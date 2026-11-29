W niedzielnym programie „7. Dzień Tygodnia” w Radiu ZET politycy spierali się o prezydenckie weto dotyczące zmian podatkowych.

Michał Wawer z Konfederacji przez chwilę milczał po pytaniu Andrzeja Stankiewicza o opodatkowanie osób osiągających wysokie przychody.

Anna Maria Żukowska z Lewicy weszła w ostrą polemikę z posłem Konfederacji. W pewnym momencie zarzuciła mu kłamstwo.

Michał Szczerba z KO skrytykował decyzję Karola Nawrockiego, natomiast Anna Zalewska z PiS broniła stanowiska prezydenta.

Wszystko zaczęło się od tematu weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowej ustawy podatkowej. Dokument zakładał wprowadzenie 24-procentowej stawki PIT, zmianę progów oraz podniesienie CIT dla największych firm do 22 proc. Decyzja głowy państwa wywołała furię po stronie koalicji rządzącej.

Europoseł KO Michał Szczerba grzmiał na antenie Onetu, nazywając weto „skandalicznym”. Przekonywał, że obecnie Polacy wpadają w drugi próg podatkowy już w okolicach października, a wyższa płaca nie może być karą. W podobnym tonie wypowiadała się Anna Maria Żukowska z Lewicy, która stwierdziła złośliwie, że prezydent po wizycie w Chile poczuł „spuściznę Augusto Pinocheta” i postanowił reprezentować wyłącznie najbogatszych.

Sekundy, które trwały wieczność

Prawdziwe emocje zaczęły się jednak, gdy do głosu doszedł Michał Wawer z Konfederacji. Polityk nie krył zadowolenia z weta, twierdząc, że ustawa to jedynie „przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni” i próba „dojechania” wybranych grup przez Donalda Tuska.

Wtedy prowadzący Andrzej Stankiewicz zadał pytanie, które całkowicie zbiło z pantałyku posła. Dziennikarz zapytał, czy to nie przesada, że osoby z przychodem do 2 mln zł rocznie płacą niższe podatki niż zwykli obywatele rozliczający się według standardowej skali.

W studiu nagle zapadła cisza. Michał Wawer przez kilka sekund nie był w stanie wydusić z siebie ani słowa. Ciszę przerwały dopiero głosy innych gości, którzy zaczęli ponaglać polityka do odpowiedzi.

– Nie no, panie redaktorze... To jest zupełnie odrębny temat – próbował ratować się Wawer, gdy już odzyskał głos. Na te słowa błyskawicznie zareagowała Żukowska, ucinając: – Nie, nie, nie. To jest temat podatków od osób fizycznych!

„Pan kłamie!”

W studiu rozpętała się wrzawa. Poseł Konfederacji próbował bronić ryczałtu, argumentując, że jest to forma adekwatna dla firm. Żukowska nie dawała jednak za wygraną, wytykając, że najbogatsi zyskują na tym rozwiązaniu więcej niż np. „zwykła nauczycielka”.

Atmosfera zagęściła się jeszcze bardziej, gdy Wawer zarzucił stronie rządowej, że tylko opozycja mówi o wszystkich zapisach ustawy, a nie tylko o podniesieniu progu PIT.

– Przecież to ja powiedziałam, że zły Nawrocki sprzyja milionerom, że blokuje podwyżkę podatku dla najbogatszych. Pan kłamie – odpowiedziała na jego słowa Żukowska.

Wawer skwitował to stwierdzeniem, że posłanka Żukowska jest tutaj bardziej szczera od pana posła Szczerby i przynajmniej wiadomo, o co chodzi: dojechać bogatych. Obecna w studiu Anna Zalewska z PiS dodała jedynie, że takie działania to w rzeczywistości „dojeżdżanie polskiej gospodarki”.

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