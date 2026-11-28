Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie ratusza dotyczące przedłużenia zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Protestujący mogą kontynuować demonstrację do 5 stycznia 2027 roku.

Rafał Trzaskowski sprzeciwiał się przedłużeniu zgromadzenia, wskazując na blokadę alei Szucha i problemy z przejazdem służb ratunkowych.

Wcześniej decyzję stołecznego ratusza uchylił Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnął spór dotyczący dalszego funkcjonowania zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. W sobotę, 28 listopada, oddalił zażalenie władz stolicy na wcześniejsze postanowienie sądu okręgowego. Protestujący mogą więc pozostać przed siedzibą TK do 5 stycznia 2027 roku.

Decyzja jest niekorzystna dla stołecznego ratusza, który próbował zablokować przedłużenie trwającej od kilku tygodni demonstracji. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzasadniał stanowisko miasta utrudnieniami komunikacyjnymi i problemami zgłaszanymi przez mieszkańców.

Sąd zdecydował w sprawie protestu przed TK. Zażalenie ratusza oddalone

Sobotnie postanowienie wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sprawę rozpatrywała sędzia Joanna Machoń.

Sąd oddalił zażalenie prezydenta Warszawy na decyzję sądu pierwszej instancji, która uchyliła odmowę przedłużenia zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zgodnie z rozstrzygnięciem każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Spór rozpoczął się po tym, jak stołeczny ratusz odmówił organizatorom możliwości kontynuowania demonstracji po 30 listopada. Zgromadzenie miało zostać przedłużone na okres od 1 grudnia do 5 stycznia.

Organizator protestu, Adam Borowski, szef warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, odwołał się od decyzji władz miasta.

W czwartek, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał mu rację i uchylił decyzję ratusza. Rafał Trzaskowski zapowiedział wówczas skorzystanie z możliwości złożenia zażalenia.

Dlaczego Trzaskowski nie chciał przedłużenia protestu?

Władze Warszawy przekonywały, że wielotygodniowe zgromadzenie powoduje poważne utrudnienia w rejonie alei Szucha.

Ratusz wskazywał między innymi na skargi mieszkańców, ograniczenia w ruchu drogowym i problemy z przejazdem pojazdów ratunkowych.

– Wolność zgromadzeń - tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc - nie – napisał Rafał Trzaskowski, uzasadniając zapowiedź zaskarżenia wcześniejszej decyzji sądu.

Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie.— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 27, 2026

Magistrat zwracał również uwagę na kwestie formalne dotyczące terminu zgłoszenia demonstracji. Według władz miasta zawiadomienie o zgromadzeniu planowanym do 5 stycznia wpłynęło zbyt wcześnie.

Sąd Okręgowy nie podzielił jednak argumentacji ratusza. Podczas czwartkowego rozstrzygnięcia sędzia Anna Izabela Bonkowska-Kubek podkreśliła, że zakaz zgromadzenia powinien być stosowany jedynie w wyjątkowych sytuacjach, a władze mają obowiązek rozważyć rozwiązania pozwalające na pokojowe przeprowadzenie demonstracji.

Sobotnia decyzja Sądu Apelacyjnego podtrzymała korzystny dla organizatorów protestu wynik postępowania.

Protest przed TK potrwa do stycznia. W tle spór o Trybunał

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego od wielu tygodni trwa protest środowisk prawicowych. Uczestnicy sprzeciwiają się działaniom podejmowanym wobec kierownictwa TK.

W rejonie budynku ustawiono namioty i infrastrukturę wykorzystywaną podczas zgromadzenia. W demonstracji uczestniczą również politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele środowisk związanych z Klubami „Gazety Polskiej”.

Spór nasilił się pod koniec października, kiedy poinformowano o przejęciu kierowania pracami Trybunału przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską i zawieszeniu wykonywania czynności przez prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Sobotnie rozstrzygnięcie oznacza, że uczestnicy protestu mogą pozostać przed budynkiem Trybunału także po 30 listopada. Zgłoszony termin zakończenia demonstracji przypada na 5 stycznia 2027 roku.

Poniżej galeria zdjęć: Historia Trybunału Konstytucyjnego

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