważny krok, ale jednak tylko krok", wskazując na potrzebę poważniejszego podejścia rządu do kryzysu w służbie zdrowia.

Prezydencki podpis znalazł się także pod ustawą regulującą rynek sztucznej inteligencji. Przepisy te przewidują utworzenie organu nadzoru rynku, którym będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Ustawa ma na celu wdrożenie w Polsce unijnego aktu prawnego, znanego jako AI Act.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki wyglądał w dzieciństwie:

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