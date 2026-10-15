Proces w sprawie afery Collegium Humanum. Znamy szczegóły

Proces w sprawie afery Collegium Humanum, w którym oskarżonych jest 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, został odroczony do 3 grudnia.

Głównym powodem przesunięcia terminu rozprawy jest brak skutecznego powiadomienia jednego z oskarżonych o terminie.

Sprawa dotyczy zarzutów korupcyjnych, poświadczania nieprawdy w dokumentacji studiów, oszustw i prania brudnych pieniędzy, związanych z wystawianiem fałszywych dyplomów MBA i innych stopni naukowych przez Collegium Humanum. W pierwszym akcie oskarżenia postawiono 67 zarzutów 29 osobom, w tym politykom i rektorom uczelni.

Proces, który miał rozpocząć się w czwartek, został odroczony z przyczyn proceduralnych. Mimo obecności części oskarżonych, w tym polityków, sąd nie mógł przystąpić do merytorycznego rozpoznania sprawy.

- Na razie kolejny termin to 3 grudnia – poinformowała Natalia Glińska-Jaskowska.

Jak zaznaczyła reporterka Polsat News, konieczne jest skuteczne doręczenie aktu oskarżenia jednemu z oskarżonych. Dalszy przebieg i rozpoczęcie procesu w grudniu będzie również zależne od tego, czy nie pojawią się inne przeszkody formalne. Z relacji Glińskiej-Jaskowskiej wynika także, że prokurator złożył wniosek o zwrot sprawy do prokuratury, jednak sąd nie uwzględnił tego żądania.

Afera Collegium Humanum

Afera Collegium Humanum koncentruje się wokół nieprawidłowości związanych z dyplomami MBA oraz zarzutami o charakterze korupcyjnym. Pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu jesienią ubiegłego roku przez śląski wydział Prokuratury Krajowej. Objął on 29 osób, którym postawiono łącznie 67 zarzutów.

Wśród oskarżonych znajdują się osoby publiczne, w tym politycy, rektorzy uczelni wyższych, profesorowie i wykładowcy. Prokuratura zarzuciła im popełnienie szeregu przestępstw, przede wszystkim korupcyjnych, a także poświadczanie nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia liczy imponujące 623 strony.

Zmiana jurysdykcji

Początkowo sprawa trafiła do sądu w Katowicach. Jednak w styczniu katowicki sąd apelacyjny podjął decyzję o przekazaniu jej do rozpoznania w Warszawie. Argumentacja sędziów, którzy zwrócili się w tej sprawie do SA, opierała się na kwestii logistycznej: z 76 świadków przewidzianych do przesłuchania w procesie, aż 32 mieszka w Warszawie, podczas gdy na Śląsku tylko kilku.

Mechanizm działania Collegium Humanum

Wśród osób objętych aktem oskarżenia znajduje się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wyraził zgodę na publikację swojego nazwiska, a także byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Ustalenia śledztwa wskazują, że w Collegium Humanum miały być wystawiane fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich.

Były rektor Collegium Humanum, Paweł Cz., wraz z innymi osobami, miał wielokrotnie przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Według Prokuratury Krajowej, dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA oraz inne programy, które miały ułatwiać zdobywanie dyplomów, często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów miała być wystawiana bez odpowiedniego procesu edukacyjnego. Ich wiarygodność miały rzekomo zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie posiadały do tego stosownych uprawnień.

W naszej galerii zobaczysz proces ws. Collegium Humanum:

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