Giertych zakpił z Nawrockiego i Macedonii. Przydacz przeprasza ambasadora i wskazuje Tuska

Roman Giertych wywołał burzę, kpiąc z Karola Nawrockiego i nawiązując do Macedonii Północnej.

Marcin Przydacz natychmiast zareagował, publicznie przepraszając ambasadora Macedonii Północnej za „głupi i niedopuszczalny” komentarz posła KO.

Odkryj, dlaczego Przydacz zażądał przeprosin od Tuska lub Sikorskiego i jakie konsekwencje może mieć ten incydent dla polskiej dyplomacji.

Wpis Romana Giertycha o Karolu Nawrockim spotkał się z ostrą odpowiedzią Marcina Przydacza. Poseł KO nawiązał do Macedonii Północnej. Przydacz uznał jego komentarz za obraźliwy wobec innego państwa i zwrócił się bezpośrednio do jego ambasadora.

Giertych o Nawrockim: „Przyjmą z honorami”

Roman Giertych zamieścił na X krótki komentarz skierowany do prezydenta:

„Nie martw się Karol. Ciebie za to chętnie przyjmą z honorami w Macedonii Północnej”.

Dear Mr. Ambassador @MKembassyPoland, let me apologise for those silly and unacceptable comments of this MP, the deputy head of the Civic Coalition parliamentary group. I hope that his close friend and collaborator @sikorskiradek or his boss @donaldtusk will express their apologies soon as well. Sometimes there is a need to scold some of Polish less educated, narrow-minded and primitive MPs that offending other countries is not the right thing to do. President @NawrockiKn respects all our NATO Allies. Good luck on your way to the EU!— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 22, 2026

Do wpisu dołączył zdjęcie budynku. Na udostępnionym zrzucie nie ma szerszego wyjaśnienia, do jakiego wydarzenia odnosił się poseł.

Przydacz przeprasza ambasadora Macedonii Północnej

Marcin Przydacz udostępnił wpis Giertycha i odpowiedział po angielsku. Oznaczył konto ambasady Macedonii Północnej w Polsce.

Przeprosił ambasadora za komentarz posła KO, który ocenił jako głupi i niedopuszczalny. Zwrócił przy tym uwagę, że Giertych jest zastępcą przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

W odpowiedzi pojawiły się również nazwiska Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska. Przydacz wyraził nadzieję, że szef MSZ lub premier także przeproszą za tę wypowiedź.

Ostre słowa pod adresem posłów. Przydacz pisze o sojusznikach

Przydacz nie poprzestał na przeprosinach. W dalszej części wpisu ostro skrytykował polskich posłów obrażających inne państwa. Zarzucił im między innymi ograniczone horyzonty i prymitywizm. Na zakończenie zapewnił, że Karol Nawrocki szanuje wszystkich sojuszników Polski w NATO. Macedonii Północnej życzył natomiast powodzenia na drodze do Unii Europejskiej.

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