W sobotę, 28 listopada, o godz. 14 przed Sejmem rozpocznie się Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki, organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundację Widzialne.

Uczestniczki demonstracji domagają się podpisania przez Karola Nawrockiego dwóch ustaw dotyczących przerywania ciąży. Jedna przewiduje dekryminalizację pomocy w aborcji, druga przywraca możliwość jej przeprowadzenia w przypadku ciężkich wad płodu.

Przeciwnicy liberalizacji prawa aborcyjnego apelują do prezydenta o zawetowanie obu ustaw. Do Kancelarii Prezydenta trafiły petycje reprezentujące obie strony sporu.

Demonstracja odbędzie się w 108. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych. Uczestnicy przejdą przez centrum Warszawy, gdzie należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych.

W Warszawie szykuje się kolejna demonstracja dotycząca prawa do przerywania ciąży. Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundacja Widzialne zapowiedziały na sobotę, 28 listopada, marsz przed Pałac Prezydencki. Protest odbywa się w momencie, gdy Karol Nawrocki ma rozstrzygnąć losy dwóch ustaw przyjętych przez Sejm i Senat. Aktywistki chcą, aby prezydent podpisał przepisy, natomiast środowiska antyaborcyjne przekonują go do skorzystania z prawa weta.

Manifestacja pod hasłem „Nie dla weta” rozpocznie się o godz. 14 przed Sejmem. Uczestnicy przejdą następnie ulicami Warszawy w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Organizatorzy podkreślają, że termin wydarzenia nie jest przypadkowy. Dokładnie 108 lat wcześniej Polki uzyskały prawa wyborcze.

Marsz Kobiet przed Pałac Prezydencki. Aktywistki chcą decyzji Nawrockiego

Sobotnią demonstrację organizują Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundacja Widzialne, przy współpracy z Inicjatywą Wschód. Uczestnicy zbiorą się w pobliżu Sejmu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Matejki, skąd wyruszą w kierunku Pałacu Prezydenckiego.

Głównym postulatem manifestacji jest podpisanie przez Karola Nawrockiego dwóch ustaw dotyczących przerywania ciąży. Parlament zakończył nad nimi prace 6 listopada, kiedy Senat przyjął przepisy bez poprawek.

Organizatorki protestu chcą zwrócić uwagę prezydenta na oczekiwania osób opowiadających się za liberalizacją prawa aborcyjnego.

Aleksandra Łoboda, prezeska Fundacji Widzialne, mówiła na antenie Radia Gdańsk, że manifestacja ma pokazać skalę społecznych oczekiwań wobec głowy państwa.

– I my chcemy teraz pokazać presję społeczną prezydentowi, chcemy mu pokazać, że polskie kobiety żądają liberalizacji prawa aborcyjnego – powiedziała.

Aktywistka przekonywała również, że większość społeczeństwa opowiada się za złagodzeniem obowiązujących przepisów. Organizatorzy liczą, że demonstracja skłoni prezydenta do uwzględnienia tych postulatów.

Dwie ustawy dotyczące aborcji na biurku Nawrockiego. Co zakładają?

Pierwsza z ustaw dotyczy zmian w Kodeksie karnym. Przewiduje dekryminalizację pomocy w przerwaniu ciąży oraz zmiany dotyczące odpowiedzialności karnej osób uczestniczących w przeprowadzeniu aborcji.

W praktyce chodzi między innymi o zniesienie karalności określonych form pomocy udzielanej kobiecie przerywającej ciążę. Regulacja przewiduje również wyłączenie odpowiedzialności karnej personelu medycznego w określonych sytuacjach związanych z ochroną zdrowia i życia ciężarnej.

Druga ustawa zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży, jeżeli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Wcześniej podobna przesłanka obowiązywała w polskim prawie przez wiele lat. Zmieniło się to po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który zakwestionował konstytucyjność tego rozwiązania.

Orzeczenie TK doprowadziło do masowych protestów w całej Polsce. Demonstracje odbywały się nie tylko w największych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Na ulicach pojawiły się wówczas charakterystyczne symbole Strajku Kobiet, a dyskusja o dostępie do aborcji stała się ważnym tematem polskiej polityki.

Obecnie przerwanie ciąży w Polsce jest dopuszczalne w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że powstała w wyniku czynu zabronionego. W drugim przypadku obowiązuje ograniczenie do 12. tygodnia ciąży.

