Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego, co oznacza, że "miasteczko" namiotowe przed Trybunałem Konstytucyjnym w Alei Szucha nie zostanie usunięte.

Rafał Trzaskowski i stołeczny ratusz argumentowali, że protest paraliżuje ruch w tej części Warszawy i utrudnia poruszanie się służbom ratunkowym.

Anna Korwin-Piotrowska, kierująca Trybunałem Konstytucyjnym, zapowiedziała dalsze kroki, aby zapewnić obywatelom swobodny dostęp do budynku, nie domagając się jednak likwidacji samego protestu.

Sądowa batalia o przyszłość zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego dobiegła końca. Jak poinformowała w sobotę sędzia Alicja Fronczyk, rzecznik prasowa ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zażalenie Rafała Trzaskowskiego na wcześniejszą decyzję sądu okręgowego zostało oddalone.

Prezydent Warszawy, mimo niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia, zadeklarował poszanowanie dla wymiaru sprawiedliwości.

„Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję” – napisał włodarz stolicy w mediach społecznościowych tuż po ogłoszeniu decyzji.

Bitwa o wejście do gmachu

Głos w sprawie zabrała również Anna Korwin-Piotrowska, która obecnie kieruje Trybunałem Konstytucyjnym. W rozmowie z portalem „Fakt”, na którą powołuje się PAP, zapowiedziała ona dalsze działania, które mają umożliwić wszystkim „bezproblemowe” wchodzenie do budynku.

- Oczywiście będziemy dalej podejmować działania zmierzające do tego, żeby wszyscy mogli bezproblemowo wchodzić do Trybunału - poinformowała w rozmowie z portalem „Fakt” Anna Korwin-Piotrowska.

Dodała, że „przede wszystkim chodzi o obywateli, którzy będą chcieli wejść do biura podawczego i złożyć skargi konstytucyjne”.

– Przede wszystkim chodzi o obywateli, którzy będą chcieli wejść do biura podawczego i złożyć skargi konstytucyjne – wyjaśniła Korwin-Piotrowska.

Przyznała jednocześnie, że sama nie domagała się likwidacji protestu, a jedynie prosiła prezydenta Warszawy o zapewnienie „bezkolizyjnego” dojścia do Trybunału. Do tej pory jednak nie doszło do jej spotkania z Rafałem Trzaskowskim.

Zdaniem kierującej TK, sama obecność zgromadzenia to jedno, ale zakres zajęcia wejścia do instytucji to zupełnie inna kwestia, niezależna od zezwolenia na protest.

Ratusz alarmuje: To blokada miasta

Spór o miasteczko namiotowe wybuchł w środę, kiedy stołeczny ratusz nie wyraził zgody na przedłużenie zgromadzenia. Urzędnicy argumentowali, że organizatorzy spóźnili się z wnioskiem, a planowany czas trwania protestu – nieprzerwanie przez 36 dni – sparaliżuje tę część miasta.

Według warszawskiego magistratu, obecność namiotów i sceny na chodniku oraz ścieżce rowerowej zmusiła policję do zablokowania wjazdu w Aleję Szucha. To kluczowa trasa łącząca Śródmieście z Mokotowem i dojazd do Trasy Łazienkowskiej. Ratusz podkreślał, że blokada utrudnia poruszanie się służbom ratunkowym i dotyczy terenu w sąsiedztwie obiektów objętych szczególną ochroną.

Mimo tych argumentów, najpierw Sąd Okręgowy w czwartek, a teraz Sąd Apelacyjny stanęły po stronie organizatorów.

Protest przed siedzibą TK to inicjatywa wspierana przez środowiska prawicowe i Kluby „Gazety Polskiej”. Na miejscu działa scena Telewizji Republika, a w manifestacjach regularnie biorą udział politycy PiS oraz zwolennicy Konfederacji. Miasteczko namiotowe powstało we wrześniu 2026 r. jako wyraz sprzeciwu wobec działań rządu wymierzonych w Trybunał. Jedną z kluczowych postaci wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „GP”.

Poniżej galeria zdjęć: Polityczni zadymiarze

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