Według sondażu United Surveys dla WP 30,3 proc. badanych uważa, że po wyborach w 2027 roku rząd nadal będzie tworzyć obecna koalicja KO, Lewicy, PSL i Polski 2050.

Samodzielny rząd Prawa i Sprawiedliwości przewiduje zaledwie 1,1 proc. respondentów.

Koalicję PiS i Rozwoju Plus z Konfederacją wskazało 19,2 proc. ankietowanych, a poszerzenie tego sojuszu o ugrupowanie Grzegorza Brauna przewiduje 19 proc.

Innej konfiguracji rządowej spodziewa się 15,7 proc. badanych, natomiast 14,7 proc. nie potrafi wskazać prawdopodobnego scenariusza.

Wybory parlamentarne w 2027 roku mogą przynieść zmiany w układzie sił na polskiej scenie politycznej. Najnowsze badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, jakiego rządu spodziewają się Polacy po zakończeniu obecnej kadencji Sejmu. Ankietowani najczęściej wskazywali na utrzymanie władzy przez koalicję Donalda Tuska, choć niewiele mniej osób przewiduje powstanie rządu z udziałem kilku ugrupowań prawicowych.

Szczególnie interesująco przedstawiają się wyniki dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. Samodzielne rządy partii Jarosława Kaczyńskiego przewiduje zaledwie niewielka grupa respondentów. Znacznie częściej ankietowani zakładają, że ewentualny powrót PiS do władzy wymagałby współpracy z Konfederacją i środowiskiem Mateusza Morawieckiego.

Kto stworzy rząd po wyborach w 2027 roku? Polacy wskazali najbardziej prawdopodobny scenariusz

Pracownia United Surveys zapytała uczestników badania: „Jak Pan/Pani sądzi, kto stworzy rząd po wyborach parlamentarnych w 2027 r.?”.

Najwięcej, bo 30,3 proc. respondentów, wskazało na kontynuację rządów obecnej koalicji, tworzonej przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050.

Wśród sympatyków obecnego obozu władzy taki scenariusz przewiduje 60 proc. badanych. Kontynuacji rządów koalicji spodziewa się także 33 proc. osób niezdecydowanych oraz 6 proc. wyborców opozycji.

Wyniki pokazują, że utrzymanie obecnego układu politycznego jest najczęściej wybieraną pojedynczą odpowiedzią. Nie oznacza to jednak, że większość Polaków spodziewa się dalszych rządów Donalda Tuska.

Pozostałe wskazania rozkładają się między kilka różnych wariantów koalicyjnych i odpowiedzi wyrażające niepewność co do przyszłego składu rządu.

Samodzielny rząd PiS? Wynik sondażu może zaskoczyć

Prawo i Sprawiedliwość przez osiem lat, od 2015 do 2023 roku, pozostawało główną siłą rządzącą. Po utracie władzy ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego znalazło się w opozycji, a kolejne konflikty na prawicy doprowadziły do powstania nowych środowisk politycznych.

W najnowszym sondażu United Surveys zaledwie 1,1 proc. respondentów przewiduje, że PiS będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Podobne odpowiedzi pojawiały się również wśród osób sympatyzujących z opozycją. W tej grupie samodzielne rządy PiS wskazało tylko 2 proc. badanych.

Wśród zwolenników obecnej koalicji taki scenariusz wybrał 1 proc. respondentów, natomiast w grupie niezdecydowanych nie wskazał go żaden z ankietowanych.

Badanie dotyczyło przewidywań na temat przyszłego rządu, a nie deklarowanego poparcia dla partii. Wyniku 1,1 proc. nie należy więc utożsamiać z liczbą osób zamierzających głosować na PiS.

PiS, Konfederacja i Rozwój Plus. Polacy wskazali dwa warianty koalicji

Znacznie więcej respondentów spodziewa się utworzenia rządu przez szerokie porozumienie prawicowych ugrupowań.

Koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego oraz Konfederacji wskazało 19,2 proc. uczestników sondażu.

Niewiele mniej, bo 19 proc. badanych, przewiduje powstanie jeszcze szerszego sojuszu, do którego dołączyłaby również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Łącznie oba warianty koalicji prawicowej uzyskały 38,2 proc. wskazań. Ankietowani byli jednak pytani o dwa odrębne scenariusze, dlatego wynik ten nie stanowi poparcia wyborczego dla wspólnej listy ani prognozy liczby mandatów.

