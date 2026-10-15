Nowa fucha Jarosława Gowina! Wiemy, czym się teraz zajmuje

Jarosław Gowin powraca do aktywności publicznej , obejmując stanowisko koordynatora współpracy z Zespołem Roboczym ds. Kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

, obejmując stanowisko koordynatora współpracy z Zespołem Roboczym ds. Kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego nowa rola polega na reprezentowaniu biura Rzecznika MŚP we współpracy z zespołem, który zajmuje się przyszłością polskiej branży kosmetologicznej, w tym wypracowaniem rozwiązań dla zawodu kosmetologa.

we współpracy z zespołem, który zajmuje się przyszłością polskiej branży kosmetologicznej, w tym wypracowaniem rozwiązań dla zawodu kosmetologa. Zespół Roboczy ds. Kosmetologii koncentruje się na kluczowych kwestiach branżowych, takich jak zasady wykonywania zawodu, bezpieczeństwo klientów, funkcjonowanie przedsiębiorstw kosmetologicznych, oraz pracuje nad projektem ustawy o zawodzie kosmetologa.

Jarosław Gowin, były lider Porozumienia i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, objął nowe stanowisko, angażując się w prace zespołu koncentrującego się na przyszłości polskiej branży kosmetologicznej. Informacja o jego nominacji została ogłoszona 13 października podczas trzeciego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Kosmetologii, działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Czym zajmuje się Jarosław Gowin?

Decyzja o zaangażowaniu byłego wicepremiera została podjęta przez Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agnieszkę Majewską. Jarosław Gowin będzie reprezentował biuro Rzecznika w kontaktach z zespołem, któremu przewodniczy Michał Łenczyński, prezes Fundacji Beauty Razem. Podczas wspomnianego posiedzenia były polityk oficjalnie potwierdził przyjęcie swoich nowych obowiązków, wyrażając zadowolenie z perspektywy współpracy.

- Miło mi poinformować państwa, że decyzją pani rzecznik Agnieszki Majewskiej zostałem wskazany jako osoba, która będzie partnerem dla państwa w pracach zespołu. Także cieszę się na współpracę – powiedział.

W odpowiedzi na te słowa, Michał Łenczyński podziękował Jarosławowi Gowinowi za zaangażowanie, a także wyraził wdzięczność Mikołajowi Kruczyńskiemu, dotychczasowemu koordynatorowi.

- Panie premierze, bardzo cieszę się, że możemy razem współpracować i bardzo za to dziękuję. Dziękuję też panu koordynatorowi Mikołajowi Kruczyńskiemu za prowadzenie wcześniejszych spotkań i witam serdecznie państwa z zespołu i legislatorów - powiedział.

Przedstawiciele organizacji Beauty Razem podkreślają, że planowana współpraca ma mieć charakter wyłącznie merytoryczny i gospodarczy, pozostając niezwiązana z bieżącymi sporami politycznymi.

Działalność zespołu

Zespół Roboczy ds. Kosmetologii został powołany w lipcu 2023 roku. Jego głównym zadaniem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań dotyczących zasad wykonywania zawodu kosmetologa, zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetologiczne.

Wśród kluczowych kwestii, którymi zajmuje się zespół, znajduje się spór dotyczący zakresu zabiegów estetycznych, jakie mogą być legalnie wykonywane przez kosmetologów. Podczas ostatniego posiedzenia omówiono również problematykę kontroli prowadzonych przez sanepid w gabinetach kosmetologicznych. Przedstawiciele branży zgłaszają, że niektóre działania kontrolne są postrzegane jako nadmiernie uciążliwe dla przedsiębiorców.

Zespół planuje również aktywnie zabiegać o udział przedstawicieli Rzecznika MŚP w pracach eksperckich prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Kolejne spotkanie grupy roboczej zaplanowano na 10 listopada. Ma ono być poświęcone założeniom przygotowywanej przez środowisko branżowe ustawy o zawodzie kosmetologa.

Kariera polityczna Jarosława Gowina

Jarosław Gowin przez wiele lat odgrywał znaczącą rolę w polskiej polityce. Pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, a następnie związał się z obozem Zjednoczonej Prawicy. W rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego zajmował stanowisko wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także kierował resortem rozwoju, pracy i technologii.

Jego drogi polityczne z PiS zaczęły się rozchodzić, m.in. z powodu sporu dotyczącego organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku, znanych jako „wybory kopertowe”. W sierpniu 2021 roku został odwołany z rządu, co doprowadziło do rozłamu w jego ugrupowaniu, Porozumieniu, z którego część polityków pozostała w obozie PiS. Pod koniec 2022 roku Jarosław Gowin zaczął stopniowo wycofywać się z aktywnego życia politycznego, publicznie informując o swoich zmaganiach z depresją.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Gowin:

10

Sonda Jak oceniasz działalność Jarosława Gowina? Dobrze Źle Trudno powiedzieć