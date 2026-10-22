Giertych zakpił z Nawrockiego i Macedonii. Przydacz przeprasza ambasadora i wskazuje Tuska

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-22 14:34

Roman Giertych zaczepił Karola Nawrockiego, pisząc o przyjęciu go „z honorami w Macedonii Północnej”. Marcin Przydacz odpowiedział wpisem skierowanym do ambasadora tego kraju. Przeprosił za słowa posła KO i wyraził nadzieję, że podobnie zrobią Radosław Sikorski lub Donald Tusk.

Marcin Przydacz. Na miniaturze Roman Giertych. O sporze wokół słów o Macedonii Północnej przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Jacek Domiński/REPORTER, Artur Hojny/Super Express/ Reporter
  • Roman Giertych wywołał burzę, kpiąc z Karola Nawrockiego i nawiązując do Macedonii Północnej.
  • Marcin Przydacz natychmiast zareagował, publicznie przepraszając ambasadora Macedonii Północnej za „głupi i niedopuszczalny” komentarz posła KO.
  • Odkryj, dlaczego Przydacz zażądał przeprosin od Tuska lub Sikorskiego i jakie konsekwencje może mieć ten incydent dla polskiej dyplomacji.

Wpis Romana Giertycha o Karolu Nawrockim spotkał się z ostrą odpowiedzią Marcina Przydacza. Poseł KO nawiązał do Macedonii Północnej. Przydacz uznał jego komentarz za obraźliwy wobec innego państwa i zwrócił się bezpośrednio do jego ambasadora.

Giertych o Nawrockim: „Przyjmą z honorami”

Roman Giertych zamieścił na X krótki komentarz skierowany do prezydenta:

„Nie martw się Karol. Ciebie za to chętnie przyjmą z honorami w Macedonii Północnej”.

Do wpisu dołączył zdjęcie budynku. Na udostępnionym zrzucie nie ma szerszego wyjaśnienia, do jakiego wydarzenia odnosił się poseł.

Przydacz przeprasza ambasadora Macedonii Północnej

Marcin Przydacz udostępnił wpis Giertycha i odpowiedział po angielsku. Oznaczył konto ambasady Macedonii Północnej w Polsce.

Przeprosił ambasadora za komentarz posła KO, który ocenił jako głupi i niedopuszczalny. Zwrócił przy tym uwagę, że Giertych jest zastępcą przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

W odpowiedzi pojawiły się również nazwiska Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska. Przydacz wyraził nadzieję, że szef MSZ lub premier także przeproszą za tę wypowiedź.

Ostre słowa pod adresem posłów. Przydacz pisze o sojusznikach

Przydacz nie poprzestał na przeprosinach. W dalszej części wpisu ostro skrytykował polskich posłów obrażających inne państwa. Zarzucił im między innymi ograniczone horyzonty i prymitywizm. Na zakończenie zapewnił, że Karol Nawrocki szanuje wszystkich sojuszników Polski w NATO. Macedonii Północnej życzył natomiast powodzenia na drodze do Unii Europejskiej.

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MACEDONIA PÓŁNOCNA
ROMAN GIERTYCH
MARCIN PRZYDACZ