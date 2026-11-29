W 2025 r. zakończył się popularny program Profilaktyka 40 PLUS. Dzięki niemu miliony Polaków mogły wykonać podstawowe badania kontrolne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Profilaktyka 40 PLUS została zastąpiona programem „Moje Zdrowie”, skierowanym do wszystkich Polaków powyżej 20. roku życia. Seniorzy również mogą z niego korzystać. Wystarczy wypełnić ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP lub w swojej przychodni POZ. Na tej podstawie przychodnia wystawia skierowanie na badania. Osoby po 50. roku życia mogą korzystać z programu raz na trzy lata, a młodzi zrobią to rzadziej (raz na pięć lat).

W ramach bilansu zdrowia wykonywane są m.in.: morfologia krwi, pomiar poziomu glukozy, lipidogram oceniający poziom cholesterolu, badanie ogólne moczu, oznaczenie TSH pomagające wykrywać zaburzenia pracy tarczycy oraz badanie kreatyniny z wyliczeniem eGFR, pozwalające ocenić stan nerek. Mężczyźni po 50. roku życia mogą dodatkowo otrzymać skierowanie na badanie PSA, które pomaga wykrywać choroby prostaty. Dostępne są także testy w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz badanie kału na krew utajoną.

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Osoby starsze powinny wykonywać EKG, szczególnie jeśli mają nadciśnienie, chorobę wieńcową, zaburzenia rytmu serca lub skarżą się na duszność i kołatanie serca. Bardzo ważna jest także profilaktyka nowotworów przewodu pokarmowego. Po 50. roku życia warto wykonywać kolonoskopię, która pozwala wykryć raka jelita grubego jeszcze zanim pojawią się objawy. W przypadku dolegliwości ze strony żołądka, lekarz może skierować pacjenta na gastroskopię.

Seniorzy nie powinni również zapominać o badaniach obrazowych. USG jamy brzusznej pozwala ocenić stan wątroby, nerek, trzustki i pęcherzyka żółciowego. W razie wskazań lekarz może zlecić także USG tętnic szyjnych, echo serca czy inne badania specjalistyczne.

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