Wśród sympatyków opozycji 35 proc. badanych przewiduje rząd PiS i Rozwoju Plus z Konfederacją, ale bez ugrupowania Brauna.

Kolejne 32 proc. wyborców opozycyjnych spodziewa się natomiast porozumienia obejmującego również Konfederację Korony Polskiej.

Wyniki wskazują, że znaczna część respondentów rozważających powrót prawicy do władzy bierze pod uwagę konieczność zawarcia koalicji kilku ugrupowań.

Braun w przyszłym rządzie? Ankietowani podzieleni

Udział Konfederacji Korony Polskiej w ewentualnym przyszłym rządzie pozostaje osobnym pytaniem.

Wariant z ugrupowaniem Grzegorza Brauna wskazało 19 proc. respondentów. Wśród mężczyzn taką odpowiedź wybrało 22 proc. badanych, natomiast wśród kobiet 16 proc.

Powstanie szerokiego porozumienia prawicy wymagałoby jednak uzgodnień między ugrupowaniami, których przedstawiciele wielokrotnie publicznie różnili się w kwestiach programowych i politycznych.

W ostatnich miesiącach szczególnie widoczny był konflikt między Prawem i Sprawiedliwością a środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Były premier rozpoczął budowę własnego projektu politycznego pod nazwą Rozwój Plus i zapowiedział samodzielny start w wyborach parlamentarnych.

Również relacje pozostałych ugrupowań prawicowych nie przesądzają o możliwości zawarcia wspólnej koalicji.

Sondaż przedstawia wyobrażenia badanych o przyszłym układzie sił. Nie potwierdza, że wymienione partie prowadzą negocjacje dotyczące utworzenia wspólnego rządu.

Wielu Polaków nie wie, kto będzie rządził po wyborach

Wyniki United Surveys pokazują także sporą grupę osób, które nie przewidują żadnego z głównych scenariuszy koalicyjnych.

Aż 15,7 proc. badanych uważa, że po wyborach parlamentarnych w 2027 roku powstanie rząd w innej konfiguracji niż przedstawione w ankiecie.

Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało natomiast 14,7 proc. respondentów.

Łącznie 30,4 proc. ankietowanych wskazało więc inną możliwość lub nie potrafiło określić, kto będzie sprawował władzę.

Największa niepewność występuje wśród wyborców niezdecydowanych. W tej grupie aż 39 proc. badanych przyznało, że nie potrafi przewidzieć przyszłego układu rządowego.

Kolejne 33 proc. niezdecydowanych spodziewa się kontynuacji rządów obecnej koalicji, podczas gdy łącznie 13 proc. przewiduje prawicowy rząd z udziałem PiS, Rozwoju Plus i Konfederacji, z ewentualnym udziałem ugrupowania Brauna.

Sondaż o rządzie po 2027 roku. Czym różni się od badania poparcia partyjnego?

Wyników najnowszego badania nie należy traktować jako sondażu wyborczego.

Respondenci nie odpowiadali na pytanie, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Mieli wskazać, kto ich zdaniem utworzy rząd po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Przewidywania dotyczące przyszłego układu sił mogą różnić się od osobistych preferencji politycznych. Wyborca danego ugrupowania może spodziewać się zwycięstwa jego przeciwników albo powstania koalicji, której sam nie popiera.

Badanie pokazuje przede wszystkim, jakie scenariusze polityczne ankietowani uważają za możliwe.

Najczęściej wskazywanym pojedynczym wariantem pozostaje kontynuacja rządów obecnej koalicji z wynikiem 30,3 proc. Samodzielny rząd PiS przewiduje 1,1 proc. badanych, a dwa różne warianty szerokiego porozumienia prawicy uzyskały odpowiednio 19,2 i 19 proc. wskazań.

O rzeczywistym składzie przyszłego rządu zdecydują wyniki wyborów, podział mandatów w Sejmie i ewentualne porozumienia między partiami.

Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Poniżej galeria zdjęć: Polityczni zadymiarze

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Poranny Ring - Marek Budzisz