Przepisy przyjęte przez parlament w październiku 2026 roku mają częściowo zmienić ten stan prawny.

Przeciwnicy aborcji apelują o weto. Do prezydenta trafiły podpisy

Karol Nawrocki otrzymuje apele również od środowisk, które sprzeciwiają się liberalizacji prawa aborcyjnego.

Ponad stu sygnatariuszy Listu Otwartego Środowisk Obrony Życia wezwało prezydenta do zawetowania obu ustaw. Autorzy dokumentu przekonują, że proponowane przepisy naruszają zasady ochrony życia.

„Diagnoza nie może być wyrokiem śmierci. Choroba nie odbiera godności. Niepełnosprawność nie odbiera prawa do życia” – napisano w apelu.

Przeciwko zmianom opowiedział się również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Wcześniej, 17 listopada, przedstawiciele Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny przekazali do Kancelarii Prezydenta blisko 13 tys. podpisów pod apelem wzywającym do zawetowania ustaw.

Dwa dni później, 19 listopada, z własną petycją wystąpiła Akcja Demokracja. Organizacja przekazała przedstawicielom głowy państwa apel poparty przez ponad 8 tys. osób, które domagają się podpisania nowych przepisów.

Do Pałacu Prezydenckiego trafiły więc wezwania reprezentujące przeciwstawne stanowiska dotyczące aborcji. Decyzja Karola Nawrockiego będzie miała bezpośrednie znaczenie dla dalszych losów obu ustaw.

108 lat od przyznania Polkom praw wyborczych. Data protestu nie jest przypadkowa

Organizatorki Marszu Kobiet zdecydowały się na 28 listopada ze względu na rocznicę ważnego wydarzenia w historii Polski.

Właśnie 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Dokument przyznał kobietom czynne i bierne prawa wyborcze, umożliwiając im zarówno głosowanie, jak i kandydowanie w wyborach.

Dla ówczesnego społeczeństwa była to ogromna zmiana. Polki uzyskały formalnie takie same prawa wyborcze jak mężczyźni, a już w 1919 roku pierwsze kobiety zasiadły w polskim parlamencie.

W zapowiedzi sobotniego protestu organizatorki odwołały się do wysiłku kobiet walczących o prawa polityczne na początku XX wieku.

„Wywalczyły. I tak jak one — my także wywalczyć musimy swoje prawa. I zrobimy to” – napisano w komunikacie zapowiadającym manifestację.

Rocznica ma podkreślać związek między historyczną walką o prawa wyborcze a współczesnymi postulatami dotyczącymi prawa do przerywania ciąży.

Marsz Kobiet w Warszawie. Którędy przejdą uczestnicy?

Demonstracja rozpocznie się o godz. 14 w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Matejki.

Uczestnicy przejdą ulicą Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, a następnie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem w kierunku Pałacu Prezydenckiego.

Zgromadzenie ma potrwać do około godz. 18. W czasie przemarszu policja może czasowo zamykać poszczególne ulice, co spowoduje utrudnienia w centrum stolicy.

Zmiany mogą objąć również kursowanie autobusów i tramwajów. Wśród linii zagrożonych objazdami wymieniono między innymi tramwaje 7, 9, 22 i 24 oraz kilkanaście linii autobusowych.

Dodatkowo w weekend 28–29 listopada część Traktu Królewskiego, od ulicy Świętokrzyskiej do Miodowej, będzie funkcjonować jako deptak.

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni uwzględnić możliwość zmian w organizacji ruchu.

Co zrobi Karol Nawrocki? Prezydent ma kilka możliwości

Po zakończeniu prac parlamentarnych ustawy trafiły na biurko prezydenta. Konstytucja przewiduje, że głowa państwa może podpisać ustawę, zawetować ją albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z ustawą zasadniczą.

W przypadku weta ustawa wraca do Sejmu. Odrzucenie sprzeciwu prezydenta wymaga większości trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Przedstawiciele środowisk opowiadających się za liberalizacją prawa aborcyjnego domagają się podpisania obu ustaw. Ich przeciwnicy argumentują, że nowe przepisy powinny zostać zablokowane.

Sobotni Marsz Kobiet ma być kolejną formą nacisku na prezydenta w sprawie, która od lat budzi w Polsce poważne spory polityczne i społeczne.

Według informacji dostępnych w sobotę przed południem Karol Nawrocki nie ogłosił jeszcze decyzji dotyczącej obu ustaw.

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