Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie ratusza na decyzję dotyczącą dalszego trwania zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Rafał Trzaskowski odniósł się do rozstrzygnięcia na platformie X, deklarując poszanowanie decyzji sądu.

Organizatorzy protestu zgłosili zgromadzenie do 5 stycznia 2027 roku. Ratusz sprzeciwiał się jego przedłużeniu, wskazując na utrudnienia dla mieszkańców i służb ratunkowych.

Rafał Trzaskowski zabrał głos po sobotnim rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd oddalił zażalenie stołecznego ratusza na wcześniejszą decyzję sądu okręgowego, który uchylił odmowę przedłużenia zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władze miasta próbowały doprowadzić do zakończenia wielotygodniowego protestu, jednak organizatorzy uzyskali korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Prezydent Warszawy zdecydował się skomentować sprawę w mediach społecznościowych. Jego wpis pojawił się niedługo po ogłoszeniu decyzji i odnosił się do szanowania orzeczeń sądowych, również wtedy, gdy są niezgodne z oczekiwaniami.

Trzaskowski komentuje decyzję sądu. „Ja szanuję”

W sobotę, 28 listopada, Rafał Trzaskowski zamieścił na platformie X krótki wpis. Nie odniósł się szczegółowo do argumentacji sądu ani nie przedstawił nowych zastrzeżeń dotyczących zgromadzenia.

„Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję” – napisał prezydent Warszawy.

Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję.— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 28, 2026

Polityk podkreślił tym samym, że respektuje rozstrzygnięcie, mimo iż wcześniej zdecydował się je zaskarżyć.

Jeszcze w piątek Trzaskowski zapowiadał skorzystanie z przysługującego miastu prawa do zażalenia. Władze stolicy nie zgadzały się bowiem z uchyleniem decyzji odmawiającej przedłużenia protestu.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny nie uwzględnił argumentów ratusza.

Ratusz chciał zakończenia protestu przed TK. Sąd zdecydował inaczej

Spór dotyczył zgromadzenia organizowanego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha w Warszawie.

Protest środowisk prawicowych trwa od września. Jego uczestnicy sprzeciwiają się zmianom w funkcjonowaniu Trybunału i działaniom podejmowanym wobec jego dotychczasowego kierownictwa.

Organizator zgromadzenia, Adam Borowski, wystąpił o możliwość kontynuowania demonstracji do 5 stycznia 2027 roku.

Stołeczny ratusz odmówił, powołując się między innymi na utrudnienia w ruchu drogowym, skargi mieszkańców i problemy z przejazdem służb ratunkowych.

Władze Warszawy wskazywały również na kwestie formalne dotyczące terminu zgłoszenia zgromadzenia.

W czwartek, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję miasta. Uznał, że przedstawione argumenty nie uzasadniają odmowy w świetle przepisów chroniących wolność zgromadzeń.

Trzaskowski nie zgodził się z rozstrzygnięciem i zapowiedział zażalenie. Dzień później dokumenty trafiły do sądu.

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie. Co dalej z protestem?

W sobotę, 28 listopada, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie władz stolicy. W mocy pozostało więc wcześniejsze rozstrzygnięcie korzystne dla organizatorów protestu.

Uczestnicy zgromadzenia mogą kontynuować demonstrację przed Trybunałem Konstytucyjnym zgodnie ze zgłoszonym terminem, obejmującym okres do 5 stycznia 2027 roku.

Dla stołecznego ratusza decyzja oznacza zakończenie obecnego sporu sądowego dotyczącego odmowy przedłużenia zgromadzenia.

Wcześniej Rafał Trzaskowski przekonywał, że choć prawo do protestu należy do podstawowych wolności obywatelskich, jego realizacja nie powinna prowadzić do długotrwałego blokowania ulicy i utrudniania życia mieszkańcom.

Organizatorzy demonstracji podnosili natomiast argument konstytucyjnej ochrony wolności zgromadzeń. Sobotni wpis prezydenta Warszawy zamyka kolejny etap sporu. Trzaskowski nie zmienił przedstawianego wcześniej stanowiska dotyczącego utrudnień powodowanych przez protest, ale publicznie zadeklarował poszanowanie niekorzystnego dla ratusza rozstrzygnięcia.

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